Brezilya Merkez Bankası’nın Salı günü açıkladığı verilere göre, ülkenin kamu sektörü brüt borcu Şubat ayında GSYİH’nin %75,7’sine kıyasla keskin bir şekilde artarak %76,2’ye çıktı.

Bu artış, ülkenin yüksek faiz oranları ve sürekli enflasyon ortamında borçlarını yönetmede yaşadığı artan zorlukları vurguluyor.

Artan borç ve yükselen faiz giderleri

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Brezilya’nın brüt kamu borcundaki artış, faiz ödemelerinin ağır yükünü yansıtıyor.

Artışın temel itici gücü, ülkenin agresif parasal sıkılaştırma politikalarıyla daha da kötüleşen borç ödeme maliyetlerinin artması oldu.

Brezilya Merkez Bankası, Eylül 2022’den bu yana faiz oranlarını 375 baz puan artırarak referans Selic faiz oranını %14,25’e çıkardı.

Bu sert artışlar, resmi yüzde 3 hedefinin sürekli üzerinde seyreden enflasyonu dizginlemeyi amaçlıyor.

Merkez bankasının elinde tuttuğu tüm devlet tahvillerini kapsayan Uluslararası Para Fonu (IMF) metodolojisi uygulandığında, Brezilya’nın borç/GSYİH oranı daha önce kaydedilen %87,1’den %88,7’ye yükseliyor.

Aradaki fark, IMF’nin merkez bankası tahvillerini de hesaplamaya dahil etmesinden, Brezilya’nın resmi hesaplamasında ise ağırlıklı olarak geri alım anlaşmaları (repo) yoluyla piyasaya satılan tahvillerin dikkate alınmasından kaynaklanıyor.

Birincil açığın daraltılması

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Artan borç yüküne rağmen Brezilya’nın birincil mali açığı Şubat ayında daraldı.

Ülke , Reuters tarafından ankete katılan analistlerin beklediği 31,5 milyar realden çok daha küçük bir farkla, 18,973 milyar real (3,23 milyar dolar) tutarında birincil açık kaydetti.

Faiz ödemeleri hariç tutulduğunda mali sağlığın önemli bir göstergesi olan birincil denge, bölgesel hükümetlerden gelen 9,244 milyar reallik fazla ve kamu şirketlerinden gelen 299 milyon reallik fazla sayesinde kısmen iyileşti.

Buna rağmen, merkezi hükümet Şubat ayında 28,517 milyar real tutarında önemli bir faiz dışı açık bildirdi.

Son 12 ayda, merkezi hükümetin birincil açığı 14,194 milyar real, yani GSYİH’nin yaklaşık %0,12’si seviyesinde gerçekleşti.

Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın yönetimi , bu mali yılda GSYİH’nın %0,25’ine kadar izin verilen bir marjla %0 birincil açık elde etme konusunda iddialı bir hedef belirledi.