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Reuters’ın haberine göre ABD, Stratejik Petrol Rezervini (SPR) doldurmak için 3 milyon varile kadar ham petrol arayışında olduğunu duyurdu.

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Satın alma işlemi önümüzdeki yılın mayıs ayına kadar gerçekleştirilecek ve teslimatlar Teksas’taki Bryan Mound sahasına yapılacak.

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Raporda, satın almanın, yasa koyucular aynı amaçla daha fazla fon onaylayana kadar hükümete daha fazla satın alma için çok az para bırakacağı belirtildi.

Son gelişme, hükümetin yerel benzin fiyatlarındaki artışı sınırlamak amacıyla 2022 yılında SPR’den 180 milyon varil ham petrol satmasının ardından rezervlerini doldurmak istemesi üzerine ortaya çıktı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’ne (EIA) göre, SPR’de 18 Ekim itibarıyla yaklaşık 384,6 milyon varil ham petrol bulunuyor.

Biden hükümeti, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından 2022’de satış yetkisi verdi

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından benzin fiyatlarının artmasının ardından birkaç yıl önce 180 milyon varil ham petrolün büyük çaplı satışına onay vermişti.

Moskova’nın işgalinin ardından Brent petrolünün varil fiyatı yaklaşık 140 dolara çıkarak 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Sonuç olarak, ABD’de yerel yakıt fiyatları yükseldi. Ülkedeki özel oyuncular için petrol satışı yetkilendirildi.

ABD hükümeti o tarihten bu yana 55 milyon varilden fazla petrolü ortalama varil başına 76 dolar fiyattan geri satın aldı.

Reuters’ın haberine göre bu, şirketin 2022’de petrolü varil başına 95 dolara sattığı fiyattan yaklaşık 20 dolar daha düşük.

ABD enerji bakanlığında yeterli fon yok

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Reuters’ın haberine göre, ABD Enerji Bakanlığı, SPR’yi yenileme çabasıyla 2022 sonlarında yapılması planlanan 140 milyon varil petrol satışını iptal etmek için milletvekilleriyle birlikte çalışmıştı.

Reuters, Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekillerinin hükümet programlarını finanse etmek için bu satışlara oy verdiğini bildirdi.

Ancak, departmanın rezervleri için daha fazla petrol satın almak için ne kadar daha fazla fonu olduğu belirsizdir. Bir departman sözcüsü daha önce Reuters’a yaklaşık 150 milyon doları kaldığını ve bunun yaklaşık 2 milyon varil satın almaya yeteceğini söylemişti.

SPR’yi siyasallaştırmak

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Tarafsız bir araştırma grubu olan ClearView Energy Partners’ın politika analisti Kevin Book, Reuters’a yaptığı açıklamada, “SPR petrol hesabının yakın zamanda tükenmesi, daha fazla yenileme için sorumluluğu Kongre Binası’na yüklüyor, ancak SPR’nin siyasallaştırılması, kanun koyucuların anlaşmasını zorlaştırabilir” dedi.

Yaklaşan ABD seçimleri bu konudaki belirsizlikleri daha da artırıyor.

Yeni hükümetin enerji bakanlığının SPR fonunu finanse etmek için Kongre ile birlikte çalışması gerekecek, bu da zor olabilir.

Ayrıca, kanun koyucularla yapılacak çalışmalar, Kongre’nin 2026-2031 yılları arasında SPR’den 100 milyon varil ham petrol satışına ilişkin anlaşmasının iptalini de içerebilir.