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İngiltere’nin mali düzenleyicisi Pazartesi günü Wise PLC’nin (LON: WISE) milyarder CEO’su Kristo Käärmann’a 350.000 £ (454.224 $) ceza kesildiğini duyurdu. Finansal teknoloji şirketinin hisseleri yazının yazıldığı sırada kırmızıda.

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Käärmann, 2017 yılında yaklaşık 10 milyon sterlin değerinde hisse sattı ancak ilgili vergi yükümlülüğünü yerine getiremedi.

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Bu nedenle Finansal Yürütme Kurumu, CEO’nun Üst Düzey Yönetim Davranış Kuralı’nın 4. Kuralını ihlal ettiğini tespit etti.

Wise hissesi, yazının yazıldığı tarihteki yılbaşından bu yana en yüksek seviyesine göre %25’ten fazla düştü.

Käärmann daha önce de vergi beyannameleriyle ilgili sorunlar yaşamıştı

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FCA’in Üst Düzey Yönetim Davranış Kuralları’nın 4. Kuralı, üst düzey yöneticilerden “FCA’in makul bir şekilde haberdar olmasını bekleyeceği her türlü bilgiyi” uygun şekilde ifşa etmelerini beklemektedir.

Bugün, Wise PLC’den Kristo Käärmann’ın vergi beyannameleriyle ilgili bir konu nedeniyle para cezasına çarptırılması ilk kez olmadı.

2017-18 yılı vergi beyannamelerini geç sunduğu için Majestelerinin Gelir ve Gümrük İdaresi kendisine 2021 yılında 365.651 £ ceza ödemesini emretti.

HMRC’ye göre, o yıl için genel müdürün vergi yükümlülüğü 720.495 £ idi.

Vergi tahsilat kurumu da o dönemde Käärmann’ı kamu vergi kaçakçıları listesine eklemişti.

FCA’nın uygulama ve denetimden sorumlu ortak yöneticisi Therese Chambers, kurumun finans şirketlerinin liderlerinden daha yüksek standartlar beklediğini söyledi.

“Bay Käärmann’ın, onun uygunluğu ve nezaketi hakkındaki değerlendirmemiz açısından son derece önemli olan bu konuları bize anlatması gerektiği onun için açık olmalıydı” diye ekledi.

Ekim ayında Wise hissesi satın almaya değer mi?

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Kristo Käärmann, Wise PLC’nin uzun vadeli vizyonunu gerçekleştirmeye tam olarak bağlı kalmaya devam ediyor.

Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurumu’nun bu sabah açıkladığı cezaya yanıt olarak şunları söyledi:

FCA ile uzun yıllar süren işbirliğimizin ardından bu süreci sonlandırdık. Müşterilerimize ve sahiplerimize önümüzdeki onyıllar boyunca hizmet verecek bir ürün ve şirket inşa etmeye devam ediyoruz.

Küresel para transfer şirketinin başkanı David Wells de bugün Wise’ın düzenleyici yükümlülüklerini çok ciddiye aldığını yineledi.

Wise hisseleri son altı aydır sert bir düşüş trendindeydi ancak Wall Street bir toparlanmanın ufukta olduğuna inanıyor.

Analistler şu anda fintech şirketini “aşırı ağırlık” olarak derecelendiriyor ve hisse fiyatının ortalama 9,50 sterline yükseleceğini öngörüyor, bu da buradan yaklaşık %30’luk bir yükseliş potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Ancak Londra merkezli firmanın hisseleri, şu anda temettü ödememesi nedeniyle gelir yatırımcıları için cazip değil.