ABD borsaları, Başkan Donald Trump’ın son gümrük vergilerinin küresel ticaret savaşı ve ekonomik yavaşlama korkularını artırmasıyla perşembe günü sert bir düşüş yaşadı.

S&P 500 endeksi yüzde 4’ten fazla düşerek Eylül 2022’den bu yana en kötü gününü yaşadı ve düzeltme bölgesine geri döndü.

Yatırımcıların yeni ticaret politikalarının sonuçlarını değerlendirmeye çalışmasıyla Dow Jones Sanayi Endeksi 1.500 puan veya %3,6 değer kaybederken, Nasdaq Bileşik Endeksi %5,5 düştü.

Çarşamba günü duyurulan tarifeler, tüm ithalatlara %10’luk bir temel vergi getiriyor veönemli ticaret ortakları için önemli ölçüde daha yüksek oranlar uygulanıyor: Çin için %54, Avrupa Birliği için %20 ve Vietnam için %46.

Teknoloji ve perakende hisseleri en çok etkilenenler arasında – Apple ve Nike hisseleri en çok etkilenenler arasında

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Piyasadaki çöküşten en çok ithalata maruz kalan çok uluslu şirketler etkilendi.

iPhone’larının çoğunu Çin’de üreten Apple’ın hisseleri yüzde 8,7 düşerken, Amazon ve Meta Platforms’un hisseleri sırasıyla yüzde 8,8 ve yüzde 8 düştü.

HP Inc. sektördeki en büyük kayıplardan birini yaşayarak yüzde 16 düştü.

Wedbush analisti Dan Ives, teknoloji hisselerinin “talep yıkımı, tedarik zincirleri ve özellikle tarifelerin Çin/Tayvan ayağı konusundaki endişeler nedeniyle bu duyuru nedeniyle açıkça büyük baskı altında kalacağını” söyledi.

Perakendeciler de yüksek tarifelerin kâr marjlarını ve tüketici harcamalarını tehdit etmesi nedeniyle sert düşüşlerle karşı karşıya kaldı.

Nike %12 düşerken, Dollar Tree %8, Five Below ise %29 düştü.

Vietnam’daki fabrikalar, 2024 mali yılında Nike ayakkabı üretiminin yaklaşık %50’sini ve giyim ürünlerinin %28’ini üretti.

Asya üretimine büyük ölçüde bağımlı olan Lululemon Athletica ve Deckers Outdoor hisseleri sırasıyla %13 ve %17 düştü.

Ekonomik yavaşlama ve zayıf kredi koşulları endişeleri hisseleri aşağı çekerken banka hisseleri de bu durumdan etkilenmedi.

Bank of America %9,3, JPMorgan Chase %6,5 ve Wells Fargo %8 düştü.

Beyaz Saray’ın güvencelerine rağmen yarı iletken ve EV hisseleri zorlanıyor

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Beyaz Saray’ın Tayvan’ın yarı iletkenlere uygulanacak yeni tarifelerden muaf tutulacağını açıklamasına rağmen, çip üreticilerinde yine de büyük düşüşler görüldü.

Nvidia %5,2, Advanced Micro Devices %5 ve Qualcomm %6,7 düştü.

CEO Elon Musk’ın hükümet danışmanlığı görevinden ayrılabileceği yönündeki haberlerin ardından Çarşamba günü toparlanan Tesla, yönünü değiştirerek %5,7 düştü.

Elektrikli araç üreticisi, analistlerin beklentilerinin çok altında kalarak birinci çeyrek teslimatlarında yaşanan %13’lük düşüşün ardından zaten baskı altındaydı.

Piyasa oynaklığı arttı, analistler 5.200-5.400 aralığına gerileme konusunda uyarıyor

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ABD ekonomisindeki sert satış dalgası, ekonominin resesyona doğru gittiği yönündeki endişeleri artırdı.

S&P 500’ün düşüşü, endeksi son zirvesinden yüzde 10’dan fazla düşüşle düzeltme bölgesine geri itti.

Yatırımcılar endeksin kritik 5.500 seviyesini koruyup koruyamayacağını yakından takip ederken, analistler 5.200-5.400 aralığına doğru daha fazla düşüş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Sanctuary Wealth’in baş yatırım stratejisti Mary Ann Bartels, “Gümrük tarifeleri için en kötü senaryo gerçekleşti ve piyasalar buna hazırlıklı değildi” dedi.

“Bu durum, keskin bir riskten kaçınma tepkisini tetikledi ve destek seviyeleri korunmazsa %5-10’luk bir düşüş daha görebiliriz.”

Wall Street’in korku ölçütü olarak görülen CBOE Piyasa Volatilite Endeksi (VIX), finans piyasalarını etkisi altına alan artan belirsizliği yansıtarak 27’ye yükseldi.

Satışların derinleşmesiyle birlikte yatırımcılar cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam raporuna odaklanacak. Bu rapor, ekonomik görünüm ve Fed’in politika tepkisi hakkında daha fazla ipucu sunabilir.