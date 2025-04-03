Avustralya sığır eti endüstrisi ABD tarifelerini neden doğrudan Amerikalı tüketicilere yansıtabilir?

Avustralyalı sığır çiftçileri, tüccarları ve endüstri grupları, Perşembe günü ABD tarifelerinden kaynaklanan ek maliyetleri doğrudan Amerikalı tüketicilere yansıtmayı planladıklarını duyurdu.

Reuters’ın Perşembe günkü haberine göre, bu hamlenin ABD’de sığır eti ürünlerinde gözle görülür fiyat artışlarına yol açması ve hamburger ve biftek gibi popüler ürünleri etkilemesi bekleniyor.

Karar, ABD hükümetinin Avustralya sığırı da dahil olmak üzere ithal mallara gümrük vergisi koymasının ardından geldi.

Bu tarifeler, Avustralya sığır etinin ABD pazarına girme maliyetini etkili bir şekilde artırıyor.

Avustralya endüstrisinin bir seçeneği olmayabilir

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Avustralya sığır eti endüstrisi, bu ek maliyetleri Amerikan tüketicisine yansıtmaktan başka çarelerinin olmadığını savunuyor.

Maliyetleri kendilerinin karşılamasının finansal olarak sürdürülebilir olmayacağını ve Avustralya sığır eti endüstrisini olumsuz etkileyebileceğini savunuyorlar.

Güney Bölge Hayvancılık Borsası’nın Moss Vale şubesinde faaliyet gösteren hayvancılık ajansı Elders Cleary McDowall’dan Dhugald McDowall, raporda “Bugünkü pazarımızdaki etkiyi henüz görmedik” ifadelerine yer verdi.

Amerika’ya giren emtiayı kendi tüketicileri için çok daha pahalı hale getiriyor. Bu yüzden kısa vadede ABD ekonomisi için oldukça zararlı olabileceğini düşünüyorum.

ABD, yıllık ihracatı rekor seviyede 4 milyar A$ (2,52 milyar $) olan Avustralya’nın en büyük sığır eti pazarıdır. Ancak Avustralya, ABD sığırlarında deli dana hastalığının tespit edilmesi nedeniyle 2003’ten beri ABD taze sığır eti ürünlerini yasaklamıştır.

Trump, Perşembe günü Avustralya’ya gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu ve ülkenin “sığır etlerimizden hiçbirini almaması” nedeniyle öfkesini dile getirdi.

Daha düşük yağ içeriği

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ABD’deki fast food zincirleri, düşük yağ içeriği nedeniyle Avustralya sığır etini tercih ediyor.

Hamburgerler için ideal yağ oranını yakalamak amacıyla genellikle yağlı Amerikan sığır etiyle harmanlanır.

ABD Tarım Bakanlığı’nın düzenlemesine göre, hamburger ve kıymanın yağ oranı %30’u geçemez.

Sektör ticaret kuruluşu Cattle Australia Başkanı Garry Edwards, Avustralyalı üreticilerin tarife ayrıntılarıyla ilgili belirsizlik nedeniyle son zamanlarda ABD’ye ihracatlarında küçük, geçici kesintiler yaşadığını belirtti.

Ancak ABD’li alıcıların eninde sonunda Avustralya sığır eti için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaklarına inanıyor.

O şöyle dedi:

Yurt içi tüketicilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tamamen otla beslenmiş sığır etimize ve yüksek kaliteli tahılla beslenmiş sığır etimize güveniyorlar.

Tüketiciler daha yüksek fiyatlara direniyor

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Amerikalı tüketicilerin önümüzdeki dönemde burger ve bifteklere daha yüksek fiyatlar ödemekten kaçınacaklarını da sözlerine ekledi.

Avustralya hükümeti, sektörün Amerikan fast-food tedarik zincirindeki rolünü bir pazarlık aracı olarak kullanıyor.

Avustralya Ticaret Bakanı Don Farrell, sığır etine uygulanan gümrük vergilerinin artırılmasının McDonald’s hamburgerlerinin fiyatlarının artmasına yol açabileceğini söyledi.

Trump’ın seçim kampanyasında, fast-food zinciri McDonald’s’a verdiği destek nedeniyle, McDonald’s’ın önemli bir yer tuttuğu dikkat çekiyor.

Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren bir acente olan McDowall, Avustralya’nın Brezilya ve Arjantin ile aynı tarifeyi aldığını belirtti.

Brezilya, dünyanın en büyük sığır eti ihracatçısı konumunda olup, Avustralya, ABD ve Arjantin ile birlikte küresel ölçekte en büyük dört sığır eti ihracatçısını oluşturmaktadır.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerinden etkilenen sektörlere ürünlerini alternatif pazarlarda satmalarına yardımcı olmak için destek sağlanacağını duyurdu.