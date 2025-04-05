Kripto para gözlemcisi LATAM: Honduras Bitcoin’e karşı uyarırken Arjantin lityum tokenizasyonunu benimsiyor

Latin Amerika’nın gelişen kripto para ortamı, politikalarda keskin bir ayrışmaya tanık oluyor.

Honduras, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralara karşı uyarılarını artırırken, Arjantin, lityum tokenizasyonuna geçerek ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları için yeni düzenlemeler getirerek blok zinciri inovasyonunu benimsiyor.

Honduras Merkez Bankası kripto paraların benimsenmesine karşı çıkışını yeniden teyit etti

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Honduras Merkez Bankası (BCH), kripto paraların kullanımına karşı kararlı duruşunu bir kez daha dile getirdi.

Banka, kamuoyuna yaptığı yeni duyuruda vatandaşları Bitcoin, Ethereum ve Litecoin gibi dijital varlıklarla ilişkili yüksek oynaklık ve riskler konusunda uyardı ve bunların Honduras yasalarına göre yasal ödeme aracı olmadığını vurguladı.

BCH, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kripto paraların ülkenin yasal ve finansal sistemleri dışında faaliyet gösterdiğini, bunlarla ilgili işlemleri desteklemediğini veya garanti etmediğini belirtti.

Banka, “Kripto paralara yatırım yapmak kendi riskiniz altındadır” uyarısında bulunarak, insanları kaybetmeyi göze alabileceklerinden fazla yatırım yapmamaları konusunda uyardı.

Bu tekrarlama, BCH’nin 70. kuruluş yıldönümünde yapılan ve Lempira’nın Honduras’taki tek yasal para birimi olmaya devam ettiğini vurgulayan uyarı da dahil olmak üzere önceki uyarıların ardından geldi.

BCH, yasal ödeme aracı ihraç etme yetkisine sahip tek kurum olduğunu ve ödeme veya yatırım amacıyla kullanılan hiçbir sanal para birimini düzenlemediğini veya denetlemediğini vurguladı.

Bankanın yenilenen ihtiyatı, kripto para birimlerinin spekülatif doğası ve yerel ekonomileri istikrarsızlaştırma potansiyeli hakkındaki bölgedeki daha geniş endişeleri yansıtıyor.

Arjantin, blockchain entegrasyonuyla lityum tokenizasyonunu ilerletiyor

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Honduras’ın şüpheci yaklaşımının aksine Arjantin, blok zinciri inovasyonuna yönelik çalışmalarını hızlandırıyor.

Ülke, emtia yönetiminde blok zinciri uygulamasına odaklanan bir şirket olan Atómico 3 ile ortaklık kurarak lityum tokenizasyonunda önemli ilerleme kaydediyor.

Girişimin amacı, Arjantin’in lityum tedarik zincirinde izlenebilirliği, hesap verebilirliği ve güveni artırmaktır.

Her AT3 Emtia Token’ı, San Juan eyaletindeki Salar de Mogna bölgesinden çıkarılan gerçek lityum rezervleriyle desteklenecek.

Bu token’lar, madencilik ve ihracat süreci boyunca şeffaflık ve doğrulanabilirlik sağlamak amacıyla bir blok zinciri defterinde yayınlanacak.

Atómico 3, önümüzdeki on yıl boyunca üretim yükümlülüklerini yerine getirme ve lityum piyasa fiyatlarına göre token sahiplerine gelir dağıtmak için akıllı sözleşmeleri kullanma sözü verdi.

Operasyonel döngü tamamlandığında tokenlar geri alınacak ve dolaşımdan kalıcı olarak kaldırılacak (yakılacak).

Bu adım, özellikle pil üretimi ve elektrikli araçlar gibi sektörlerde dijital varlıkların geleneksel endüstrilerle yeni ortaya çıkan teknolojiler arasında köprü kurmak için kullanılmasında cesur bir adım olarak görülüyor.

Projenin kapsamını, düzenlemelere uygunluğunu ve uluslararası ticaret potansiyelini ana hatlarıyla açıklayan ayrıntılı bir teknik doküman yayımlandı.

Arjantin yeni kripto düzenleme çerçevesini tanıttı

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21 Mart’ta Arjantin Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu (CNV), Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP’ler) için düzenleyici bir çerçeve açıkladı. Duyuru, fintech ve sermaye piyasaları sektörlerinden paydaşların katıldığı yoğun katılımlı bir etkinlik sırasında geldi.

CNV, kamuoyunun katılımıyla hazırlanan ve CNV’yi 27.739 sayılı Kanun kapsamında VASP’ler için resmi olarak gözetim organı olarak belirleyen 1058 sayılı Genel Kararın onayını teyit etti.

Yetkililer, yeni çerçevenin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartları da dahil olmak üzere uluslararası standartlarla uyumlu olduğunu vurguladı.

Bu gelişmelerle Arjantin, blockchain teknolojisi ve kripto düzenlemesinin entegrasyonunda bölgesel bir lider olarak kendini konumlandırırken, Honduras ihtiyatlı davranmaya devam ediyor ve bu durum Latin Amerika ülkelerinin dijital varlıklar konusunda izlediği farklı yolları vurguluyor.