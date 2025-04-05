USD/CNY tahmini: Çin, ticaret savaşı sırasında renminbi’nin düşmesine izin verecek mi?

USD/CNY döviz kuru bu hafta 7,30’a yükseldi ve ticaret savaşı tırmanırken Şubat ayından bu yana en yüksek noktasına ulaştı. Bu yılın en düşük seviyesinden %0,87 yükseldi ve bazı analistler önümüzdeki haftalarda 10’a yükselebileceğine inanıyor.

Çin renminbi’yi devalüe edebilir

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ABD ve Çin bu hafta yılların en önemli ticaret anlaşmazlığına girişti. Donald Trump, sahte rakamlara atıfta bulunarak, ABD’nin Çin’den ithal edilen tüm mallara %34 oranında gümrük vergisi koyacağını duyurdu. Bu, ilk döneminde duyurduğu ve yeniden seçildikten sonra başlattığı %20’lik gümrük vergilerine ek olarak.

Geride kalmamak için Çin de misilleme tarifeleri ve ABD’yi cezalandırmak için diğer önlemleri duyurdu. ABD’den ithal edilen tüm mallar, potansiyel olarak Boeing uçakları da dahil olmak üzere, %34 tarife alacak. Çin ayrıca bazı Amerikan mallarının ithalatını kısıtlayacak ve varlık listesine daha fazla şirket ekleyecek.

Bu önlemler, iki büyük ekonomi arasındaki ticaret çatışmasının tırmanacağı anlamına geliyor. Analistler, Trump’ın Çin’den gelen mallara daha fazla tarife ekleyerek müdahale etmeye karar verebileceğine inanıyor.

Çin’in ekonomisini desteklemek için çok çalışması bekleniyor. Özellikle imalat sanayilerinde teşvik önlemlerini artırmaya karar verebilir. En önemlisi, Çin para birimini devalüe etmeye karar verebilir, bu da tarifelerin etkisini dengelemeye yardımcı olacak bir harekettir.

Çin, dünyanın en büyük ihracatçısıdır ve ticaretinin çoğu renminbi ve ABD doları ile yapılır. Bu durumda, Çin’e ithalat yapanlar daha fazla ödeme yaparken, ihracatçılar daha zayıf bir renminbi’yi takdir ederler çünkü bu, mallarını biraz daha ucuz hale getirir.

Pekin, yerel para biriminin son birkaç ayda zayıflamasına izin verdi; USD/CNY döviz kuru geçen yılın Eylül ayındaki 7 seviyesinden bugün 7,27’ye yükseldi.

Federal Rezerv’in olası faiz indirimleri

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Çin’in renminbi’yi zayıflatma isteği, ABD’nin de ihracatını ucuzlatmak için doları biraz devalüe etmek istemesiyle birlikte ortaya çıkıyor.

Trump ve yetkilileri, ülkeleri daha zayıf bir ABD doları ve ABD Hazine yatırımlarında daha düşük faiz oranlarını kabul etmeye zorlamayı amaçlayan Mar-a-Lago Anlaşması olarak bilinen resmi olmayan bir teklifle geldiler. Bunu kabul eden ülkeler daha sonra ABD tarafından korunacak.

ABD’nin ABD dolarını değersizleştirmesinin bir yolu, Federal Rezerv’in faiz oranlarını düşürmesidir. Jerome Powell, Fed’in oranları düşürmeyeceğini ima etse de, analistler bunun sadece zaman meselesi olduğuna inanıyor. Bu, ABD tahvil getirilerinin aylardır en düşük seviyeye düşmesinin ardından gönderdiği mesajdır.

Goldman Sachs analistleri, Fed’in ima ettiği iki faiz indiriminden daha yüksek bir rakamın bu yıl sonuna doğru üç faiz indirimi olacağını öngörüyor.

USD/CNY teknik analizi

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USD/CNY chart by TradingView

Günlük grafik, USD/CNY döviz kurunun son birkaç günde toparlandığını, 12 Mart’taki 7.2176’lık düşük seviyeden bugün 7.28’e çıktığını gösteriyor. 24 Haziran’daki en yüksek seviyesi olan 7.2765’teki önemli direncin biraz üzerine çıktı.

50 günlük ve 25 günlük Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA) boğa geçiş deseni oluşturdu. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) yukarıyı işaret etti.

Çift, popüler bir yükseliş işareti olan küçük bir ters baş ve omuzlar deseni oluşturdu. Bu nedenle, en az direncin yolu yukarıdır ve izlenecek ilk hedef Ocak ayındaki en yüksek seviyesi olan 7.3325’tir. Bu seviyenin üzerine bir hareket, potansiyel olarak 8’e kadar daha fazla kazanıma işaret edecektir.