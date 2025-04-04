Ripple Labs ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında uzun süredir devam eden hukuki anlaşmazlık, yaklaşık dört yıldır devam eden bir mahkeme mücadelesinin sona ermesiyle resmen sona erdi.

Ripple, başlangıçta önerilen 125 milyon dolardan %60 oranında bir kesinti yaparak 50 milyon dolarlık bir ceza ödeyecek.

Karşılığında SEC, daha önce Ripple’ın gelecekteki menkul kıymet satışlarını kaydetmesini gerektiren önemli bir ihtiyati tedbirin kaldırılmasını talep etmeyi kabul etti.

Ancak karar, birçok kişinin beklediği piyasa tepkisini tetiklemedi. XRP’nin fiyatı çoğunlukla değişmeden kaldı ve bu durum, anlaşma sonrası bir yükseliş bekleyen spekülatörleri şaşırttı.

Bu arada dava, üçüncü bir taraftan gelen beklenmedik bir acil başvuruyla yeni bir boyut kazandı.

SEC ihtiyati tedbiri düşürdü, Ripple 50 milyon dolar ödeyecek

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Anlaşmanın şartlarına göre Ripple, önemli ölçüde azaltılmış bir para cezası ödeyerek uzun bir yasal süreçten kurtuluyor.

SEC ayrıca Yargıç Analisa Torres’ten Ripple’ın gelecekte kayıt dışı menkul kıymet satışları yapmasını kısıtlayan “yasaya uyma” emrini kaldırmasını isteyecek.

Karar, mahkemenin Ripple’ın XRP token’ının federal yasa uyarınca kendi başına bir menkul kıymet olmadığına karar vermesinden aylar sonra geldi.

Karar Ripple için hukuki bir zafer anlamına gelse de, genel kripto para piyasası sınırlı bir ilgi gösterdi.

Birçok yatırımcının bu kararın ardından yükseliş beklediği XRP ise durgun kaldı.

Kraken ve Cumberland gibi kripto platformlarını içeren önceki SEC anlaşmalarında görülen fiyat artışlarının aksine, XRP henüz bir yanıt vermedi; bu durum, piyasa duyarlılığının zayıf olduğunu veya muhtemelen yasal sonucun önceden fiyatlandığını yansıtıyor.

Keener davada sürpriz deliller sunuyor

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Davanın bittiği düşünülürken yeni bir gelişme yaşandı. 29 Mart 2025’te, Justin W. Keener adlı bir adam tarafından Ripple dosyasına acil bir dilekçe sunuldu.

Keener, “sanıklar lehine ve Amerikan halkının özgürlüğü lehine kesin delillere sahip olduğunu” iddia ediyor.

Başvurusuna göre bu delil, topladığı fiziksel yatırım sözleşmeleriyle ilgili ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.

Keener, “Jason W. Keener” olarak da bilinir ve SEC yaptırımlarında yeni biri değildir.

Daha önce düzenleyici kurum tarafından kayıt dışı hisse senedi satıcısı olarak faaliyet gösterdiği gerekçesiyle dava edilmiş ve mahkeme tarafından 10 milyon doların üzerinde tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.

Ripple davasına müdahale etme girişimi, özellikle kurumla olan hukuki geçmişi göz önüne alındığında, saik ve konuyla ilgisi konusunda soruları gündeme getirdi.

Acil talebin kesinleşen uzlaşmayla doğrudan bir ilgisi yok gibi görünse de, dava dosyası sonuçlanmak üzereyken yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Dosya kamuya açık dosyaya eklendi ve eklenmesi mahkemeden prosedürle ilgili daha fazla açıklama yapılmasını sağlayabilir.

XRP topluluğu SEC açıklamasını bekliyor

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Kapanışa rağmen XRP topluluğu üyeleri hala SEC’den resmi bir kamu açıklaması bekliyor.

Kripto varlıklarını ilgilendiren geçmiş anlaşmalarda Komisyon, gerekçeleri ve sonuçları ana hatlarıyla açıklayan ayrıntılı basın bültenleri yayınladı.

Ripple anlaşmasına ilişkin henüz böyle bir açıklama yapılmadı.

Bu sessizlik, özellikle XRP’nin gelecekteki işlemlerde yasal sınıflandırması konusunda anlaşmanın etkileri etrafındaki spekülasyonları artırdı.

Şimdilik Ripple lehine verilen nihai karar, Yargıç Torres’in XRP’nin halka açık borsalarda işlem gördüğünde bir menkul kıymet olmadığına dair kararı da dahil olmak üzere, bozulmadan kaldı.

Ancak SEC, kurumsal satışlar üzerindeki yetkiyi elinde tutmaya devam ediyor ve dijital varlık alanında menkul kıymet düzenlemelerine uyumu izlemeye devam ediyor.

XRP fiyatı uzlaşmaya rağmen sabit

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Piyasanın en dikkat çekici tepkisi veya tepkisizliği XRP’nin kendisinden geldi. Anlaşma haberinin ortaya çıkmasından bu yana XRP, önemli direnç seviyelerini aşamayarak yanlamasına işlem gördü.

Analistler, bu sonucun XRP için zaten fiyatlandırılmış olabileceğini veya yatırımcıların yeni pozisyonlara girmeden önce düzenleyici kurumların daha fazla netlik sağlamasını beklediklerini öne sürüyor.

Fiyatlarda bir artışın olmaması, benzer vakalarda görülen kalıplarla çelişiyor.

Kraken ve Cumberland, SEC ile kendi anlaşmalarına vardıklarında, ilgili token’larda kısa vadeli kazançlar görüldü.

XRP’nin durgun performansı, yatırımcıların temkinli olmaya devam ettiğini gösteriyor ve muhtemelen ABD kripto düzenleme ortamındaki daha büyük bir belirsizlik eğilimini yansıtıyor.