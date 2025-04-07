AppLovin Corp (NASDAQ: APP) CEO’su Adam Foroughi, reklam teknolojisi şirketinin TikTok’u satın alma teklifinin rakip tekliflerden önemli ölçüde daha güçlü olduğunu söylüyor.

Diğerleri öncelikli olarak yalnızca ABD’deki TikTok ile ilgilenirken, AppLovin sosyal platformun küresel operasyonlarıyla birleşmeyi hedefliyor; bu da onu Çinlilerin de faydalanabileceği bir “ortaklık” haline getiriyor.

Foroughi’nin açıklamaları , Başkan Trump’ın ByteDance’e ABD operasyonlarını boşaltması için 75 gün daha süre tanımasının hemen ardından geldi.

TikTok, uzatılan süre boyunca ABD’de faaliyetlerini sürdürecek.

Tarife kaynaklı satışlar ve kısa vadeli satış iddiaları nedeniyle AppLovin hissesi Şubat ortasından bu yana %50’den fazla değer kaybetti.

AppLovin anlaşması TikTok’ta harcanan reklam dolarlarını artırabilir

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CEO Adam Foroughi de CNBC’ye verdiği röportajda Başkan Trump’ı “harika bir anlaşma yapıcı” olarak övdü ve AppLovin’in önerdiği şeyin esasen “düşünülmekte olan tüm anlaşmaların daha büyük bir versiyonu” olduğunu ekledi.

Nasdaq’ta listelenen firmanın, TikTok’un izleyici kitlesiyle birleştirildiğinde sosyal platformda harcanan reklam dolarlarında olağanüstü bir artışa neden olabilecek bir algoritması var.

TikTok US’ı satın almakla ilgilenen diğer ABD’li kuruluşlar arasında bulut devi Oracle, perakende devi Amazon, milyarder Frank McCourt ve bir dizi özel sermaye şirketi yer alıyor.

APP’nin, Muddy Waters’ın şüpheli uygulama iddiaları ve Fuzzy Panda Research’ün reklam dolandırıcılığı iddialarıyla boğuştuğu bir dönemde TikTok’u devralmak için çabaladığını da belirtelim.

AppLovin’in finansalları güçlü kalmaya devam ediyor

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Reklam teknolojisi şirketi AppLovin’in Şubat ayında dördüncü mali çeyreğine ilişkin gelirinin Street tahminlerini açıkça aşması nedeniyle hisse senetleri son aylarda düşüş yaşadı.

APP, son bildirilen çeyrekte 1,37 milyar dolarlık gelirle hisse başına 1,73 dolar kazandı. Bu rakam, uzmanların tahmin ettiği hisse başına 1,24 dolar ve 1,26 milyar doların çok üzerinde.

Daha da önemlisi, Nasdaq’ta listelenen firmanın o dönemde 1. çeyrek gelirinin 1.36 milyar dolar ile 1.39 milyar dolar arasında olacağı öngörülüyordu. Bu da analistlerin 1.32 milyar dolarlık beklentilerinin üzerindeydi.

Ancak yazının yazıldığı sırada AppLovin hissesi temettü ödemesi yapmıyor.

Nisan ayında AppLovin hissesine yatırım yapmalı mısınız?

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AppLovin hisseleri son aylarda yaşanan olumsuzlukların etkisiyle önemli ölçüde değer kaybederken, Wall Street genel olarak APP konusunda iyimserliğini sürdürüyor.

Citi, bu haftanın başlarında mobil teknoloji firmasına yönelik “satın al” notunu yineledi.

Şirketin şu anda AppLovin hissesi için 600 dolarlık bir hedef fiyat belirlemesi, mevcut seviyelerden %170’in üzerinde bir yükseliş potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Yatırım şirketi, araştırma notunda, sadece sosyal platformun ABD’deki varlıklarını bile satın almanın, Nasdaq’ta listelenen şirket için uzun vadede önemli ölçüde faydalı olabileceği konusunda hemfikir.

Ancak Citi, AppLovin-TikTok anlaşmasının olasılığının “yüzde 1’in çok altında” olduğu uyarısında bulundu.

Devam eden satış dalgasının AppLovin hissesinin 2024 ABD seçimleri sonrasındaki kazanımlarının tamamını geri vermesine yol açtığını belirtelim.