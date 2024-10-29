Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Bitcoin Cash (BCH), en çok değer kazanan kripto paralar arasında yer alırken, en büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC) 71 bin doların üzerine çıktı.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Son birkaç günde birçok altcoinin fiyatı da BTC’nin yükselişini takip etti ve Tezos (XTZ) 0,62 dolardan yükseldi.

Advertisement

Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma potansiyeli gözlenirken, zincir içi veriler satın alma baskısının Bitcoin Cash ve Tezos’u daha da yukarı taşıyabileceğini gösteriyor.

BCH fiyatı %8 arttı

Copy link to section

Bitcoin Cash, şu anda en büyük 100 kripto para birimi arasında 24 saatlik kazançla en iyi tokenlerden biri.

Bitcoin fork token’ının fiyatı, Ağustos 2024’ün başlarında görülen en yüksek seviyelere ulaşarak %8’den fazla arttı.

BCH, şu anda boğaların olası bir yükselen üçgen kırılımı ortasında kazanımlarını korumaya çalışmasıyla 384 dolar civarında işlem görüyor.

BCH, son iki ayda birçok kez kilit direnç görevi gören trend çizgisinin hemen üzerinde yer alıyor.

Eğer alım baskısı devam ederse ve boğalar daha fazla kazanım elde etmeyi başarırsa, altcoin Haziran 2024’teki 430 doların üzerindeki zirvelere yükselebilir ve muhtemelen 500 dolar bölgesinin yeniden test edilmesine olanak tanıyabilir.

Günlük grafikteki Hareketli Ortalama Yakınsama Uzaklaşması (MACD) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergelerine bakıldığında yükseliş eğiliminin devam edeceği görülüyor.

BCH price chart. Source: TradingView

Bu arada, Bitcoin Cash vadeli işlemlerindeki açık faiz verileri son 24 saatte %20,7 artarak 231 milyon doların üzerine çıktı.

Coinglass verileri, BCH fiyatının yükseliş eğilimi göstermesiyle son bir günde uzun pozisyonlara kıyasla daha fazla kısa pozisyonun likide edildiğini gösteriyor.

BTC kazanımları arasında Tezos fiyatı toparlanıyor

Copy link to section

Tezos’un (XTZ) fiyatı, boğaların 0,60$ bölgesine yakın bir düşüş trendini durdurmasının ardından yükseldi. Son 24 saatte fiyat yükselmeye devam ederek 0,67$’a ulaştı.

Alıcılar daha önce bu seviyelerde arz duvarıyla mücadele etmişti, son kez bir çıkış gerçekleşmeyince Tezos düşüşle işlem görmüştü.

Ancak Tezos, Mart ayındaki son büyük boğa fazında 1,60 dolar seviyesine ulaşmıştı ve bu, Bitcoin’in kripto para piyasasını yukarı taşıması durumunda önemli bir hedef olabilir.

XTZ price chart. Source: TradingView

Günlük grafikte, 0,60 dolar civarında yatay bir destek çizgisiyle talep yeniden yükleme bölgesinin oluştuğu açıkça görülüyor.

Fiyatlar, daha düşük fitillere rağmen bu çizginin üzerinde kalırsa, boğalar için tekrar patlayıcı olabilir. Simetrik bir üçgen kırılması, XTZ’yi saran düşüş görünümünün azaldığı anlamına gelecektir.

Bununla birlikte, XTZ fiyatının 1 doların üzerindeki olası yükselişi devreye alabilmesi için yükseliş momentumunu sürdürmesi gerekiyor.

Bu gerçekleşirse Tezos, yeni konsolidasyon ortasında kazanımlarını sağlamlaştırabilir. Ancak, reddedilme, ayıların 0,54$’ı hedeflemesine neden olabilir.