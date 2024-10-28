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Çin Merkez Bankası (PBOC), ters repo imkânı sunarak para politikası araçlarını genişlettiğini duyurdu.

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Bu aylık araç, bankaların ve bankacılık dışı kuruluşların, en fazla bir yıl süreli anlaşmalarla egemen, yerel yönetim ve şirket tahvillerine karşı borçlanmalarına olanak tanıyacak.

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Birincil yatırımcılarla ters repo anlaşmalarının (repo) yürürlüğe girmesi, merkez bankasının piyasadaki borçlanma maliyetleri üzerindeki etkisini ince ayar yapma ve Çin’in bankacılık sektörüne istikrar kazandırma yönündeki son çabasını temsil ediyor.

Tesis pazartesi günü faaliyete başlıyor.

Çin Merkez Bankası’nın hedefi, finansal sistemde makul düzeyde likidite sağlamak ve özellikle yıl sonu yaklaşırken nakit talebindeki mevsimsel artışlara karşı koruma sağlamaktır.

Tahvil ihraçlarındaki artışla birlikte likidite baskısının azalması

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Çin’in ek harcamaları finanse etmek ve yerel hükümet borçlarını yeniden finanse etmek için devlet tahvili ihraçlarını artırması bekleniyor. Bu durum, bankalararası piyasada potansiyel likidite baskıları konusunda endişelere yol açıyor.

Daha uzun vadeli likidite enjeksiyonlarına olanak tanıyan yeni araç, tahvil arzında beklenen bu artışın piyasa üzerindeki etkisini emmeye yardımcı olmak için iyi bir zamanlamadır.

Standard Chartered Bank’ın Çin makro stratejilerinden sorumlu başkanı Becky Liu, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Doğrudan repo, tahvillerin altta yatan bir değişimi olup, bankaların uzun vadeli likiditeyi serbest bırakmalarına olanak tanır.” dedi.

Bu, Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) bankaları beklenen devlet tahvili ihraçlarındaki artışa hazırlamasına yardımcı olacak.

Bu tahvillerin birincil alıcıları ticari bankalar olduğundan, ters repo aracı, teşvik önlemlerini finanse etmek için daha fazla tahvil satılsa bile yeterli likiditenin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Piyasa gözlemcileri bu gelişmeyi, Çin Merkez Bankası’nın daha gelişmiş ve piyasa odaklı bir para politikası çerçevesine doğru daha geniş kapsamlı bir geçişin parçası olarak görüyor.

Çin’in endeks getirileri bu habere pek tepki göstermezken, yurt dışındaki yuan dolara karşı hafif zayıfladı.

Kesin ters repo: Küresel merkez bankalarıyla uyum

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Ters repo işlemlerinin başlatılması, PBOC’nin likidite yönetimine yönelik yaklaşımında yapılan kapsamlı yenilemenin bir parçasıdır.

Merkez bankası, birincil faiz belirleme aracı olarak orta vadeli borç verme imkânına (MLF) güvenmekten uzaklaşıyor ve bunun yerine piyasaya daha net sinyaller vermek için yedi günlük ters repo gibi daha kısa vadeli araçları tercih ediyor.

Bu değişim, Çin Merkez Bankası’nı küresel rakiplerinin uygulamalarına daha yakın bir konuma getirerek, piyasa borçlanma maliyetleri ve likidite koşulları üzerinde daha kesin bir kontrol sağlanmasına olanak tanıyor.

Yeni doğrudan repo aracının, daha kısa vadeli yedi günlük ters repo ile daha uzun vadeli MLF arasında bir yerde yer alması ve orta vadeli bir likidite çözümü sunması bekleniyor.

PBOC, 3 ila 6 aylık kesin repo anlaşmaları sunarak, 2024’ün son aylarında önemli MLF vadeleriyle karşı karşıya kalan bankacılık sektöründeki fonlama stresini hafifletirken operasyonlarında daha fazla esneklik sağlamayı amaçlıyor.

Bloomberg’e göre Çin’in Kasım ve Aralık aylarında vadesi dolacak yaklaşık 1,45 trilyon yuan (204 milyar dolar) tutarında MLF kredisi bulunuyor. Bu da bu aracın zamanlamasının piyasa istikrarı açısından kritik öneme sahip olduğu anlamına geliyor.

Bankaların nakit ihtiyaçlarını yönetmelerine yardımcı olacak yeni araç

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Çin’in finans kuruluşları, mevsimsel nakit talebinin artmasının muhtemel olduğu, özellikle sıkı bir yıl sonuna hazırlanıyor.

Ayrıca, ek hükümet borçlanması ve tahvil ihracı şeklinde gelebilecek daha fazla mali teşvik potansiyeli konusunda belirsizlik devam ediyor.

Ekonomik ivmenin sürdürülebilmesi için piyasada yeterli likiditenin sağlanması büyük önem taşıyor. Özellikle Çin’in zayıf iç talep ve devam eden emlak sektörü kriziyle boğuşmaya devam ettiği bir dönemde bu durum daha da belirginleşiyor.

Politika yapıcılar, faiz oranlarında indirimler ve bankaların rezerv gereksinimlerinde azaltmalar da dahil olmak üzere kapsamlı bir teşvik paketini zaten tanıttılar.

Bu tedbirlerin amacı ekonomik faaliyetteki toparlanmayı desteklemek olsa da likidite kısıtlamaları endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Para piyasası göstergeleri bazı kurumların stresi yeterince finanse etmediğine dair uyarı sinyalleri veriyor.

Yeni repo aracının, bankaların ihtiyaçlarını karşılamak için likiditeye erişmelerini sağlarken, tahvil alımları için de nakit serbest bırakması sayesinde bu baskıyı hafifletmesi bekleniyor.

Ters repo aracının bankalar üzerindeki baskıyı azaltması muhtemel olsa da, bu aracın uygulamaya konulması yakın vadede zorunlu karşılık oranında (RRR) daha fazla kesinti yapılması ihtimalinin azaldığına işaret edebilir.

Oversea-Chinese Banking Corp stratejisti Frances Cheung, ters repo işlemlerinin sağladığı esnekliğin, PBOC’nin likiditeyi yönetmek için RRR kesintileri gibi diğer politika araçlarına güvenmesine daha az ihtiyaç duyduğunu belirtti.