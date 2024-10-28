Endonezya, Apple’ın iPhone 16 satışını neden engelledi?
Advertisement
- Indonesia blocks iPhone 16 sales over unmet local content rules.
- Apple’s $95M investment falls short of Indonesia’s $107M target.
- About 9,000 iPhone 16 units entered Indonesia for personal use only.
Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram, Twitter ve Google Haberler‘de takip edin >
Endonezya, Apple Inc.’in yeni piyasaya sürdüğü iPhone 16 modelini ülkede satmasını, şirketin yerel yatırım düzenlemelerini karşılayamaması nedeniyle engelledi.
Advertisement
Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.
Sanayi Bakanlığı’na göre, Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisi, ülkenin yerel içerik gereksinimine uyulmaması nedeniyle 25 Ekim’de amiral gemisi cihazın satışını durdurdu.
Advertisement
iPhone 16, karşılanmayan yatırım taahhütleri nedeniyle engellendiCopy link to section
Endonezya’nın düzenlemeleri, pazar erişimini güvence altına almak için akıllı telefon içeriğinin %40’ının yerel olarak üretilmesini zorunlu kılıyor; Apple bu şartı henüz Endonezya kolu PT Apple Indonesia aracılığıyla yerine getirmedi.
Bakanlık, Apple’ın ülkeye 1,5 trilyon rupiah (95 milyon dolar) yatırım yaptığını, ancak bunun 1,7 trilyon rupiah (107 milyon dolar) taahhüdünün altında kaldığını bildirdi.
Apple’ın geliştirici akademileri yerelleştirme hedeflerinin gerisinde kalıyorCopy link to section
Apple, yerel bir üretim tesisi kurmak yerine, yerel yetenekleri beslemek ve bir uygulama geliştiricileri havuzu oluşturmak için geliştirici akademileri kurmaya odaklandı.
Ancak Endonezya hükümeti, bu çabanın ülkede ürün lansmanları için zorunlu olan içerik düzenlemeleriyle uyuşmadığını savunuyor.
9.000 iPhone 16 ünitesi Endonezya’ya resmi olmayan yollarla girdiCopy link to section
Sanayi Bakanlığı ayrıca, gezginler aracılığıyla getirilen veya posta yoluyla teslim edilen 9.000 adet iPhone 16 cihazının Endonezya’ya girdiğini doğruladı.
Ancak bu üniteler yalnızca kişisel kullanım için izin veriliyor ve satışı veya ticareti için yetkilendirilmiyor. Bu da uyumluluk sağlanana kadar Apple’ın resmi lansmanının beklemede kalmasına neden oluyor.
Apple’ın Endonezya’nın karlı mobil pazarına girmedeki zorluklarıCopy link to section
270 milyonluk nüfusu ve 350 milyon aktif mobil bağlantısıyla Endonezya, akıllı telefon üreticileri için muazzam bir potansiyel sunuyor. Ancak, katı yerel içerik kuralları küresel teknoloji şirketleri için engeller oluşturuyor.
Apple’ın durumu, merkezi üretim stratejileri ile pazara özgü yerelleştirme talepleri arasında denge kurmanın zorluklarını vurguluyor.
Küresel başarı bölgesel engellerle çelişiyorCopy link to section
Endonezya’da iPhone 16 satışlarının engellenmesi, Apple’ın diğer pazarlardaki başarısıyla çelişiyor.
Apple, küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen Çin’de son model cihazlarına yönelik güçlü bir talep olduğunu bildirdi.
Ancak Endonezya’daki aksilik, Apple’ın yükselen orta sınıf ve üst düzey akıllı telefonlara olan talebin arttığı Güneydoğu Asya’nın büyüyen tüketici tabanına erişimini sınırlayabilir.
Apple Endonezya pazarının kilidini açabilecek mi?Copy link to section
Apple’ın bundan sonraki adımları yatırım planlarını yeniden gözden geçirmek veya Endonezya’nın yerel içerik gereksinimlerini karşılamak için yerel üreticilerle ortaklıklar kurmak olabilir.
Ancak Apple’ın Çin ve Hindistan’daki üretim merkezlerini tercih etmesi göz önüne alındığında, ülkede üretim kurmak zorlu olabilir.
Apple’ın geliştirici akademileri şimdilik geçici bir çözüm olarak hizmet veriyor ancak Endonezya pazarına yeniden erişim sağlamak için daha fazla yatırım yapılması gerekebilir.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
Advertisement
Want easy-to-follow crypto, forex & stock trading signals? Make trading simple by copying our team of pro-traders. Consistent results. Sign-up today at Invezz Signals™.