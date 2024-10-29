McDonald’s’ın bugünkü 3. çeyrek kazançları: E. coli krizi gelir görünümünü etkileyecek mi?

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McDonald’s, Salı günü üçüncü çeyrek kazançlarını açıklamaya hazırlanıyor. Analistler, zincirin devam eden zorluklarla karşı karşıya olması nedeniyle karışık sonuçlar bekliyor.

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McDonald’s’ın Quarter Pounder burgerinden kaynaklanan E. coli salgını nedeniyle ABD’deki bazı şubelerinde satışlar geçici olarak geriledi.

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yakın zamanda salgının olası sorumlusunun doğranmış soğan olduğunu tespit etti ancak zincirin taze dana köfteleri temizlendi.

McDonald’s, enflasyonist baskılarla yoğunlaşan dünya çapında tüketici harcamalarındaki yavaşlamayla mücadele ediyor ve analistler şirketin iç satışlarında yalnızca mütevazı artışlar öngörüyor.

İşte fast-food devinin önümüzdeki raporunda neler beklenmesi gerektiği.

Analistlerin 3. çeyrek kazanç beklentileri

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Hisse başına kazanç (EPS): LSEG tarafından ankete katılan analistler, McDonald’s’ın salgına rağmen istikrarlı marjlarını yansıtan 3,20 dolarlık bir EPS öngörüyor.

Gelir tahmini: Özellikle ABD pazarındaki satış büyüme girişimlerinin desteğiyle gelirin 6,82 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

ABD’de McDonald’s, Haziran ayında lanse ettiği 5 dolarlık kombo menülerle değer bilincine sahip tüketicileri çekmek için stratejiler uygulamaya koydu.

Bu hamlenin, yurt içi pazarında aynı mağaza satışlarında %0,5’lik bir artışa yol açması ve yurt dışındaki talebin düşmesini kısmen telafi etmesi bekleniyor.

StreetAccount tahminleri, özellikle enflasyonist baskıların takdirî harcamaları etkilediği Avrupa ve Asya’da zayıflayan uluslararası talep nedeniyle aynı mağaza satışlarında genel olarak %0,6’lık bir düşüş olduğunu gösteriyor.

E. coli salgını güncellemesi: Soğan tedariki inceleme altında

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CDC’nin E. coli salgınını doğranmış soğanlara bağlamasının ardından McDonald’s, Quarter Pounder’ı etkilenen satış noktalarından geçici olarak kaldırdı.

Sağlık yetkilileri, taze dana köftesinin kaynak olmadığını açıkladı ancak 75 kişiyi etkileyen ve bir kişinin ölümüne yol açan olay, tüketici güvenini ve satışları olumsuz etkiledi.

McDonald’s, etkilenen bölgelerdeki tüketicileri rahatlatmak ve trafiği canlandırmak umuduyla soğan içermeyen bu ürünü yeniden piyasaya sürdü.

McDonald’s hisseleri salgın haberlerinin duyulmasından bu yana yüzde 6 düştü ve devam eden operasyonel zorluklar nedeniyle yıl genelinde yatay seyretti.

Piyasa değeri yaklaşık 210 milyar dolar olan fast-food zincirinin performansı, yatırımcıların genel ekonomik belirsizlikler ortasında temkinli bakış açısını yansıtıyor.

McDonald’s’ın enflasyonist baskılara yanıtı, özellikle tüketicilerin düşük fiyatlı yemekleri tercih ettiği ABD gibi yüksek enflasyonlu pazarlarda, değer tekliflerine odaklandı.

Değer odaklı menü girişimi, enflasyonun tüketicileri dışarıda yemek yerken uygun fiyatlı seçenekler aramaya itmesiyle birlikte küresel çapta zayıflayan talebin dengelenmesine yardımcı olabilir.