Diwali şenlik haftası öncesinde Hindistan piyasalarından neler bekleniyor?

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Bayram yaklaşırken, Hindistan hisse senedi piyasaları beş günlük düşüşün ardından toparlanma sinyalleri veriyor.

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Pazartesi günü, BSE Sensex 856 puan (%1,08) artışla 80.258,63’e, Nifty50 ise 236 puan (%0,98) artışla saat 10:40 itibarıyla 24.417’ye çıktı.

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Bu kazanımlar, özellikle güçlü kredi talebi sayesinde Eylül çeyreğinde beklentilerin üzerinde kar bildiren ICICI Bank’ın da katkısıyla yatırımcılara bir miktar rahatlama sağladı.

Ancak, Nifty50’nin Eylül ayı sonundaki rekor seviyesinden bu yana yaklaşık %8’lik bir düşüş yaşadığını ve bunun büyük ölçüde yabancı yatırımcı çıkışlarının devam etmesinden kaynaklandığını belirtmek önemlidir.

Yatırımcılar, son dönemdeki teşvik önlemlerinin piyasayı daha cazip hale getirdiği Çin’e fon yönlendiriyor.

Bayram haftası: Piyasa duyarlılığı açısından kritik bir zaman

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Hindistan piyasalarında son dönemde yaşanan gerileme, yabancı kurumsal yatırımcıların (FII) son 20 seanstır net satış pozisyonunda olmasıyla, yabancı yatırımcıların ısrarlı satışları nedeniyle daha da kötüleşti.

Analistler bu değişimi, yatırımcıların ilgisinin Hindistan hisselerinden uzaklaşmasına neden olan Çin’in ekonomik teşviklerine odaklanmaya bağlıyor.

Ayrıca, şirket kazançlarının hayal kırıklığı yaratması piyasa duyarlılığını daha da olumsuz etkiledi.

Hindular için en uğurlu festival olan Diwali yaklaşırken, piyasa katılımcıları olası bir toparlanma için göstergeleri yakından takip edecek.

Angel One Araştırma Başkanı Sameet Chavan, piyasa duyarlılığını ölçmek için bu şenlikli haftanın önemine dikkat çekiyor.

Günlük grafiklerin piyasanın zorluklarının tam boyutunu yansıtmayabileceğini ancak haftalık ve aylık eğilimlerin önemli bozulmalar gösterdiğini ve daha fazla düzeltmenin gelebileceğini belirtiyor.

İzlenmesi gereken temel destek seviyeleri arasında 23.900 civarındaki Ağustos dipleri yer alırken, ek destekler 23.750 ve 23.400’de yer alıyor.

Bankacılık sektörü piyasa oynaklığının ortasında parlıyor

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Piyasadaki genel sıkıntıların aksine, bankacılık sektörü umut ışığı sunuyor.

ICICI Bank’ın güçlü performansı, güçlü kredi büyümesinin de katkısıyla kâr beklentilerini aştı. HDFC Bank’ın sağlam kazançları, bu sektöre olan güveni daha da artırıyor.

Geojit Financial Services Baş Yatırım Stratejisti Dr. VK Vijayakumar, ICICI Bank ve HDFC Bank gibi büyük bankacılık şirketlerinin, çalkantılı dönemlerde istikrar arayan yatırımcılar için olumlu bir risk-ödül senaryosu sunmasıyla, kaliteye kaçışın devam etmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor.

Son dönemde İsrail’in düzenlediği ve İran’ın önemli petrol sahalarını hedef alan hava saldırıları nedeniyle ham petrol fiyatlarında yaşanan küresel düşüş, Hindistan ekonomisine bir miktar rahatlama sağlayabilir.

Ancak ABD’de yaklaşan başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin küresel piyasa duyarlılığını olumsuz etkilemesi ve piyasa görünümünü karmaşıklaştırması muhtemel.

Choice Broking’de Türev Analisti olan Hardik Matalia, Nifty’nin 24.150’de anında destek bulabileceğini, direnç seviyelerinin ise 24.300, 24.400 ve 24.500 olabileceğini öne sürüyor. Volatilite devam edebileceği için temkinli bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Diwali şenlik haftasına girerken yatırımcılar, yabancı sermaye çıkışları ve karışık şirket kazançları ortasında toparlanma belirtileri olup olmadığını görmek için piyasa hareketlerini dikkatle izleyecekler.

Bankacılık sektörünün performansı, küresel ekonomik faktörlerle birleşerek önümüzdeki günlerde piyasanın seyrini belirlemede kritik rol oynayacak.