Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA), Başkan Trump’ın Çin’den gelen mallara %34’lük karşılıklı gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından pazartesi günü büyük bir darbe aldı.

BABA hisseleri bugün yüzde 10’dan fazla, Mart ortasındaki yılbaşından bu yana en yüksek seviyesine göre ise yüzde 20’den fazla düştü. Bu durum yatırımcıların Trump’ın yeni ticaret politikalarının Çin devi üzerindeki potansiyel etkisinden giderek daha fazla endişe duyduğunu gösteriyor.

Ancak Alibaba’nın faaliyetlerine daha derinlemesine bakıldığında, e-ticaret ve teknoloji devinin Trump’ın tarifelerinden pek çok kişinin düşündüğü kadar etkilenmediği görülüyor.

BABA’nın küresel ölçeği onu Trump tarifelerinden koruyor

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Alibaba, Çin’in gelirinin daha büyük bir kısmını oluşturmaya devam etmesiyle birlikte yeni vergileri yönetme becerisi açısından rakiplerinin bazılarından nispeten daha iyi bir konumda.

Alibaba’nın küresel platformu ABD’de faaliyet gösterse de satışlarının önemli bir kısmı diğer uluslararası pazarlardan geliyor.

Şirketin iş yaptığı birçok ülkeden biri de ABD.

Bu geniş küresel varlık ve ölçek, Alibaba hissesinin Trump’ın tarifelerinin etkisinden nispeten daha yalıtılmış olmasını sağlıyor.

Ayrıca, BABA hisseleri şu anda %1,72 oranında temettü getirisi ödüyor, bu da özellikle 2025 yılı sonundan önce olası bir durgunluğa bahse giriyorsanız, onları sahip olmayı daha da heyecan verici hale getiriyor.

Alibaba ürünleri ABD’deki alternatiflere göre daha ucuz olmaya devam ediyor

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Yatırımcılar, yeni vergilere rağmen yükleyiciler ve traktörler de dahil olmak üzere ağır ekipmanların küresel platformda daha ucuz olması nedeniyle son geri çekilmede Alibaba hissesi satın almayı değerlendirmeli.

ABD’li alternatiflere kıyasla bu fiyat avantajı, ortaya çıkan ticaret savaşının ardından BABA’nın dünyanın en büyük ekonomisindeki satışlarını sürdürmesine yardımcı olabilir.

Bu faktörler bir araya geldiğinde, Alibaba’nın ürünlerinin ABD’de satılmaya devam edebileceğini gösteriyor çünkü şirketin yeni tarifelere maruz kalma durumu o kadar büyük değil. Yani risk yönetilebilir.

Trump’ın teknoloji hisselerine de zarar veren tarifelerine rağmen Wall Street’in Alibaba hisselerine olan iyimserliğini sürdürdüğünü unutmayın.

BABA’nın şu anki konsensüs notu “satın al” seviyesinde.

AI, BABA hisselerini daha fazla yükseliş için konumlandırıyor

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Alibaba hisseleri, aynı zamanda dev şirketin hızla büyüyen yapay zeka pazarında kanatlarını açmaya devam etmesi nedeniyle zayıflıktan dolayı satın alınmaya değer olabilir.

Çin’in Hangzhou kentindeki şirketin, amiral gemisi yapay zeka modeli Qwen 3’ün son versiyonunu önümüzdeki üç-dört hafta içinde piyasaya sürmesi bekleniyor.

BABA’nın yapay zekaya olan bağlılığı, EMJ Capital’den Eric Jackson’ın CNBC’ye verdiği son röportajda, BABA’nın Nvidia’dan daha iyi bir yapay zeka hissesi olduğunu söylemesine bile neden oldu.

Yapay zeka ile ilgili güçlü yönler Alibaba’nın finansallarında kendini göstermeye başladı ve bu durum, mevcut ortamda BABA hissesine sahip olma olasılığını daha da artırıyor.

Şubat ayında BABA, üçüncü mali çeyrekte yaklaşık 49 milyar yuan net gelir ve 280 milyar yuan gelir bildirdi; her ikisi de analistlerin tahminlerinin oldukça üzerindeydi.