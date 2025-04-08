Önceki seanslardaki kanlı düşüşten sonra, yatırımcıların ABD’nin ticaret anlaşmalarına varmasını ve vergileri düşürmesini ummasıyla önemli hisse senedi endeksleri toparlandı.

Yazının yazıldığı sırada Dow Jones Sanayi Ortalaması, Pazartesi günü bir noktada 1.000 puandan fazla düştükten sonra 836 puan yükselmişti.

S&P 500 endeksi de değer kazanarak önceki kapanışa göre yüzde 2 yükseldi.

Nasdaq Bileşik Endeksi de Pazartesi kapanışına göre yüzde 2’nin üzerinde yükseldi.

Dün Dow ve Russell 2000 endekslerinde yüzde 0,9’luk kayıp yaşandı, S&P yüzde 0,2 geriledi ve NASDAQ’ta ise mütevazı bir kazanç sağlandı.

Trade Nation’ın kıdemli piyasa analisti David Morrison şunları söyledi:

Ancak bu rakamlar piyasalarda yaşanan panik ve katliamı yansıtıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Truth Social’da yaptığı açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Vekili ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Çin’in de bir anlaşmaya varmak konusunda istekli olduğunu belirtti.

Bu gelişme , Beyaz Saray yetkililerinin ABD’nin ticaret ortaklarıyla ticaret görüşmeleri yürüttüğüne dair bir dizi açıklamasının ardından geldi.

CNBC Salı günü, Hazine Bakanı Scott Bessent’in yaklaşık 70 ülkenin tarife müzakereleri için ABD’ye yaklaştığını söylediğini bildirdi.

Bessent, masaya sağlam teklifler getirilmesi halinde iyi anlaşmalara varılabileceğini ancak bazı tarifelerin nihai anlaşmanın bir parçası olarak kalabileceğini belirtti.

Brave Eagle Wealth Management’ın baş yatırım sorumlusu Robert Ruggirello, Salı günkü kazanımların gümrük tarifesi müzakerelerine ilişkin artan iyimserlikten kaynaklandığını düşünürken, yatırımcıların piyasadaki toparlanmayı sürdürebilmeleri için daha tutarlı ticaret politikalarına ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

Ruggirello CNBC’ye “Bir miktar kalıcılık gücü olmalı, şirketlerin daha uzun vadeli sermaye tahsis kararları alabileceği bir şey olmalı. Tutarlı bir politikaya güvenmeleri gerekiyor” dedi.

Apple hisseleri yükseliyor

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Bank of America analisti Wamsi Mohan, Apple’ın düşen hisse senedi fiyatını “yatırımcıların yüksek kaliteli bir isme sahip olmaları için geliştirilmiş bir satın alma fırsatı” olarak görüyor.

Mohan, Apple hisselerinin bu yıl yaklaşık yüzde 25 düştüğünü, bunun büyük ölçüde Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili jeopolitik belirsizlik ve yapay zeka destekli Siri özelliklerinin ertelenmesi nedeniyle olduğunu açıkladı.

Ancak Salı günü Apple bir noktada %4’lük bir artış yaşadı.

Analist Salı günü müşterilerine gönderdiği notta, teknoloji şirketinin genellikle fiyat-kazanç oranını düşüren bir olayın ardından gelen 12 ayda kazanç elde ettiğini belirtti.

Mohan, Çin’e yönelik gümrük vergilerinin potansiyel artışının, Apple için Wall Street’in konsensüs tahminlerinden daha büyük bir tehdit oluşturabileceğini belirtti.

Apple, üretimi Hindistan’a kaydırmak, fiyatları ayarlamak, ürün lansman hızını değiştirmek ve tedarik zincirini optimize etmek gibi önlemler alarak aşağı yönlü riskleri azaltabilir.

Broadcom atlıyor

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Yonga üreticisinin yıl sonuna kadar 10 milyar dolarlık hisse geri alım programı için yetkilendirme açıklamasının ardından Broadcom hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %3 yükseldi.

CEO Hock Tan, duyurunun “yönetim kurulunun Broadcom’un çeşitlendirilmiş yarı iletken ve altyapı yazılım ürünü imtiyazlarının gücüne olan güvenini yansıttığını” belirtti.

Şirketin kritik öneme sahip altyapı yazılımlarındaki benzersiz konumunu ve hiper ölçekleyicilerin, genişleyen abone platformlarına üretken yapay zeka alanında inovasyonu yönlendirmesini sağlamadaki rolünü vurguladı.

Sağlık hisseleri yükseliyor

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Trump yönetiminin Medicare sigortacılarının ödeme oranlarını gelecek yıl %5,06’ya çıkarma planı, büyük sağlık sigorta şirketlerinin hisse senedi fiyatlarında önemli bir artışa yol açtı.

Humana hisseleri yüzde 13’ün üzerinde artışla en büyük artışı yaşadı.

CVS Health ve UnitedHealth’in hisse senetleri de sırasıyla %7’den fazla ve yaklaşık %6 oranında yükselerek kayda değer kazanımlar elde etti.

Piyasadaki bu tepki, Biden yönetimi tarafından önerilen %2,23’lük artışı önemli ölçüde aşan önerilen ödeme oranı artışının potansiyel finansal etkisini vurguluyor.

Trump yönetiminin planını ilk kez ortaya koyan Wall Street Journal haberi, borsa piyasalarının olumlu tepkisinin başlıca katalizörü oldu.