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T-Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) hisse senedi yılbaşından bu yana yüzde 42’lik kayda değer bir artış kaydederek tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

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Raymond James analistleri, 25 Ekim’de şirketin notunu “Üstün Performans”tan “Piyasa Performansı”na düşürdü.

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T-Mobile’ın Sprint ile birleşmesinin ardından gösterdiği güçlü performansa rağmen (bu birleşme pazar konumunu iyileştirdi ve marjları artırdı), şirket hisse senedinin hızla değer kazanması konusunda endişelerini dile getirdi.

Hisse senedi fiyatı, Raymond James’in 2025 yılı sonu hedefi olan 221 doları çoktan aştı ve bu durum, olası şirket, sektör ve makroekonomik riskler karşısında şirketin mevcut değerlemesinin sürdürülebilirliğini sorgulamalarına yol açtı.

Güçlü üçüncü çeyrek kazançları ve yükseltilmiş rehberlik

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T-Mobile’ın üçüncü çeyrek sonuçları beklentileri aşarak güçlü bir mali yapıya işaret etti.

Şirketin net geliri 3,06 milyar dolar, yani hisse başına 2,61 dolar olarak açıklandı ve analistlerin 2,43 dolarlık ortalama tahminini aştı.

Gelir, bir önceki yıla göre yaklaşık %5 artarak 20,16 milyar dolara çıktı ve 20,01 milyar dolarlık konsensüs tahminini aştı.

Bu sonuçlar ışığında T-Mobile, tüm alanlarda yıllık beklentilerini yükseltti.

Şirket, daha önce 5,4 milyon ile 5,7 milyon aralığında olan faturalı net müşteri artışının, 5,6 milyon ile 5,8 milyon arasına çıkmasını bekliyor.

Düzeltilmiş serbest nakit akışı projeksiyonları da 16,7 milyar dolar ile 17 milyar dolar arasına çıkarıldı.

Müşteri tabanını ve stratejik ortaklıkları genişletmek

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T-Mobile’ın üçüncü çeyrekteki net faturalı müşteri sayısı 1,6 milyona ulaşırken, toplam müşteri sayısı bir önceki yılki 117,9 milyondan 127,5 milyona çıktı.

Bu büyüme, AT&T ve Verizon gibi büyük rakiplerini geride bırakarak, T-Mobile’ın abone ekleme konusunda sektör lideri konumunu sağlamlaştırıyor.

Şirket ayrıca yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyor, yapay zeka destekli bir müşteri hizmetleri platformu olan IntentCX’i geliştirmek için OpenAI ile ortaklık kuruyor ve bir AI RAN İnovasyon Merkezi oluşturmak için Nvidia ile iş birliği yapıyor.

Bu girişimlerin amacı müşteri deneyimini iyileştirmek ve ağ performansını optimize ederek operasyonel maliyetleri düşürmek ve yeni gelir kaynakları yaratmaktır.

İşletmenin temelleri ve rekabet avantajı

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T-Mobile’ın güçlü temelleri, sürekli büyümesinde ve pazar payındaki kazanımlarında açıkça görülüyor.

Sprint’in başarılı entegrasyonu yalnızca müşteri tabanını genişletmekle kalmadı, aynı zamanda operasyonel verimliliği ve marjları da iyileştirdi.

Şirketin 5G şebekesinin yaygınlaştırılmasına odaklanması ve 8,8 ila 9 milyar dolar arasında tahmin edilen daha düşük sermaye harcamaları, ona rakipleri karşısında rekabet avantajı sağlıyor.

31,6 milyar dolar ile 31,8 milyar dolar arasında beklenen düzeltilmiş FAVÖK ile T-Mobile, güçlü karlılık ve nakit akışı yaratma performansı gösteriyor.

Değerleme ölçütleri ve analist bakış açıları

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Olumlu mali görünüme rağmen bazı analistler T-Mobile’ın değerleme ölçütleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Hisse senedinin hızlı yükselişi, şirketin başlıca rakiplerinden daha düşük olan yaklaşık %7’lik serbest nakit akışı getirisine yol açtı.

Bu durum, devam eden hızlandırılmış büyüme olmadan prim değerlemesinin haklı olup olmadığı konusunda endişelere yol açtı.

Ayrıca, Raymond James analistleri şirketin hisse geri alımlarının beklenenden yavaş gerçekleştiğini belirterek, yönetimin yüksek hisse senedi fiyatı nedeniyle temkinli davranıyor olabileceğini belirtti.

Temel tablonun çizilmesinin ardından, odak noktası T-Mobile hissesinin önümüzdeki aylarda nasıl performans gösterebileceğine çevriliyor.

Teknik yönlerin incelenmesi, hisselerin yükseliş momentumunu sürdürüp sürdüremeyeceği veya ufukta bir konsolidasyon evresi olup olmadığı konusunda daha fazla fikir verecektir.

Kısa vadeli zayıflık ortaya çıkıyor

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T-Mobile’ın hisseleri bu yılki hızlı yükselişinin ardından nihayet 235 dolar civarındaki küçük duvara çarptı.

Bunun orta vadede bir direnç olarak ortaya çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.

Kaynak: TradingView

Bu nedenle hisseye yükseliş beklentisi olan yatırımcıların temkinli davranması ve 235 dolar seviyesinin üzerinde günlük kapanış yapmadığı sürece yeni uzun pozisyonlar açmaktan kaçınması gerekiyor.

Ayı piyasası görünümüne sahip yatırımcıların elinde şu anda düşük riskli bir giriş var.

Mevcut 228 dolar seviyesindeki hisseyi, 236,3 dolar seviyesinde stop loss ile kısa pozisyona alabilirler.

Kısa vadeli bu zayıflığın orta vadeli bir zayıflığa dönüşmesi durumunda hisse, kar elde edilebilecek 192 dolar seviyesindeki destek seviyelerine gerileyebilir.