‘Çin yanlış oynadı’: Başkan Trump gümrük vergisi misillemesi hakkında

Başkan Donald Trump, Cuma günü ekonomik politikalarının “asla değişmeyeceğine” yemin etti ve Çin’in yeni gümrük tarifesi rejimine misilleme yapmasına sert çıktı. Bu, küresel piyasalarda şok dalgaları yaratan tırmanan ticaret gerginliğindeki riskleri artırdı.

Trump, Pekin’in Washington’ın kapsamlı gümrük zammına yanıt olarak tüm Amerikan mallarına %34 oranında gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasından birkaç saat sonra sosyal medyada, “ÇİN YANLIŞ OYNADI, PANİKLEDİ – YAPAMAYACAĞI TEK ŞEY BU!” diye yazdı.

Başkan, yeni bir karşı önlem açıklamazken, daha önce diğer ülkelerin de kendi tarifeleriyle karşılık vermesi halinde, bu durumu daha da tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu.

“ABD’YE GELEN VE BÜYÜK MİKTARLARDA PARA YATIRIMI YAPAN ÇOK SAYIDA YATIRIMCIYA, POLİTİKALARIM ASLA DEĞİŞMEYECEK. BU, HER ZAMANKİNDEN DAHA ZENGİN OLMAK İÇİN MÜTHİŞ BİR ZAMAN!!!” dedi ayrı bir gönderide.

Trump’ın tonu, yönetimin üst düzey yetkililerinin son dönemdeki açıklamalarıyla çelişiyor. Bu yetkililerden bazıları, Washington’ın ticaret ortaklarıyla müzakerelere açık olabileceğini belirtiyor.

Ancak başkanın açıklamaları uzlaşmaya yönelik pek iştah olmadığını gösteriyor. Perşembe günü geç saatlerde, diğer ülkeler “olağanüstü” bir şey teklif ederse tarifeleri azaltabileceğini söyledi.

Piyasalar sert tepki gösterdi. Küresel hisse senetleri düştü, petrol fiyatları dört yılın en düşük seviyesine geriledi ve yatırımcılar riskten kaçınırken tahviller yükseldi.

Satış dalgası, karşılıklı gümrük vergisi savaşının büyük ekonomileri resesyona sürükleyebileceği yönündeki yeni korkuların ortasında geldi.

ABD hisse senetleri düşüşte

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Çin’in ABD mallarına yeni gümrük vergileri getireceğini açıklamasının ardından borsa Cuma günü kayıplarını artırdı ve ticaret savaşının küresel ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği yönündeki endişeleri yoğunlaştırdı.

Dow Jones Sanayi Ortalaması, Perşembe günü yaşanan 1.679,39 puanlık düşüşün ardından 1.130 puan veya %2,8 düştü.

S&P 500, Perşembe günkü %4,84’lük düşüşün ardından %3,2 düştü.

Nasdaq Composite, Çin’e önemli ölçüde maruz kalan teknoloji şirketlerinin baskı altında kalmaya devam etmesiyle önceki seanstaki %6’lık düşüşün ardından %3,5 düştü.

Teknoloji hisseleri yine düşüşlere öncülük etti.

Apple Cuma günü %3’ten fazla düştü. Nvidia %5, Tesla ise %6 düştü.

Üçünün de Çin’de önemli işleri var ve Pekin’in misilleme tarifelerinden en çok etkilenenler arasındalar.

ABD’de olası ekonomik yavaşlamaya ilişkin artan endişeler nedeniyle banka hisseleri de değer kaybetti.

Morgan Stanley %6, Goldman Sachs %5,7, Citigroup %8, JPMorgan Chase %6 ve Wells Fargo %5 düştü.

Trump iş verilerini kutluyor

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Trump, günün erken saatlerinde açıklanan yeni ABD istihdam verilerinden cesaret almış gibi görünüyor.

Tarım dışı istihdam Mart ayında 228.000 artarak tahminleri aştı ve Beyaz Saray’ın agresif ticaret duruşunu savunurken bir konuşma konusu daha oluşturdu.

Trump, “BÜYÜK İŞ SAYILARI, BEKLENTİLERDEN ÇOK DAHA İYİ. ZATEN ÇALIŞIYOR” diye yazdı.