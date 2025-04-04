Pandora A/S (CPH: PNDORA), ABD Başkanı Donald Trump’ın Tayland’a yönelik beklentilerin çok üzerinde yeni gümrük vergileri açıklamasının ardından son seanslarda yüzde 15’ten fazla değer kaybetti.

Pandora şu anda lüks mücevherlerinin çoğunu Tayland’da üretiyor.

Trump’ın gümrük vergileri, 2024’te toplam satışlarının yüzde 30’undan fazlasının ABD’den yapılması nedeniyle Danimarkalı firma için sorun yaratabilir.

Yazının yazıldığı sırada Pandora hisseleri yılbaşından bu yana görülen en yüksek seviyeye kıyasla yaklaşık %35 değer kaybetmişti.

Pandora önemli ölçüde esnek tarifeler bekliyordu

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Pandora hissesi, tarife duyurusunun yatırımcıları için büyük bir sürpriz olması nedeniyle baskı altında.

Şubat ayında, uygun fiyatlı lüks marka dördüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladığında, şirket yönetimi beklentilerin ABD’nin Tayland’a %10 gümrük vergisi uygulayacağı yönünde olduğunu söylemişti; bu en azından şirketin temel senaryosuydu.

Ancak ABD Başkanı Trump, “Kurtuluş Günü”nde Güney Asya ülkesine %37 oranında gümrük vergisi uygulayarak Pandora’yı şok etti ve şirket, bu durumun gelirini 175 milyon dolardan fazla azaltabileceğini tahmin ediyor.

Pandora’nın geçen yılki toplam gelirinin 4,42 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında, bu durum gelirde yaklaşık %4,0’lık bir düşüş anlamına geliyor.

Son dönemdeki düşüşün ardından Danimarkalı firmanın hissesi şu anda 2023’ün sonlarında görülen fiyattan işlem görüyor.

Trump’ın tarifelerinden diğer lüks markalar da etkilenecek

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Trump’ın gümrük vergileri nedeniyle önemli bir darbe alması beklenen tek Avrupa lüks markasının Pandora olmadığını da belirtelim.

Citi analistlerine göre, aslında bu alandaki diğer birkaç isim de bu acıyı hissedecek.

Çünkü ABD uzun zamandır lüks ürünlerin büyümesinde önemli bir itici güç konumunda.

Ancak yatırım şirketi bugün müşterilerine yayınladığı bir araştırma notunda, lüks markaların çoğunluğunun Trump tarifeleriyle ilgili yüksek maliyetleri son tüketiciye yansıtmaya başvuracağını ve bunun da ürünlerine yönelik genel talebi önemli ölçüde etkileyebileceğini söyledi.

Citi, Pandora’nın yanı sıra özellikle Birkenstock ve Brunello Cucinelli gibi şirketlerin Trump’ın ticaret politikalarından zarar görmesini bekliyor.

LVMH, tarife öfkesi arasında kazanan olabilir

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Öte yandan yatırım şirketi, ABD’ye nispeten daha düşük gelir maruziyeti olan Avrupa lüks markalarının, gümrük vergileri krizinden galip çıkmasını bekliyor.

Daha yerel üretim nedeniyle daha mütevazı vergiler görme pozisyonunda olanlar da yeni tarife ortamında pay kazanabilir, diye ekledi.

Bunların arasında Fransız lüks moda evi LVMH, İngiliz markası Burberry ve İtalyan moda markası Moncler yer alıyor.

Ayrıca, bu üç şirket halihazırda temettü de ödüyor, bu da 2025’in ikinci yarısında bir durgunluk yaşanacağına dair son zamanlarda artan korkular arasında onları daha da heyecan verici hale getiriyor.

Bununla birlikte, bu üç şirketten yalnızca LVMH’nin şu anda fikir birliğiyle “aşırı ağırlık” derecesi var.