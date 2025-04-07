Çin’in ABD’den ithal edilen tüm mallara %34 oranında gümrük vergisi koyma kararı, Başkan Donald Trump’ın Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerine doğrudan bir misillemedir.

Reuters’ın haberine göre, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının tırmanmasının, her iki ülkedeki çeşitli sektörler üzerinde önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

Örneğin havacılık sektöründe Boeing gibi ABD’li şirketlerin Çin havayollarına yaptığı satışlarda düşüş görülebilir ve Çinli havayolları Airbus gibi alternatif tedarikçilere yönelebilir.

Tarım sektörü de bundan ağır darbe alacak çünkü ABD’li çiftçilerin ürünlerini soya fasulyesi, domuz eti ve diğer tarımsal emtialar için önemli bir pazar olan Çin’e ihraç etmesi zorlaşacak.

Bu durum ABD’li çiftçiler için fiyatların düşmesine ve tarım sektöründeki birçok kişi için mali sıkıntıya yol açabilir.

Gümrük vergilerinin havacılık ve tarımın yanı sıra imalat, teknoloji ve perakende gibi çok çeşitli sektörleri etkilemesi bekleniyor.

Bileşenler veya nihai ürünler için Çinli tedarikçilere güvenen ABD şirketlerinin maliyetleri artabilir; bu da tüketiciler için daha yüksek fiyatlar veya işletmeler için daha düşük kârlarla sonuçlanabilir.

ABD’ye ihracat yapan Çinli şirketler de, ürünlerinin Amerikalı alıcılar için daha pahalı hale gelmesiyle zorluklarla karşılaşacak. Bu, Çin’de talebin azalmasına ve iş kayıplarına yol açabilir.

Uçaklar

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Boeing, Çin’in misilleme tarifelerinden önemli ölçüde etkilenecek ve bu tarifeler, uçaklarının rakipleriAirbus ve Çin Ticari Uçak Şirketi’nin (COMAC) tekliflerinden önemli ölçüde daha pahalı olmasına neden olacak.

Boeing’in Çin’e satışları ve teslimatları, iki ölümcül MAX 8 jet kazası ve ABD-Çin arasında teknoloji ve ulusal güvenlik konusunda tırmanan gerginlikler nedeniyle 2019’dan sonra keskin bir düşüş yaşadı. Oysa Pekin, başlangıçtaki ABD-Çin ticaret savaşı sırasında Boeing’e gümrük vergisi uygulamamıştı.

Ocak 2024’te sona eren ithalat dondurmasının ardından ithalatın tam olarak yeniden başlaması altı ay sonra gerçekleşti.

Ülkenin üç büyük havayolu şirketi Air China, China Eastern Airlines ve China Southern Airlines, 2025-2027 yılları arasında sırasıyla 45, 53 ve 81 adet Boeing uçağı almayı planlamıştı.

Ancak raporda, bu planların artan fiyatlardan etkilenebileceği belirtiliyor.

Yarı iletkenler

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Bernstein analistlerine göre, dizüstü bilgisayarlar ve sunucularda yaygın olarak kullanılan Intel montajlı CPU’lar, Çin’in ABD’den her yıl ithal ettiği 10 milyar dolarlık çiplerin 8 milyar dolarını oluşturuyor.

2024 yılında Çin, Intel’in en büyük pazarı oldu ve gelirinin %29’unu oluştururken, 2023’te bu oran %27 idi.

Ayrıca ABD’li bellek yongası üreticisi Micron’un, Çin’de satılan yongalarının bir kısmını ABD’den ithal etmesi nedeniyle olası gümrük vergilerinden etkilenmesi de söz konusu olabilir.

Micron’un Çin ve diğer ülkelerde üretim tesisleri olmasına rağmen, bunun etkisi henüz belirsizliğini koruyor.

Öte yandan Çinli şirketler tarafından yoğun talep gören NVIDIA’nın yapay zeka çipleri ise gümrük vergilerinden etkilenmiyor.

Çünkü bunlar TSMC tarafından Tayvan’da üretilip monte ediliyor.

Tarım ve çiftlik ekipmanları

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Pekin’in misilleme tarifelerinden en çok ABD tarım sektörü etkilenecek. Zira Çin, Amerikan tarım ürünleri için en büyük pazar konumunda.

Çin, gıda güvenliği sorunlarını gerekçe göstererek Çinli C&D (USA) Inc. şirketinden gelen sorgum ithalatına ilişkin yeterlilik koşullarını askıya aldı.

Ayrıca American Proteins, Mountaire Farms of Delaware ve Darling Ingredients’ın kümes hayvanı eti ve kemik unu satışları da durduruldu.

Delaware’deki Mountaire Farms ve Coastal Processing’den gelen kümes hayvanı ürünleri de ithalat yasağına dahil edildi.

Ayrıca Çin’in Mart ayında ABD tarım ekipmanları sektörüne uyguladığı %10’luk tarifeye eklenen %34’lük misilleme tarifeleri de toplam %44’e ulaştı.

Bu tarifeler Caterpillar, Deere & Co ve AGCO gibi şirketleri etkiliyor.