soundhound stock risky ahead of q3 earnings

SoundHound hissesi büyük bir çıkıntıyı kaldırmaya yaklaşıyor

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Written on Oct 29, 2024
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  • SoundHound is committed to achieving profitability in 2025.
  • The voice AI company is making strategic acquisitions as well.
  • SoundHound stock could extend its ongoing rally in the months ahead.

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SoundHound AI Inc (NASDAQ: SOUN) bu hafta yaklaşık %20 oranında yükseldi, ancak böyle bir fiyat hareketini tetikleyebilecek özel bir haber henüz gelmedi.

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Ünlü yatırımcı Jim Cramer, ” Hiçbir şey olmadan yükselen hisse senetleri çok tehlikelidir ” derken, SOUN’un son dönemdeki kazanımlarını sürdürebileceğine ve hatta önümüzdeki aylarda daha da yükselebileceğine inanmak için sebepler var.

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Dolayısıyla, özellikle yüksek getiri arayışında olan aşırı agresif yatırımcılardan biriyseniz, SoundHound hissesine mevcut seviyelerden yatırım yapmak kötü bir fikir olmayabilir.

SoundHound 2025’te karlılığa ulaşabilir

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Yapay zekanın sürekli büyümesine olanak sağlaması nedeniyle SoundHound kazançlı bir yatırım olabilir.

Yine de bu ismin etrafında çok fazla olumsuzluk var.

Neden mi? Öncelikle para kaybettiği için.

Ancak şirket yönetimi artık bu büyük çıkıntıyı 2025 yılına kadar ortadan kaldırma konusunda kararlı.

Önümüzdeki yıla kadar karlılığa ulaşma hedefi, hisse senetlerinin genellikle geleceğe dönük olma eğiliminde olması nedeniyle SOUN’da pozisyon oluşturmak için uygun bir zaman yaratıyor.

SoundHound’a kar elde ettikten sonra yatırım yapmak o kadar da kazançlı olmayabilir, çünkü o zamana kadar hisse senedi fiyatına iyi haberlerin çoğu yansımış olabilir.

Ayrıca, Kaliforniya merkezli şirketin borçsuz bir bilançosu bulunuyor ve bu da yatırımcıların sermayelerinin bir kısmını SoundHound hissesine güvenle yatırmalarını sağlayacak.

Ancak SoundHound AI Inc şu anda temettü ödemiyor.

SoundHound heyecan verici satın almalar yapıyor

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SoundHound hissesi, aynı zamanda bir sonraki büyüme aşamasına geçmek için stratejik satın almalar yaptığı için de yatırım yapmaya değer.

Örneğin, Nasdaq’ta listelenen firma, 2025’ten itibaren tekrarlayan yapay zeka gelirinin 45 milyon dolardan fazla olmasını beklediği bir kurumsal yazılım şirketi olan Amelia’yı satın almak için Ağustos ayında yaklaşık 80 milyon dolar harcadı.

Amelia’yı satın almak SOUN’un hizmetlerini finansal hizmetler, sigortacılık, sağlık ve perakende sektörlerine genişletmesine yardımcı oldu.

Birleşen şirket şu anda Fortune 500 şirketleri ve dünyanın en büyük 15 bankası da dahil olmak üzere yaklaşık 200 müşteriye hizmet veriyor.

SoundHound AI Inc, sohbet ve bağlı araç yeteneklerini geliştirmek için yakın zamanda Perplexity ve Connex2X ile ortaklık kurdu.

Bu sesli yapay zeka şirketinin bu yıl yaptığı diğer önemli satın almalar arasında Allset (yemek siparişi platformu) da yer alıyor.

SOUN’un sunduğu teklifin, yapay zeka lideri Nvidia Corp.’dan 3,7 milyon dolar yatırım çekecek kadar heyecan verici olduğunu da belirtelim.

Wall Street’in SoundHound hisse senedi fiyatının şu anda ortalama %30 artışla 7,80 dolara çıkmasını beklemesinin sebeplerinden biri de bu.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

Dünya

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