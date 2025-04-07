ABD teknoloji hisseleri düşüşteyken, uzmanlar Çinli emsallerinde büyük potansiyel görüyor

Trump’ın yeni ticaret politikalarının yatırımcıları istikrar arayışında diğer sektörlere ve varlıklara yönlendirmeye devam etmesiyle son haftalarda en çok etkilenenler ABD teknoloji hisseleri oldu.

Yatırımcılar, ABD’nin gümrük vergilerine yanıt olarak ortaya çıkacak küresel bir ticaret savaşının, özellikle teknoloji sektörünü olumsuz etkileyecek geniş tabanlı bir durgunluğa yol açabileceğinden giderek daha fazla endişe duyuyor gibi görünüyor.

Ancak, çeşitli yatırım şirketlerinden uzmanlar, mevcut makroekonomik zorlukların ardından Çin teknoloji hisselerinin nasıl oynanması gerektiği konusunda tamamen zıt görüşlere sahip.

Analistler, Pekin’in teknoloji sektörünün ticaret savaşında yol alabilecek ve önümüzdeki 12 ayda sağlıklı getiriler sağlayabilecek güçlü bir konumda olduğunu düşünüyor.

Çin teknoloji hisseleri 2025’te neden cazip?

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Morningstar hisse senedi stratejisti Kai Wang, Çin teknoloji hisseleri konusunda iyimserliğini sürdürüyor çünkü bu alandaki daha büyük ve daha tanınmış isimlerin çoğu Trump tarifelerine sınırlı maruz kalmış durumda.

Citi analisti Pierre Lau da geçen haftaki araştırma notunda Çin’in ABD’ye kıyasla şu anda daha cazip değerlemelere sahip olduğunu belirterek, bu şirketlerin lehine görüş bildirdi.

Aslında, yazının yazıldığı sırada, Çin teknoloji hisselerindeki fiyat-kazanç oranı, ortalama olarak ABD’deki ” Muhteşem Yedili “nin çarpanının %50’den fazla altındadır.

Müşterilerine yakın zamanda gönderdiği bir notta, “Yüksek tarifelerden kaynaklanan belirsizlikler nedeniyle ihracattan ziyade yerel oyunları tercih ediyoruz” dedi ve firmanın 2025 yılında mallardan ziyade hizmetleri, değerden ziyade büyümeyi tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Küresel yatırımcılar ABD yerine Çin teknolojisini tercih ediyor

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Uzmanlar, yapay zeka alanındaki gelişmelerin şirketin hisse senetlerinde de önemli yükseliş potansiyeli yaratmasını bekledikleri için Pekin’in teknoloji sektörü konusunda iyimserliklerini sürdürüyorlar.

Citi stratejistlerine göre, küresel yatırımcılar son aylarda ABD teknoloji hisselerinden çekilerek sermayelerini Çinli hisse senetlerine yönlendiriyor.

Yatırım şirketinin araştırma notuna göre, uluslararası yatırımcıların yüzde 25’i Çin’in teknoloji hisselerine karşı daha yapıcı bir tutum sergiledi.

Şirket, bunun küresel gelişmekte olan piyasalar hisse senedi fonlarından Pekin’e yapılan tahsislere de yansıdığını ve Mart ayında 16 aylık zirveye ulaştığını belirtti.

Nisan ayında satın alınabilecek iki Çin teknoloji hissesi

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Citi’nin yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı mevcut makroekonomik tabloda sahip olunmasını özellikle önerdiği iki isim arasında Tencent ve BYD yer alıyor.

Gümrük vergileri, ticaret savaşları ve olası ekonomik yavaşlama endişeleri ABD teknoloji hisselerini etkilemeye devam ederken, Tencent ve BYD gibi şirketler son üç ayda %35’in üzerinde yükseldi.

Tencent, yazım aşamasında %0,9’luk bir temettü getirisi bile ödüyor; bu da mevcut makro ortamda sahip olmayı daha da heyecan verici hale getiriyor.

Öte yandan BYD, Tesla ile rekabette yeni dönüm noktalarına ulaşmaya devam ediyor.

Çinli elektrikli araç üreticisi, geçen ay 2024 yılı için 100 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini bildirdi ve bu da onu gelir açısından TSLA’dan daha büyük bir elektrikli araç şirketi haline getirdi.