Mart ayı istihdam raporu: 228.000 kişi eklendi, ancak işsizlik %4,2’ye çıktı

ABD işgücü piyasası Mart ayında da dayanıklılığını koruyarak beklenenden daha fazla istihdam yarattı.

Ancak, Başkan Donald Trump’ın sürpriz gümrük vergisi açıklamalarının etkisiyle işsizlik oranındaki hafif artış ve küresel ticaret gerginliğinin artması, olumlu istihdam verilerine gölge düşürdü.

Mart 2025 İş Raporu

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ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’na (BLS) göre, ABD ekonomisi Mart ayında tarım dışı maaşlı istihdamda 228.000 kişi ekledi. Bu rakam, ekonomistlerin 140.000 olan beklentisinin çok üzerinde ve Şubat ayındaki revize edilmiş 117.000 toplamının da önemli ölçüde üzerinde.

Son 12 ayda aylık ortalama 158 bin olarak gerçekleşti ve bu da Mart ayı raporunun ortalamanın üzerinde bir işe alım ivmesinin işareti olduğunu gösteriyor.

İstihdamdaki güçlü artışa rağmen işsizlik oranı bir önceki ayın %4,1’inden hafif bir artışla %4,2’ye çıktı.

Bu artış, işgücü katılım oranının Şubat ayındaki %62,4’ten Mart ayında %62,5’e yükselmesine rağmen gerçekleşti. Bu, daha fazla Amerikalının işgücüne yeniden katıldığını gösteriyor.

Fed’in enflasyonist baskıyı yakından izlediği temel ölçütlerden biri olan ücret artışı, yıllık bazda %3,8 olarak gerçekleşti ve Şubat ayındaki %4’ün biraz altında kaldı.

Aylık bazda saatlik ortalama kazançlar %0,3 artarken, önceki dönemde bu oran %0,2 idi.

ABD istihdam raporu: federal istihdam kesintileri

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Raporda ayrıca, büyük ihtimalle Elon Musk’ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) girişimiyle bağlantılı olan federal istihdam kesintilerindeki devam eden eğilime de dikkat çekildi.

Federal hükümette istihdam Şubat ayındaki 11.000’lik düşüşün ardından Mart ayında 4.000 kişi azaldı.

Kesintiler mutlak anlamda küçük olsa da, mevcut yönetim altında daha yalın bir kamu personeli dağılımına doğru bir geçişin sinyalini veriyor.

Ancak güçlü işe alım rakamlarından gelen iyimserlik, artan ticaret gerginlikleri nedeniyle hızla söndü.

Çarşamba günü Başkan Trump, Çin ve Avrupa Birliği’nden yapılan tüm ithalata %34 oranında gümrük vergisi uygulayarak piyasaları şaşırttı. Birçok ekonomist bu hamleyi küresel ticaret istikrarı için ciddi bir risk olarak gördü.

Çin misilleme olarak 10 Nisan’dan itibaren tüm ABD ithalatlarına %34 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Sonuç anında ve şiddetli oldu. 48 saatten kısa bir sürede, 2,5 trilyon dolar küresel hisse senedi piyasalarından silindi ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri düştü.

Cuma günü açıklanacak istihdam verisi öncesinde Dow Jones vadeli işlemleri yaklaşık %3 (yaklaşık 1.200 puan) düşerken, S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri sırasıyla %2,9 ve %3 düştü.

Mart ayı istihdam anketinin gümrük vergileri duyurularından önce gerçekleştirildiğini belirtmek önemlidir; bu da ticaret savaşının işgücü piyasası üzerindeki olası etkilerinin gelecekteki raporlarda ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğu anlamına geliyor.

Analistler, geleceğe bakıldığında devam eden ticaret politikası belirsizliğinin olası misilleme tarifeleriyle bir araya gelmesinin iş güvenine zarar vermeye, işe alımları azaltmaya ve durgunluk risklerini artırmaya başlayabileceği konusunda uyarıyor.