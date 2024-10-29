Circle, Hong Kong’da blockchain sadakat çözümlerini ilerletmek için HKT ile ortaklık kurdu

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USDC stablecoin’inin ihraççısı Circle, Hong Kong’un önde gelen teknoloji, medya ve telekomünikasyon sağlayıcılarından HKT ile resmi olarak bir Mutabakat Zaptı (MOU) imzaladı.

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İki firmanın ortak basın açıklamasında yer alan bilgiye göre, bu stratejik iş birliği, bölgedeki tüccarlara özel, blockchain tabanlı müşteri sadakat çözümlerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

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Hong Kong’daki tüccarlar için Blockchain müşteri sadakat çözümleri

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Bu ortaklık, Circle’ın Web3 Hizmetleri alanındaki uzmanlığının yanı sıra HKT’nin kapsamlı satıcı ekosistemi ve müşteri etkileşim olanaklarından da yararlanıyor.

İki şirket, blockchain teknolojisinin gücünden yararlanarak tüketicilerin satıcıları keşfetme ve onlarla etkileşim kurma biçimini dönüştüren, daha dinamik ve sosyal açıdan ilgi çekici deneyimler sağlayan sadakat çözümleri yaratmayı hedefliyor.

Circle’ın Web3 Hizmetleri, işletmeler için blockchain deneyimini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış kapsamlı bir kurumsal düzeyde geliştirici araçları paketi sunar.

Bu teklifin merkezinde, yerleşik şirketlerin ve yeni kurulan şirketlerin mevcut tüketici ve kurumsal uygulamalarında dijital varlıkları ve akıllı sözleşmeleri etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayan Circle’ın Programlanabilir Cüzdanları yer alıyor.

Bu araçlar yalnızca operasyonel verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha güvenli ve daha erişilebilir blok zinciri entegrasyonunu da kolaylaştırıyor.

Circle’ın kurucu ortağı ve CEO’su Jeremy Allaire, işbirliğine olan heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Web3 Hizmetlerimizi müşteri sadakati inovasyonunun ön saflarına taşımak için HKT ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu iş birliği, işletmelerin değer odaklı müşteri deneyimleri yaratmak, sadakat programlarını yeniden tanımlamak ve tüccarlara dijital ekonomide başarılı olmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlamak için blockchain teknolojisinin potansiyelini açığa çıkarmalarına yardımcı olma taahhüdümüzün bir kanıtıdır.”

HKT Digital Ventures CEO’su Monita Leung da benzer görüşlere yer vererek fintech ve dijital ekonomide inovasyonu teşvik etme ortak hedefini vurguladı.

Monita Leung şunları söyledi:

“HKT’de fintech ve dijital ekonomide inovasyonu ilerletmeye kararlıyız. Circle ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Web3 teknolojisindeki uzmanlıkları, müşteri katılımı ve tüccar hizmetleri alanındaki güçlü yönlerimizi tamamlıyor. Birlikte, tüccarların Hong Kong’daki müşterileriyle daha derin bağlantılar kurmasını sağlayan benzersiz sadakat çözümleri sunmayı hedefliyoruz.”

Asya’daki iş fırsatlarını araştıran çember

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Bu ortaklık, Circle’ın özellikle Hong Kong’daki değişen düzenleyici ortamın ardından Asya’daki iş fırsatlarını keşfetmeye yönelik stratejik bir girişimini temsil ediyor.

Dijital ekonomi büyümeye devam ederken, Circle’ın blok zinciri tabanlı çözümlerini genişletme taahhüdü, HKT’nin yenilikçi teknolojiler aracılığıyla müşteri katılımını ve satıcı hizmetlerini geliştirme misyonuyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor.

Circle ile HKT arasındaki iş birliği, Hong Kong’un dinamik pazarında müşteri sadakat programlarının yeniden tanımlanması yolunda önemli bir adım niteliğinde.

Blockchain teknolojisini müşteri sadakati çerçevesine entegre ederek, iki şirket yalnızca tüccarlara fayda sağlamakla kalmayıp aynı zamanda tüketici deneyimlerini zenginleştiren ve bölgede müşteri etkileşiminin geleceğini yönlendiren benzersiz çözümler yaratmaya hazırlanıyor.