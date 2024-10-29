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Çin’in elektrikli araç (EV) hisseleri, yeni enerjili araç sektörünün gelişimini hızlandırmayı amaçlayan yeni hükümet önlemlerine ilişkin haberlerin ardından Hong Kong’da yükseldi.

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Devlet destekli Xinhua Haber Ajansı Salı günü yaptığı açıklamada, merkezi hükümet kurumlarının sektörü tanıtmaya yönelik daha geniş çabaların bir parçası olarak yeni enerjili araçların satın alımını artırmayı planladığını bildirdi.

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Hükümet, yeni araç alımlarının en az %30’unun elektrikli araç olmasını zorunlu kılıyor

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Hükümetin 27 Eylül tarihli yönergelerinde yer alan en önemli noktalardan biri, elektrikli araçların, hükümet kurumları tarafından her yıl satın alınan tüm yeni araçların en az %30’unu oluşturması gerektiği yönündeki direktiftir.

Ayrıca planda, tüketicilerin elektrikli araçlara geçişini daha sorunsuz hale getirmek için yeni şarj istasyonlarının inşası da dahil olmak üzere EV altyapısının geliştirilmesi teşvik ediliyor.

Bu önlemler, Çin’in yeşil teknolojide liderlik yapma ve karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşma yönündeki daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçasıdır.

Hükümetin yeni enerjili araçlara daha fazla odaklanması piyasaya iyimserlik getirdi ve bu durum, büyük Çinli elektrikli araç şirketlerinin hisse senedi fiyat hareketlerine yansıdı.

NIO, Xpeng, Li Auto ve BYD hisselerinde kazançlar görülüyor

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Haberin ardından NIO Inc.’in hisseleri Hong Kong’da %13’e kadar yükselerek MSCI Çin Endeksi’nde en iyi performans gösteren şirket oldu.

Benzer şekilde, Xpeng Inc. %8’e kadar yükseldi ve Li Auto Inc. %2’nin üzerinde bir artış gördü. Sektörün lider oyuncusu BYD Co. da Çarşamba günü üçüncü çeyrek kazançlarını yayınlamaya hazırlanırken %1,8 oranında yükseldi.

Bu yükseliş, artan hükümet desteği beklentileri ve daha temiz teknolojilere yönelik piyasa talebiyle yönlendirilen yatırımcıların Çin EV sektörüne olan güvenini gösteriyor.

Hisse senedi fiyatlarındaki artış, Çin hükümetinin ülke çapında emisyonları azaltma ve elektrikli araç kullanımını artırma yönündeki devam eden çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Şarj altyapısı, EV benimsenmesini desteklemenin anahtarıdır

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Kılavuzda, elektrikli araç alımlarının zorunlu hale getirilmesinin yanı sıra, elektrikli araçların daha sorunsuz kullanılabilmesi için şarj altyapısının genişletilmesinin gerekliliği vurgulanıyor.

Bunun hem özel hem de ticari kullanıcıları elektrikli araçlara geçişe teşvik etmesi ve sektörün büyümesini daha da desteklemesi bekleniyor.