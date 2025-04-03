Milyonlarca kişi yakında Jack Dorsey’nin Square’i üzerinden ödeme yapmak için Bitcoin’i kullanabilir

X’in kurucusu Jack Dorsey’in kurucu ortağı olduğu finansal teknoloji şirketi Block, yakında bazı ürünlerinde ödeme yöntemi olarak Bitcoin’i kabul edebilir.

Seri girişimci, yakın zamanda verdiği bir röportajda, Bitcoin’in yalnızca bir değer saklama aracı olarak kalması durumunda “başarısız” olacağını söyledi.

Bitcoin’in günlük ödemelerde kullanılmasının önemine değinen Block, şirketin hem Square terminallerinde hem de Bitkey cüzdanında Bitcoin işlemlerinin yapılabilmesi için aktif olarak çalıştığını doğruladı.

Bazı eleştirmenler uygulamanın çok uzun sürdüğünü savunurken, Dorsey sürecin “bir düğmeye basmak” kadar basit olmadığını söyledi ancak planların yürürlükte olduğunu temin etti. Aşağıya bakın.

Diğerleri ise Dorsey’in geçmişteki yorumlarına atıfta bulunarak “yıllardır aynı şeyi söylediğini” belirterek şüpheci kaldı.

Square nedir ve bu Bitcoin için ne anlama geliyor?

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Daha önce Square adıyla bilinen Block, finansı basitleştirmek için tasarlanmış çok çeşitli tüketici ve iş araçları sunuyor.

Amiral gemisi ürünü Square, tüccarların ödemeleri kabul etmesine, envanteri yönetmesine ve operasyonları yürütmesine yardımcı oluyor.

2024 itibarıyla Block’un tahmini 4 milyon satıcıdan oluşan bir kullanıcı tabanı vardı ve yıllık yaklaşık 228 milyar dolar işlem görüyordu. Square, tüccar ağı genelinde Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlarsa, bu kripto para biriminin ana akım benimsenmesine doğru atılan en büyük adımlardan biri olabilir.

Platformu halihazırda milyonlarca satıcı kullanıyorken, BTC işlemlerini etkinleştirmek Bitcoin’i günlük ticarette anında pratik bir ödeme seçeneği olarak tanıtabilir. Dahası, ödeme alanındaki rakiplerinden bazılarını da benzer entegrasyonları keşfetmeye teşvik edebilir.

Block’un Bitcoin hamlesinin bir diğer önemli parçası da Aralık 2023’te piyasaya sürülen kendi kendini muhafaza eden bir donanım cüzdanı olan Bitkey’dir. Kullanıcılara, borsalara veya saklama kuruluşlarına güvenmeden Bitcoin varlıkları üzerinde güvenli ve bağımsız bir kontrol sağlamak için tasarlanmıştır.

Dorsey, entegrasyonun tamamlanmasının ardından Bitkey’in de Bitcoin ödemelerini destekleyeceğini doğruladı.

Tüketici tarafında, Block’un Cash App’i Bitcoin satın alımları için halihazırda büyük bir giriş rampasıdır. Kullanıcıların Bitcoin satın almasına, satmasına ve transfer etmesine olanak tanır ve sadece 2023’ün 4. çeyreğinde BTC ile ilgili faaliyetlerden 66 milyon dolar kar elde etti.

Ödemelerin ötesinde, Block Bitcoin altyapısına büyük yatırımlar yapıyor. Şirket 700 milyon dolardan fazla değerinde 8.485 BTC’ye sahip ve tam bir Bitcoin madenciliği sistemi kuruyor.

Yakın zamanda gelişmiş bir 3nm madencilik çipi geliştirdi ve şimdi donanım, yazılım ve tedarik zinciri yönetimindeki güçlü yönlerini birleştirerek pazara eksiksiz bir madencilik çözümü sunmaya odaklanıyor.

Bitcoin ile ilgili girişimlere öncelik vermek amacıyla Block, müzik yayını platformu Tidal ve merkezi olmayan web projesi TBD gibi diğer girişimlerin faaliyetlerini azalttı.

Square daha önce 2014’te tüccarların Bitcoin kabul etmesine izin vermeyi denemişti ancak bu özellik sonunda sonlandırıldı. 2018’deki bir röportajda Jack Dorsey, Square’in o dönemdeki kullanıcılarının çoğunun “mum ve bisiklet” satan küçük işletmeler olduğunu ve müşterilerin Bitcoin ile bu tür günlük alışverişleri yapmaya hazır olmadıklarını açıkladı.

Mali sıkıntılar ilerlemeyi engelleyebilir

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Block’un Bitcoin’i ödeme yöntemi olarak kullanıma sunma planları, şirketin yakın zamanda zayıf dördüncü çeyrek kazançları bildirmesi ve 930’dan fazla çalışanını işten çıkarması nedeniyle gecikebilir.

İşgücünün yaklaşık %8’ini etkileyen işten çıkarmalar, Block’un Wall Street beklentilerini karşılayamaması sonucu 6,29 milyar dolar öngörülen gelire karşın 6,03 milyar dolar gelir ve beklenen hisse başına 87 sent yerine 71 sent kar açıklamasından sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti.

Dorsey, kamuoyuna yaptığı açıklamada, personel kesintilerinin stratejik önceliklere uyum sağlamayı ve operasyonları kolaylaştırmayı amaçlayan daha geniş bir yeniden yapılanmanın parçası olduğunu iddia etti.