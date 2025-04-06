Fed, Trump’ın tarife fırtınasını faiz indirimi kumarıyla dizginleyebilir mi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta açıkladığı kapsamlı gümrük vergisi planı, finans piyasalarında şok dalgaları yaratarak durgunluk korkularını yeniden alevlendirirken, ABD bir yol ayrımında bulunuyor.

Borsa büyük kayıplarla sarsılırken ve küresel liderler misilleme sinyalleri verirken, Fed karmaşık bir meydan okumayla karşı karşıya.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın temkinli duruşu (referans faiz oranını %4,25-%4,5 aralığında tutması), merkez bankasının ikili tehditlerle boğuştuğunu gösteriyor: olası bir ekonomik gerileme ve Trump’ın ticaret politikalarıyla daha da kötüleşen sürekli enflasyon.

Trump, yönetiminin “detoks dönemi” olarak adlandırdığı dönemde ekonomiyi desteklemek için Fed’e faiz oranlarını düşürmesi yönünde baskı yaparken, ekonomistler böyle bir hareketin akıllıca olup olmadığı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Tarife tetikleyicisi ve piyasa çalkantısı

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Trump’ın 2 Nisan 2025’te Truth Social’da yayınlanan paylaşımında “Kurtuluş Günü” başlığıyla duyurulan gümrük vergisi duyurusu, beklenenden çok daha büyük olarak tanımlanan bir planı tanıtıyordu.

Bu politika değişikliği yaygın bir endişeye yol açtı ve borsa bu hafta düşüş yaşadı. JPMorgan Chase’in eski ekonomistlerinden James Glassman, bu gelişmeyi durgunluk korkularına bağladı.

Trump’ın gümrük vergilerinin, mallara uygulanan daha yüksek vergiler nedeniyle tüketicilerin harcamalarını azaltması muhtemel. Powell, Cuma günü yaptığı açıklamada, bunun enflasyon ve büyüme üzerinde daha büyük etkileri olduğunu kabul etti.

Ayrıca, Elon Musk’ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı’ndaki ekibinin öncülük ettiği kapsamlı federal işgücü kesintilerinin etkisiyle işçiler işten çıkarılmalar konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

İşletmeler de belirsizlik içinde ve yatırımlardan çekiliyor, bu da ekonomik huzursuzluğu artırıyor.

Küresel tepki henüz belirsizliğini koruyor ancak misilleme önlemleri olasılığı yüksek görünüyor ve bu durum ABD ekonomisi üzerindeki baskıyı artırıyor.

Powell’ın Cuma günü Virginia eyaletinin Arlington kentinde düzenlenen iş gazetecileri konferansında yaptığı açıklamalarda, gümrük vergilerinin beklenmedik boyutunun altını çizerek, ekonomik istikrarı bozma potansiyeline dikkat çekildi.

Bu durum Fed’in odağını değiştirdi. Glassman, durgunluk korkularının enflasyonun yerini alarak merkez bankasının birincil endişesi haline geldiğini ve bu bakış açısının mevcut piyasa oynaklığını yoğunlaştırdığını savundu.

Fed’in mevcut duruşu: ihtiyatlı kısıtlama

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Powell, Fed’in yüzde 4,25-4,5 aralığında belirlediği referans faiz oranını “orta düzeyde kısıtlayıcı” olarak değerlendiriyor. Powell, bunun inatla yüksek olarak tanımladığı enflasyona karşı bilinçli bir strateji olduğunu söylüyor.

Bu oran, Powell’ın ekonomik büyüme için tipik olarak tanımladığı yüzde 3 civarındaki tarihi normun üzerinde.

Merkez bankasının yaklaşımı, enflasyonun en son 2021’de %2 hedefine ulaşmasından bu yana devam eden bir zorluk olan fiyat baskılarını yönetme konusundaki devam eden çabasını yansıtıyor ve yeni projeksiyonlar, bankanın 2027’ye kadar bu hedefe geri dönemeyeceğini gösteriyor.

Powell’ın Cuma günkü açıklamaları, kasıtlı bir tempoya işaret ediyor.

6 ve 7 Mayıs’a kadar [Federal Açık Piyasa Komitesi] toplantımız yok. Bunu önceden düşünüyoruz ve tüm bunları ele alıyoruz. Yine de, acele etmemize gerek olmadığını düşünüyorum.

Bu temkinli tavır, ekonomistlerin para politikasının etkilerindeki uzun gecikmeleri yansıtıyor; ekonominin tam olarak etkilenmesinin aylar alabileceğini tahmin ediyorlar.

Haziran ortasında yapılması planlanan bir sonraki toplantı, yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor ancak Powell, gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyonun kalıcı hale gelmemesi gerektiğinin altını çizerek, bekle ve gör yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Ancak finans piyasaları farklı bir aciliyet sinyali veriyor. Piyasalar Haziran ayından itibaren dört faiz indirimi planladı ve hisse senedi piyasası bu hafta düşüşe geçtiğinden Mayıs ayında bir hareket ihtimali yükseldi. Bu piyasa hissiyatı Powell’ın isteksizliğiyle çelişiyor ve yatırımcı beklentileri ile Fed’in ölçülü stratejisi arasındaki gerginliği vurguluyor.

Tarife ikilemi: Enflasyon mu, durgunluk mu?

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Trump’ın tarifeleri Fed için önemli bir ikilem oluşturuyor. Politikanın enflasyonu hemen artırması bekleniyor, birçok kişi bunun fiyatları mevcut seviyenin üzerine çıkarabileceğini öne sürüyor, Powell’ın Cuma günü ele aldığı bir endişe.

Bu potansiyel artış, özellikle yüzde 2 hedefinin hâlâ ulaşılamadığı göz önüne alındığında, Fed’in fiyat istikrarını sağlama çabalarını zorlaştırıyor.

Tüketiciler daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldıkça büyüme yavaşlayacak ve enflasyon düşebilecek, bu da para politikası açısından döngüsel bir zorluk yaratacaktır.

Bu senaryo Fed’i daha yüksek enflasyona yanıt vermek ile ekonomiyi olası bir durgunluktan korumak arasında bir seçim yapmaya zorluyor.

Evercore ISI’den Krishna Guha, Powell’ın açıklamalarının, Fed’in düşen hisse senedi piyasasını desteklemek için müdahale edeceği anlamına gelen “Fed put” için herhangi bir koşulun bulunmadığını vurguladığını belirtti.

Guha, Powell’ın işsizliğin önemli ölçüde artması durumunda Fed’in faiz oranlarını düşürecek şekilde konumlandığını öne sürdü ancak mevcut ekonomik göstergeler bu konuda hâlâ belirsizliğini koruyor.

SMBC Nikko Securities America’dan Joe LaVorgna, Fed’in normal zamanlarda ekonomik gerilemeyi önlemek için önleyici adımlar atabileceğini, ancak enflasyonun devam etmesinin şu anda böyle bir eyleme olanak vermediğini savundu.

Beyaz Saray, ekonomik danışman Kevin Hassett aracılığıyla durumu farklı bir şekilde çerçevelendirdi. Hassett, yakın zamanda Fox Business Network’e verdiği bir röportajda, ekonominin iyi gittiğini, uzun vadeli oranların düştüğünü ve enflasyonun azaldığını öne sürdü ve önümüzdeki birkaç toplantıda “seyir kontrolüne” geçiş olacağını öngördü.

Bu iyimserlik, tarife kaynaklı baskılarla çelişiyor ve Fed’i büyüme ve fiyat endişelerinin karmaşık etkileşimi arasında yol almaya zorluyor.

Trump’ın baskısı ve tarihsel bağlamı

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Trump’ın acil faiz indirimi çağrısı, Powell’a yönelik geçmişteki eleştirilerini yansıtıyor. Bu dinamik, Fed’in bağımsızlığını hiçe sayması nedeniyle uzun süredir ekonomistleri huzursuz ediyor.

Trump’ın ilk dönemindeki tweetlerini inceleyen Johns Hopkins Üniversitesi’nden Francesco Bianchi, tarihsel bir bakış açısı sundu.

Trump’ın 2018’de faiz oranlarını düşük tutma yönündeki hamlesinin geriye dönüp bakıldığında doğru olabileceğini, zira Fed’in 2019’da %3 normuna doğru hareket ettikten sonra faiz artışlarını geri çektiğini öne sürdü.

Trump’ın amacının avro bölgesi gibi ticaret ortaklarına baskı yapmak olduğunu belirten Bianchi, ancak enflasyonun tırmanması durumunda mevcut genişleme çağrılarının Fed’in güvenilirliğini tehlikeye atabileceği ve bu riskin Trump yönetimi için bile zararlı olabileceği uyarısında bulundu.

Trump’ın 2 Nisan 2025’te Truth Social’da paylaştığı son yazı, tutumunu güçlendiriyor: “ABD Tarifeleri ekonomiye geçiş yapmaya (kolaylaştırmaya!) başladığında, Fed’in FAİZ ORANLARINI AZALTMASI ÇOK DAHA İYİ olurdu.” Bu baskı, daha önceki görev süresiyle tutarlı bir tema olan sabırsızlığını vurguluyor ve Fed’i bir sonraki adımlarını değerlendirirken politik olarak yüklü bir konuma getiriyor.

Fed’in seçenekleri: Kesinti, bekletme veya artırma?

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Fed’in karar alma süreci bu rekabet eden baskılar tarafından şekillendiriliyor ve ortaya üç olası yol çıkıyor:

Faiz indirimleri: Glassman, olası olumsuzluklar göz önüne alındığında faiz oranlarını düşürme gerekçesinin ikna edici olduğunu bir e-postada savundu ve Fed’in referans faiz oranını düşürmek için yer olduğunu ima etti. Bu, Haziran ayında başlayacak ve potansiyel olarak durgunluk korkularını giderecek dört indirime ilişkin piyasa beklentileriyle örtüşüyor. Ancak, Powell ve LaVorgna’nın da belirttiği gibi enflasyona ilişkin devam eden endişeler, fiyatlar üzerindeki kontrolün kaybedilmesi riskini doğuran önemli bir engel teşkil ediyor.

Sabit tutun: Powell’ın mevcut yaklaşımı, tarifelerin tam etkisini değerlendirmek için zaman tanıyarak en azından Mayıs ayına kadar %4,25 ila %4,5 aralığını korumayı destekliyor. Bu duruş, Powell’ın önerdiği gibi, politika etkilerindeki uzun gecikmeleri ve aceleci hareketlerden kaçınma ihtiyacını yansıtıyor.

Faiz artırımı: Daha az olası olsa da, Powell’ın Cuma günü vurguladığı bir senaryoya göre, enflasyon tarifeler nedeniyle artarsa faiz artırımı düşünülebilir. Bu, fiyat istikrarına öncelik verirdi, ancak durgunluk endişeleri böyle bir hareketin ekonomik zorlukları derinleştirebileceğini ve Fed’in istihdam hedefleriyle çelişebileceğini öne sürüyor.

Ekonomik göstergeler ve küresel dalgalanmalar

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İşsizlik endişeleri, federal kesintiler ve iş belirsizliğiyle bağlantılı işten çıkarmalar tarafından yönlendirilerek artıyor. Tüketici harcamalarının tarifeler fiyatları artırdıkça düşmesi muhtemel, Powell’ın büyüme riski olarak belirttiği dinamik bir durum. Küresel olarak, misilleme tarifeleri tehdidi karmaşıklık yaratıyor.

Powell’ın Cuma günü yaptığı “Hem daha yüksek işsizlik hem de daha yüksek enflasyon riskleriyle son derece belirsiz bir görünümle karşı karşıyayız” şeklindeki açıklaması, Fed’in bu dalgalı ortamda karşılaştığı zorluğu özetliyor.

Fed’in itibarı tehlikede

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Fed’in bağımsızlığı kritik bir konu, zira Trump’ın kamuoyundan talepleri para politikasını siyasallaştırma riski taşıyor.

Bianchi’nin enflasyon üzerindeki kontrolün kaybedilmesinin tehlikeleri konusundaki uyarısı, tüketici güveni ve merkez bankasının etkinliği için güvenilirliğin önemli olduğunu belirterek, riskleri vurguluyor.

Powell’ın Cuma günü dile getirdiği daha net verileri bekleme stratejisi bu özerkliği korumayı amaçlıyor ancak piyasanın faiz indirimlerine yönelik baskısı onun kararlılığını sınamaktadır.

Hassas bir denge eylemi

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Fed, 6 Nisan 2025 itibarıyla hassas bir dengeleme eylemiyle karşı karşıya.

Powell’ın temkinli duruşu, 6-7 Mayıs’taki toplantıya kadar beklemede kalmayı, resesyon sinyalleri güçlenirse Haziran ortasında yeniden değerlendirme yapılabileceğini gösteriyor.

Glassman’ın faiz indirimi konusundaki argümanı piyasa duyarlılığını ve büyüme endişelerini giderme ihtiyacını yansıtıyor; ancak Powell ve diğerlerinin de belirttiği gibi enflasyonun devam etmesi aceleye gerek olmadığını gösteriyor.

Trump’ın gümrük vergisi hamlesi ekonomik söylemi büyümenin korunmasına doğru kaydırdı, ancak Fed’in %2’lik enflasyon hedefi hâlâ yakalanamadı.

Merkez bankası bu belirsizliği hassas bir şekilde aşmalı, ekonomiyi korurken siyasi baskıya direnmelidir. Mayıs toplantısı kritik bir dönüm noktası olacak, para politikasının uzun gecikmeleri Fed’in bir sonraki hamlesinin kalıcı bir etkiye sahip olmasını sağlayacak.