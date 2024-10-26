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Dünyanın en büyük ve en eski kripto para birimi Bitcoin, yatırımcıların fiyatların yükselmesine neden olacak bir sonraki katalizör olarak ABD seçim sonuçlarını ve yaklaşan ekonomik verileri merakla beklemesiyle hafta boyunca yatay seyretti.

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Bu arada, likiditenin bir kısmının altcoin piyasasına kaymasıyla birlikte bazı altcoin’lerde önemli kazanımlar görüldü.

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Yazının yazıldığı sırada, en iyi 99 altcoin’in çoğu çift haneli kazançlar kaydetti; APE, RAY ve SPX6900 en üst sıraları güvence altına aldı.

Kripto para yatırımcıları, haftanın başlarında bu seviyenin altına gerileyen toplam piyasa değerini yeniden 2,4 trilyon doların üzerine çıkarmayı başardı.

Bitcoin, 23 Ekim’de 65.441 dolarlık haftalık düşük seviyeye geriledikten sonra 68.000 doların üzerine çıktı ancak hafta boyunca çoğunlukla 66.000 ila 69.000 dolar arasındaki dar bir aralıkta sabit kaldı.

Boğalar, fiyatın 70.000 dolar seviyesini yeniden test etmesi için kısa bir süre baskı yaptı, ancak o zamandan beri geri çekildi ve şu anda 68.400 doların üzerinde seyrediyor ve son 24 saatte mütevazı bir %1 artış kaydetti.

Piyasa uzmanları, Bitcoin’in yükselişine ivme kazandırması muhtemel bir sonraki önemli olayların 31 Ekim’de yayınlanması planlanan kişisel harcama raporu ve 1 Kasım’daki istihdam raporu olduğunu düşünüyor.

Bunların ötesinde tüm gözler, başkanlık seçimlerinden sadece iki gün sonra, 7 Kasım’da yapılacak olan Fed’in bir sonraki faiz kararına çevrilmiş durumda.

Bitcoin’in yavaş hareketine rağmen hem balinalar hem de bireysel yatırımcılar birikim yapmaya devam etti.

IntoTheBlock’tan alınan veriler, negatif borsa net akışlarını gösterdi; bu da geçtiğimiz hafta borsalardan çekilen Bitcoin miktarının yatırılandan fazla olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Bitwise Avrupa Araştırma Direktörü ve Başkanı André Dragosch, Glassnode verilerine göre son birkaç ayda “balina” kategorisine giren adreslerde artış yaşandığını belirtti.

Dragosch, bu artışın Bitcoin için yeni bir rekor beklentisinin yansıması olabileceğini öne sürdü.

X’teki analistlerin çoğu daha büyük resme işaret ederek, amiral gemisi kripto para biriminin yakında fiyat keşif moduna girmeye hazır olduğunu öne sürüyor.

Daha kısa bir zaman diliminde, takma adlı analist “Bilinmeyen Tüccar” 69.000 dolar civarında güçlü bir direnç gözlemledi.

Bu öngörüye göre, BTC direnci kırıp 69350 doların üzerinde tutunmayı başarırsa, fiyat 71300 dolara doğru yükselebilir.

Ancak Bitcoin’in 68.000 doların üzerindeki mevcut destek seviyelerini koruyamaması durumunda, çok sayıda analist 65.000 dolara doğru potansiyel bir düşüş öngörüyor.

Analist “Mexican Whale”in paylaştığı grafiğe göre Bitcoin, kısa bir süreliğine 68.000 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yaptıktan sonra güçlü bir dirençle karşılaştı; ancak bu kapanışın sahte bir çıkış olduğu ortaya çıktı.

Analist, Bitcoin’in 68.000 doların üzerindeki desteğini koruyamaması durumunda bu sahte yükseliş hareketinin agresif bir düşüş trendine yol açabileceğini öne sürüyor.

Satış baskısının artması durumunda fiyat 63.000-62.000 dolar aralığına doğru gerileyebilir ve bu da kısa vadede potansiyel bir düşüş sinyali verebilir.

Ünlü analist Rekt Capital, Bitcoin’in haftalık grafiğini 66.300 doların üzerinde kapatmayı başarması durumunda, bunun genel boğa koşusunun bozulmadan kaldığı anlamına geleceğini ve yükseliş momentumunun devam etme potansiyelini güçlendireceğini vurguladı.

Haftanın en çok kazandıran hisselerinin performansı şöyle:

MaymunCoin

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ApeCoin (APE), son 7 günde %69 artışla haftalık kazançlara öncülük etti ve yazı yazılırken piyasa değeri 881,5 milyon dolardı.

Basın saatine göre günlük işlem hacmi 669 milyon doların üzerinde seyrediyordu.

Kaynak: CoinMarketCap

Bu kazanımların çoğu, uzun zamandır beklenen Layer-3 blockchain ağı ApeChain’in 20 Ekim’de piyasaya sürülmesinin ardından gerçekleşti.

Haberin ardından altcoin, 0,75 dolardan 1,74 dolara yüzde 132 artışla yükseldi.

Ralliyi hızlandıran bir diğer gelişme ise ana ağın yayına girmesinin ardından ApeChain’de birlikte çalışabilirlik protokolü LayerZero’nun kullanıma sunulması oldu.

Bu entegrasyonla APE tokenları artık birden fazla blok zincirinde birlikte çalışabilir hale geliyor ve bu da kullanışlılığını daha da artırıyor.

Raydyum

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Geçtiğimiz hafta Raydium (RAY) yükseliş trendinde kaldı, Pazartesi günü 2,36 dolardan yazının yazıldığı sırada 2,95 dolara yükseldi ve %42’den fazla kazandı. Token, bu ayın en düşük seviyesinden %83 yükseldi ve piyasa değeri 764 milyon dolardı.

Kaynak: CoinMarketCap

RAY için en büyük itici güç, Solana tabanlı merkezi olmayan borsanın günlük gelir açısından Ethereum’u geride bıraktığı haberinin çıkmasıyla geldi. Bu, dünyanın en büyük altcoin’inin boyutu düşünüldüğünde birçok kişiye göre büyük bir başarı. DeFiLlama’ya göre Raydium, 21 Ekim’de Ethereum’un 3,35 milyon dolarını aşarak 3,4 milyon dolar ücret üretti.

Bir diğer olası katalizör ise Circle’ın Euro destekli stablecoin’i EURC’nin DEX’te piyasaya sürülmesi ve önemli miktarda likidite enjekte etmesi olabilir.

SPX6900

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SPX6900 (SPX), son 7 günde %23,2 ve Ekim ayının başından bu yana %470 kazandı ve basın saatinde fiyatı 0,814 dolardı. Altcoin’in piyasa değeri 756 milyon dolar iken günlük işlem hacmi yaklaşık 27,8 milyon dolardı.

Kaynak: CoinMarketCap

SPX’in fiyat artışı, yakın zamanda merkezi olmayan borsa LogX’in sürekli işlem piyasasında listelenmesine bağlanabilir.

Ayrıca meme coin, yatırımcıların SPX’i birden fazla blok zincirinde birbirine bağlamasına olanak tanıyan, likiditesini artıran ve potansiyel ticaret ve stake fırsatları açan bir çapraz zincir protokolü olan Wormhole’a da eklendi.

Bu gelişmelerin ötesinde, token, meme coin’leri etrafındaki daha geniş bir ilgiden de yararlandı, ancak MOODENG ve GME gibi bazı benzerleri geçen hafta %100’ü aşan kazançlar kaydetti.