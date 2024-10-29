Bitcoin crosses $71k; BCH, XTZ lead gains

Bitcoin 71 bin doları aşarken BCH ve XTZ yükseldi

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Written on Oct 29, 2024
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  • BCH, XTZ prices have flipped bullish amid Bitcoin's surge above $71k
  • Bitcoin Cash open interest suggest bulls are setting up for upside momentum
  • Tezos price remains negative in the past month, but is also hinting at a possible breakout

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Bitcoin Cash (BCH), en çok değer kazanan kripto paralar arasında yer alırken, en büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC) 71 bin doların üzerine çıktı.

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Son birkaç günde birçok altcoinin fiyatı da BTC’nin yükselişini takip etti ve Tezos (XTZ) 0,62 dolardan yükseldi.

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Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma potansiyeli gözlenirken, zincir içi veriler satın alma baskısının Bitcoin Cash ve Tezos’u daha da yukarı taşıyabileceğini gösteriyor.

BCH fiyatı %8 arttı

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Bitcoin Cash, şu anda en büyük 100 kripto para birimi arasında 24 saatlik kazançla en iyi tokenlerden biri.

Bitcoin fork token’ının fiyatı, Ağustos 2024’ün başlarında görülen en yüksek seviyelere ulaşarak %8’den fazla arttı.

BCH, şu anda boğaların olası bir yükselen üçgen kırılımı ortasında kazanımlarını korumaya çalışmasıyla 384 dolar civarında işlem görüyor.

BCH, son iki ayda birçok kez kilit direnç görevi gören trend çizgisinin hemen üzerinde yer alıyor.

Eğer alım baskısı devam ederse ve boğalar daha fazla kazanım elde etmeyi başarırsa, altcoin Haziran 2024’teki 430 doların üzerindeki zirvelere yükselebilir ve muhtemelen 500 dolar bölgesinin yeniden test edilmesine olanak tanıyabilir.

Günlük grafikteki Hareketli Ortalama Yakınsama Uzaklaşması (MACD) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergelerine bakıldığında yükseliş eğiliminin devam edeceği görülüyor.

BCH price chart. Source: TradingView

Bu arada, Bitcoin Cash vadeli işlemlerindeki açık faiz verileri son 24 saatte %20,7 artarak 231 milyon doların üzerine çıktı.

Coinglass verileri, BCH fiyatının yükseliş eğilimi göstermesiyle son bir günde uzun pozisyonlara kıyasla daha fazla kısa pozisyonun likide edildiğini gösteriyor.

BTC kazanımları arasında Tezos fiyatı toparlanıyor

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Tezos’un (XTZ) fiyatı, boğaların 0,60$ bölgesine yakın bir düşüş trendini durdurmasının ardından yükseldi. Son 24 saatte fiyat yükselmeye devam ederek 0,67$’a ulaştı.

Alıcılar daha önce bu seviyelerde arz duvarıyla mücadele etmişti, son kez bir çıkış gerçekleşmeyince Tezos düşüşle işlem görmüştü.

Ancak Tezos, Mart ayındaki son büyük boğa fazında 1,60 dolar seviyesine ulaşmıştı ve bu, Bitcoin’in kripto para piyasasını yukarı taşıması durumunda önemli bir hedef olabilir.

XTZ price chart. Source: TradingView

Günlük grafikte, 0,60 dolar civarında yatay bir destek çizgisiyle talep yeniden yükleme bölgesinin oluştuğu açıkça görülüyor.

Fiyatlar, daha düşük fitillere rağmen bu çizginin üzerinde kalırsa, boğalar için tekrar patlayıcı olabilir. Simetrik bir üçgen kırılması, XTZ’yi saran düşüş görünümünün azaldığı anlamına gelecektir.

Bununla birlikte, XTZ fiyatının 1 doların üzerindeki olası yükselişi devreye alabilmesi için yükseliş momentumunu sürdürmesi gerekiyor.

Bu gerçekleşirse Tezos, yeni konsolidasyon ortasında kazanımlarını sağlamlaştırabilir. Ancak, reddedilme, ayıların 0,54$’ı hedeflemesine neden olabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

Dünya

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