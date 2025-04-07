Filipinler, ihracata %17 gümrük vergisi uygulanmasının ardından ABD ile serbest ticaret anlaşması için baskı yapıyor

Filipinler, Washington’un Filipin mallarına %17 gümrük vergisi uygulamasının ardından ABD ile serbest ticaret anlaşmasına (STA) öncelik veriyor.

Başkan Donald Trump tarafından 2 Nisan’da duyurulan yenikarşılıklı vergi çerçevesinin bir parçası olan tarife, Filipinler’in 2024 yılında 12 milyar doları aşan ihracatını doğrudan etkiliyor.

Manila, yeni tarife rejiminin, pazar erişimini iyileştirmek ve en büyük ticaret ilişkisini korumak için bir fırsat sunmasını umuyor.

Ticaret Bakanı Cristina Aldeguer-Roque, serbest ticaret anlaşmasını hayata geçirmek için ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşme planlarını doğruladı.

Filipinli yetkililer, anlaşmanın elektronik ürünler, süt ürünleri, dondurulmuş et, soya fasulyesi ve otomobiller gibi önemli ihracat kalemlerini kapsayacağını söyledi.

Hükümet ayrıca, “karşılıklı yarar sağlayan” bir anlaşma kapsamında Amerikan ithalatına daha iyi koşullar sunmaya hazır olduğunun sinyalini verdi.

ABD tarifeleri 9 Nisan’da yürürlüğe giriyor

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Filipin mallarına uygulanan %17’lik gümrük vergisi, her ülkenin kendi oranlarına dayalı karşılıklı gümrük vergileri uygulayan daha geniş kapsamlı ABD politikasının bir parçasıdır.

ABD verilerine göre Filipinler, ABD ithalatlarına ortalama %34 oranında vergi uyguluyor.

Beyaz Saray ise buna karşılık 9 Nisan’dan itibaren Filipin ürünlerine %17 oranında vergi koydu.

Bu oran, Vietnam’a uygulanan %46 ve Endonezya’ya uygulanan %32’lik gümrük vergileriyle karşılaştırıldığında oldukça olumlu.

Kamboçya ve Tayland gibi diğer Güneydoğu Asya ülkeleri ise sırasıyla %49 ve %37 oranında gümrük vergileriyle karşı karşıya.

Filipinli yetkililer, %17 oranının beklenenden daha az ciddi olduğunu belirterek, bazı ürünlerin muafiyetli olduğunu vurguladı.

Bunların arasında bakır cevherleri, entegre devreler, ilaçlar ve altın yer alıyor.

İhracatçılar daha yüksek maliyetlere hazırlanıyor

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Muafiyetlere rağmen yeni tarifeler hâlâ Filipinler’in geniş çaplı ihracatını tehdit ediyor.

ABD’ye yapılan tüm gönderilerin %53’ünü elektronik ürünler oluşturuyor ve entegre devreler gibi bazı bileşenler gümrüksüz kalsa da, diğerleri ek maliyetlerle karşı karşıya kalacak.

Filipinler’in 2024 ihracatının %17’sini ABD karşılarken, yarı iletkenler, kablolama setleri, hindistancevizi yağı, makineler ve giysiler en önemli kategoriler arasında yer aldı.

Tarımsal ihracat özellikle risk altında. Konserve ananas, hindistan cevizi yağı ve deniz ürünleri gibi ürünler artık tam %17 tarifeye tabi olacak ve bu da talebi potansiyel olarak azaltacak.

Sektör grupları, ABD’li alıcıların, fiyatların artması durumunda alternatif tedarikçilere yönelebileceği ve bunun da ülkedeki kırsal kesimdeki geçim kaynaklarını etkileyebileceği konusunda uyardı.

Maliye Bakanı Ralph Recto, diğer Güneydoğu Asya ülkelerine kıyasla daha düşük tarifelerin Filipinler’e yatırımcı çekebileceğini belirtti.

Ülkenin nispeten daha düşük tarife yükünün, ABD pazarına girmek isteyen şirketleri operasyonlarını Filipinler’e taşımaya teşvik edebileceğini belirtti.

Yatırım ve ticaretin yeniden düzenlenmesi

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Yetkililer Filipinler’i yabancı üretim için rekabetçi bir üs olarak tanıtıyor.

Vietnam ve Çin gibi ülkelerin ABD’den daha yüksek gümrük vergileriyle karşı karşıya kalması, hükümete yeni yatırım çekme fırsatı sağlıyor.

Elektronik, otomotiv parçaları ve güneş panelleri üreticileri de şimdiden ilgi göstermeye başladı.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, tarife ortamının ABD-Filipinler Serbest Ticaret Anlaşması’nın yapılması yönündeki iddiaları desteklediğine inanıyor.

Ticaret şartlarının resmileştirilmesinin, özellikle tarım ve hazır giyim gibi hassas sektörlerde ihracatçılara ani politika değişikliklerinden uzun vadeli koruma sağlayacağı savunuluyor.

Hükümet ayrıca müzakereler sürerken ihracatçıları gümrük vergisi muafiyetli ürün sevkiyatlarını artırmaya teşvik ediyor.

Filipinler, komşularına kıyasla daha düşük orandan yararlanarak ABD pazarındaki varlığını sürdürmeyi ve tercih edilen tedarikçi konumuna gelmeyi umuyor.

ABD yönetimi henüz FTA teklifine yanıt vermezken, Filipinli yetkililer diyaloğa girmeye ve güçlü bir dava sunmaya kararlı olduklarını söylüyor.

Değişen küresel ticaret ortamında ikili ilişkileri güçlendirmeyi ve ülkenin ihracat performansını korumayı amaçlıyorlar.