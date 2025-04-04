Wedbush’tan Dan Ives, Trump’ın son tarifelerinin ABD teknoloji sektörünü on yıl geriye götürebileceğini düşünüyor

ABD’nin açıkladığı son misilleme niteliğindeki tarifeler, analistlerin sert tepkisine yol açarken, ülkenin teknoloji sektörü ve küresel yapay zeka (YZ) yarışındaki konumu açısından önemli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Wedbush Securities analisti Dan Ives, Cuma günü yayınladığı bir müşteri notunda, politika yönünü eleştirerek, bunun ABD teknoloji sektörünü on yıl geriye götürebileceğini söyledi.

“ABD’yi bu tarifelerle 1980’lerdeki ‘üretim günlerine’ geri götürme fikri, bizim görüşümüze göre ekonomik bir kıyamete yol açacak ve teknoloji ticaretini, Yapay Zeka Devrimi temasını ve genel olarak endüstriyi çökertecek kötü bir bilim deneyidir” diye yazdı.

ABD’nin teknoloji tedarik zinciri tehdit altında mı?

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Söz konusu tarifeler, küresel teknoloji tedarik zincirinin merkezinde yer alan Çin’den yapılan ithalata %50, Tayvan’a %32 ve Vietnam’a %46 oranında vergi uygulanmasını içeriyor.

Ives, bu önlemlerin kritik üretim bölgelerine erişimi kesme riski taşıdığını ve dolayısıyla ABD’li teknoloji şirketlerinin operasyonlarını aksatabileceği konusunda uyardı.

Örnek olarak, iPhone’ların şu anki üretim yerleri olan Çin, Vietnam ve Hindistan yerine ABD’de üretilmesi durumunda fiyatların yaklaşık 1.000 dolardan 3.500 dolara çıkacağını belirtti.

Ayrıca tüketiciler için genel elektronik fiyatlarının yüzde 40 ila 50 arasında artabileceğini tahmin ediyor.

Ives, özellikle yapay zeka sektörü üzerindeki etkileri konusunda endişelerini dile getirerek, mevcut tarifelerin sözde Yapay Zeka Devrimi’nin ivmesini önemli ölçüde yavaşlatacağını belirtti.

Analist şunları ekledi:

Bu tarifelerin getireceği ekonomik sıkıntıları tarif etmek zor ve bu durum ABD teknoloji sektörünü on yıl geriye götürebilirken Çin’in hızla ilerlemesine neden olabilir.”

“Yapay Zeka Devrimi ticareti, gerçekçi seviyelere getirilmesi GEREKEN bu kafa karıştırıcı tarifeler nedeniyle önemli ölçüde yavaşlayacaktır.”

Üretimin ABD’ye geri kaydırılması yönündeki her türlü girişimin uzun teslim süreleri ve yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacağını da sözlerine ekledi.

Ives, yarı iletken üretim tesislerini kastederek, “ABD’de yarı fabrikaların ölçeklenebilir olmasını sağlayacak işçilik maliyeti gerçekçi değil” dedi.

Mevcut tarife yapısının teknoloji sektörünün kazançlarını yaklaşık yüzde 15 oranında düşürebileceğini tahmin ediyor.

ABD teknoloji hisseleri uçurumdan düştü

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Nasdaq Composite, Çin’e yoğun maruziyeti olan teknoloji hisselerinin baskı altında kalmasıyla bir önceki günkü %6’lık düşüşün ardından Cuma günü yaklaşık %3,5 düştü.

Endeks bugün yüzde 5’in üzerinde düşüşle 17.514,97’ye kadar geriledi.

Apple yüzde 3’ün üzerinde, Nvidia yüzde 5 ve Tesla yüzde 6 düştü.

Üçünün de Çin’de önemli operasyonları bulunuyor ve ülkenin misilleme tarifelerinden en çok etkilenenler arasında yer alıyorlar.

Şiddetli ağrı perşembe günü başladı.

Teknoloji hisseleri perşembe günü COVID-19 salgınından bu yana en kötü gününü gördü.

“Muhteşem Yedili” arasında en çok kaybeden şirket Apple oldu ve 2020’den bu yana en büyük düşüşünü yaşayarak yüzde 9’dan fazla düştü.

Şirket cihazlarını Çin ve Asya’nın diğer bölgelerinde üretiyor.

Meta Platforms ve Amazon’un her biri yaklaşık %9’luk düşüş yaşarken, Nvidia’nın düşüşü ise yaklaşık %8 oldu.

Nvidia son yongalarını Tayvan’da üretiyor ve yapay zeka sistemlerini Meksika’da birleştiriyor.

Tesla yüzde 5’ten fazla, Microsoft yüzde 2 ve Alphabet yüzde 4 oranında değer kaybetti.