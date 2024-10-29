Kaspa’nın (KAS) 6 aylık düşük seviyelerdeki duygu durumunun iyileşmesiyle toparlanması muhtemel

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PoW projesi Kaspa (KAS), 0,207 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığından beri düşüş eğilimiyle mücadele ediyor.

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Geçtiğimiz hafta token’ın 0,109 dolara düşmesiyle düşüş hızlandı; bu, son altı ayda hiç görülmemiş bir seviye.

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Ancak KAS, ani düşüşten sonra bile direnç gösterdi.

Kripto para birimi aşırı satım koşullarına işaret ediyor ve yakın zamanda yükseliş trendlerine işaret ediyor.

Ayrıca Kaspa, Market Prophit verilerine göre %30’luk fiyat düşüşüne rağmen olumlu hislerini koruyor.

CrowdZ skoru duygusu 1,269 seviyesinde pozitif kalırken, Buzz Skoru ise 0,952 seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca Kaspa’nın kitle hissiyatı 0,1509’a yükseldi.

Bu durum, yatırımcıların Kaspa’nın fiyat hareketlerine ilişkin iyimserliğini doğruluyor; birçok kişi yakın zamanda kazanç bekliyor.

KAS iyileşmeye hazır

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Teknik analiz de KAS yükselişini destekliyor.

Göreceli Güç Endeksi son dört günde 30,81’den 39’a yükseldi.

Bu, mevcut satıcıların tükenmesine yardımcı olacak artan alıcı aktivitesini teyit ediyor.

Yatırımcılar ve tüccarlar, beklenen artışlar öncesinde Kaspa’yı daha düşük fiyatlardan satın alabilirler.

Coinglass verileri yükseliş hikayesini destekliyor.

Kaspa’nın açık pozisyonları son bir günde %2,28 artarak 80,53 milyon dolara çıktı.

Ayrıca, pozitif Uzun-Kısa oranı, çoğu yatırımcının yükseliş trendlerine bahis oynadığını gösteriyor.

Ayrıca, vadeli işlem hesaplarının %77’si olası yükselişleri öngörerek uzun pozisyonlar gerçekleştirdi.

Son olarak, Ağırlıklı Duygu göstergesi KAS topluluğu arasında daha olumlu bir duyguyu teyit ediyor.

Bu tür göstergeler, KAS’ın aşırı satım bölgesine düşmesinin ardından trend dönüşünün eşiğinde olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, genel piyasa duyarlılığı kripto paralar için yukarı yönlü fiyat hareketlerini destekliyor.

Kripto piyasası görünümü

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Dijital varlıklar alanı, Bitcoin’in 71 bin doları aşmasının ardından güçlü bir yükseliş eğilimi gösterdi.

Uzmanlar, önümüzdeki birkaç seansta kripto paranın yeni rekor seviyelere ulaşacağını öngörüyor.

Veri analiz platformu CoinCodex, Bitcoin’in Ekim ayı bitmeden 76.107 dolarlık yeni zirveye ulaşacağını öngörüyor.

Bu, mevcut değerlerden yüzde 7’nin üzerinde bir fiyat artışı anlamına gelecektir.

Ayrıca, ünlü analist Michael van de Poppe, önümüzdeki işsizlik verilerinin BTC’yi bu hafta yeni bir ATH’ye taşıyacağına inanıyor.

Kripto para piyasasında hakim olan yükseliş eğilimine çeşitli faktörler katkıda bulunuyor.

Dikkat çeken bir unsur da kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimleri.

Dijital varlık meraklıları Trump’ın kazanmasının bir boğa koşusunu tetikleyebileceğine inanıyor.

Cumhuriyetçi lider, kampanyaları aracılığıyla kendini kripto yanlısı bir aday olarak konumlandırmış, piyasayı düzenlemek ve Amerika’yı kripto para girişimleri için önde gelen bir merkez haline getirmek için dostça politikalar vaat etmişti.

Tahmin sitesi Polymarket’e göre Trump, yaklaşan seçimleri kazanma konusunda favori olmaya devam ediyor.

Ayrıca MicroStrategy’nin yaklaşan üç aylık kazançları da kripto dünyasındaki süregelen iyimserliğe katkıda bulundu.

Şirket, son birkaç aydır Bitcoin alışveriş çılgınlığına girdi ve hisseleri son zamanlarda rekor seviyelere ulaşarak BTC’ye olan güveni artırdı.

MicroStrategy’nin önümüzdeki kazanç raporundan elde edilecek olumlu sonuçlar Bitcoin’e olan güveni artıracak.

Bu durum potansiyel olarak kurumsal ve perakende yatırımcıları cezbedebilir ve tarihi ATH’ler için mükemmel bir reçete olabilir.

Güncel KAS fiyat hareketi

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Altcoin, son 24 saatte %2 değer kaybettikten sonra 0,1182 dolardan işlem görüyor.

Fiyat hareketine ayılar hakim olsa da, iyileşen duygular yaklaşan bir geri dönüşün sinyalini veriyor.

Güçlü alıcı canlanması KAS’ı 0,14$ direncine doğru itecektir.

Buradaki bir kırılma, 0,165 dolara doğru sağlam hareketleri tetikleyebilir.

Bu, mevcut fiyattan %39,59’luk bir artış anlamına geliyor.