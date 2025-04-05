Bitcoin’in 87.000 doları aşamaması ve haftalık düşük seviyelerin yakınında işlem görmesiyle bu hafta piyasalarda belirsizlik hakimdi.

Ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte, toplam kripto para piyasası kapitalizasyonu Cuma günü geç Asya işlem saatlerinde yaklaşık %7 düşüşle 2,75 trilyon dolara geriledi.

Buna paralel olarak Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, bir önceki haftaki 44 seviyesinden sert bir düşüşle 28’e gerileyerek aşırı korku bölgesine geriledi.

Altcoin piyasasında da yatırımcı çekincesi belirgindi; ilk 99 token arasında düşük işlem hacimleri ve yalnızca tek haneli kazançlar görüldü.

Bitcoin bu hafta neden düşüşteydi?

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Birkaç makroekonomik katalizör Bitcoin’i sessiz tuttu

Haftanın başlarında, yatırımcıların artan jeopolitik gerginliğe tepki göstermesiyle birlikte duygu durumu darbe aldı. ABD Başkanı Donald Trump, ithal otomobillere %25’lik yeni bir gümrük vergisi turu duyurdu ve yenilenen bir ticaret savaşı korkularını körükledi.

Ekonomik arka plan yatırımcı güvenini daha da sarstı. Son PCE raporu enflasyonun beklenenden daha hızlı yükseldiğini gösterirken, Conference Board’un Mart verileri ABD tüketici güveninin 12 yılın en düşük seviyesine düştüğünü ortaya koydu.

Enflasyon ve zayıflayan piyasa hissiyatının bir-iki vuruşu, yatırımcıları riskten uzak durmaya yöneltti ve bu da spot talebi ve vadeli işlem faaliyetlerini aşağı çekti.

Hafta ortasına gelindiğinde, bu korkular daha da artmıştı. Piyasa, birçoğunun Bitcoin gibi riskli varlıklar için düşüş tetikleyicisi olarak hareket edeceğinden korktuğu 2 Nisan gümrük vergisinin yürürlüğe girmesinden önce gergindi. ABD imalatını korumayı amaçlasa da, önerilen önlemler ticaret gerginliklerini alevlendirme riski taşıyordu.

S&P 500 ve Nasdaq Composite, tarife haberlerinin ardından açılışın ardından %3,5 daha düştü. Analistler bu hareketi ticaret savaşlarının yeni bir “3. Dünya Savaşı”nın başlangıcı olarak nitelendirdi.

Beklentilerden güçlü gelen ABD istihdam verileri bile yatırımcıların kötüleşen makro ortama odaklanmasını engelleyemedi.

Yine de, olası bir Federal Rezerv faiz indirimi konusundaki piyasa bahisleri, karışık sinyallere rağmen beklentiler yavaş yavaş yükselirken tırmanmaya devam etti. CME Fed izleme aracı, yazı yazılırken Mayıs ayında faiz indirimi olasılığını %41,3 olarak gösterdi.

Bitcoin yine çökecek mi?

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Bitcoin etrafındaki mevcut senaryo büyük ölçüde düşüş eğiliminde olmaya devam ediyor. Bitcoin ve kripto platformu YouHodler’ın risk başkanı olan piyasa analisti Sergei Gorev, Mart ayındaki 77.186 dolarlık düşük seviyenin altına bir kırılmanın, 2025’e doğru ilerlerken bir “kriz senaryosu” olarak tanımlanan şeye kapı açabileceği konusunda uyardı.

Artan ticaret gerginliklerinin ardından hisse senetleri ve kripto paraların görünümü karardı ve genel olarak güven zayıfladı.

Ancak Bitcoin, 80.000 ila 90.000 dolar arasındaki nispeten dar bir aralıkta işlem görmeye devam etti.

XBTO’dan Javier Rodriguez-Alarcon’a göre bu aralık bir tetikleyici bölge görevi görebilir ve herhangi bir belirleyici kırılma her iki yönde de daha büyük bir hareketi tetikleyebilir.

Rodriguez, “Önümüzdeki haftalarda bu karşılıklı tarifelerin nasıl uygulanacağına dikkat çekilirken, yatırımcıların temel makroekonomik göstergeleri yakından takip etmesi ve özellikle kaldıraç oranını kısıtlayarak pozisyon büyüklüklerini ihtiyatlı bir şekilde yönetmesi gerekiyor” diye ekledi.

Bununla birlikte, bazıları iyimserliğini korudu ve referans kripto para biriminin dip seviyeye ulaşmış olabileceğini ve yukarı yönlü bir rallinin yaklaştığını öne sürdü.

Bu sinyallerden biri, Bitcoin’in günlük grafiğinde olası bir düşen kama örüntüsü oluştuğuna işaret eden piyasa analisti Cas Abbé’den geldi. Geleneksel piyasalar beş yılın en kötü seansını yaşarken bile BTC’nin yeni bir düşük seviyeye ulaşmadığını ve bunun göreceli bir güç olabileceğini belirtti.

Abbé, Bitcoin’in genellikle daha geniş piyasadan önce dip yaptığını ve 76.500 dolar seviyesinin döngünün en düşük seviyesini işaretlemiş olabileceğini öne sürdü. Daha fazla yukarı yönlü onay için, bir çıkış ve 86.500 dolar seviyesinin üzerinde yeniden kazanım için izlemeyi önerdi.

Kripto yorumcusu Lana Queen de benzer bir görüşle katılarak, Bitcoin’in geleneksel piyasalardan daha iyi performans göstermesinin “boğa” olduğunu belirtti. Aşağıya bakın.

Rekt Capital gibi diğerleri ise Bitcoin’in “abartılı bir yükseliş sapmasının” “erken işaretlerini” oluşturuyor olabileceğini belirtti.

Paylaştığı grafiğe göre, BTC’nin desenin bozulmadan devam edebilmesi için tutunması gereken kilit destek olarak 82.400 dolar seviyesi etiketlendi.

Kaynak: Rekt Capital

Bir diğer teknik kurulum ise yatırımcı arkadaşımız Merlijin The Trader tarafından vurgulandı.

4 Nisan tarihli bir X yazısında, Bitcoin’in birikim, manipülasyon ve son olarak dağıtım döngüsünü izleyen yükseliş eğilimi gösteren bir model olan “mükemmel AMD kurulumunu” yeni tamamladığını belirtti.

Merlijin’e göre Bitcoin, manipülasyon aşamasını çoktan geçmiş ve artık dağıtıma giriyor gibi görünüyor.

Eğer bu desen gerçekleşirse, büyük bir yükseliş hareketinin başlangıcı olabilir ve bir sonraki etapta 100.000 doların üzerindeki fiyat seviyeleri hedeflenebilir.

Yazının yazıldığı sırada Bitcoin, son 7 günde %1,3 düşüşle 83.000 doların üzerinde seyrediyordu.

Altcoin piyasaları sakinleşiyor

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Yüksek piyasa değerine sahip altcoinlerin çoğu, bir önceki hafta elde edilen kazanımları kaybetti. Ancak, toplam piyasa kapitalizasyonu yalnızca biraz düştü ve geçen hafta görülen 1,1 trilyon dolar sınırına yakın kaldı.

Altcoin Sezon Endeksi, bir önceki haftaya göre dört puan düşüş göstererek “Bitcoin Sezonu”nu kesin olarak doğruladı.

En çok kazananlar ise şöyle:

EOS

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EOS (EOS), basın saati itibarıyla geçen hafta %40 artışla 0,8161 dolara yükselirken, piyasa değeri 1,27 milyar doların üzerine çıktı.

Kaynak: CoinMarketCap

Dün işlem hacmi 200 milyon dolardan yaklaşık 1 milyar dolara çıkarak 489 milyon dolara ulaşan hissenin fiyat artışında etkili oldu.

EOS’un yükselişi, şirketin blockchain destekli bir bankacılık sistemi kurmaya yönelmesiyle birlikte yakın zamanda Vaulta olarak marka değiştirmesinin ardından gerçekleşti.

EOS ekibi bu hafta ayrıca Vaulta’nın Web3 bankacılık kurulumunun dört ana “temelini” tanıttı: Bunlar arasında varlık yönetimi, tüketici ödemeleri, portföy yatırımı ve sigorta yer alıyor.

Bunlar, her biri Vaulta ağına gerçek dünya kullanım örnekleri getiren CEFFU, SPIRIT Blockchain ve Blockchain Insurance Inc. gibi ortaklar tarafından desteklenecek.

Pendle

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Pendle (PENDLE) son 7 günde %14,5 artışla, yazı yazılırken 3,07 dolardan el değiştirdi.

Kaynak: CoinMarketCap

Piyasa değeri 495,72 milyon dolar seviyesinde seyrederken, günlük işlem hacmi ise yaklaşık 190 milyon dolarlık haftalık zirvesinden gerilemesinin ardından hala 129 milyon doların üzerinde seyrediyor.

Pendle’ın bu haftaki kazanımlarına Binance’deki açık faizdeki keskin artış eşlik etti.

Yatırımcıların yükseliş bahisleri büyük ölçüde yakın zamanda Coinbase’de listelenmesi ve Berachain’e genişlemesinin ardından PENDLE’ı biriktirmeye başlayan Binance balinaları tarafından yönlendirildi. Proje ayrıca Sonic’e genişleme planlarını da duyurdu.

Bu gelişmeler, Pendle’ın DeFi ile ilgili token’lar arasında en yüksek pozitif fonlama oranlarından bazılarını sergilemesine yol açtı.

Pozitif fonlama, uzun pozisyon tutan yatırımcıların kısa pozisyon tutan yatırımcılara ödeme yapması anlamına gelir; bu da genellikle yükseliş eğilimindeki piyasa duyarlılığını yansıtır.

Z nakit

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Zcash (ZEC) son 7 günde %12 artış gösterdi ve yazının yazıldığı sırada 40,49 dolardan fiyatlandı.

Kaynak: CoinMarketCap

Piyasa değeri 643,3 milyon doların üzerinde, günlük işlem hacmi ise 73,58 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Zcash, Aralık ayındaki zirvelerinin ardından oluşmaya başlayan alçalan trend çizgisini aştıktan sonra son dönemdeki kazanımlarının çoğunu elde etti ve altcoin 35 dolarlık direnç seviyesini aşarak düşüş trendini sonlandırdı.

Zcash’in fiyatı, Brave Wallet’ın yakın zamandaki bir masaüstü güncellemesinde korumalı işlemler için destek eklemesinin ardından da yükseldi ve kullanıcıların gizlilik odaklı kriptoyu doğrudan tarayıcıda satın almasına, göndermesine ve almasına olanak tanıdı. Özellik yakında Android ve iOS’a genişletilecek.