Kripto para piyasasının toplam kapitalizasyonu, Aralık 2024’teki 3,9 trilyon dolarlık zirvesinden keskin bir düşüşle 2,4 trilyon dolara geriledi.

Yaklaşık dört ayda yaşanan yüzde 40’a yakın daralma, artan jeopolitik ve ekonomik gerginlikler karşısında yatırımcıların artan tedirginliğini yansıtıyor.

Satış dalgası , Başkan Donald Trump’ın 2 Nisan’da kapsamlı yeni gümrük vergileri açıklamasının ardından küresel hisse senedi piyasalarında yaşanan sert düşüşle paralel olarak gerçekleşti.

ABD için “Kurtuluş Günü” ilan eden Trump, Çin, Avrupa Birliği, Hindistan ve Japonya gibi önemli ticaret ortaklarını hedef alan ve yüzde 54’e kadar varan oranlarda gümrük vergileri getirdi.

Bu önlemlerin uygulamaya konulması yaklaştıkça yatırımcılar genel olarak riskten uzak pozisyonlara yöneldi; artan oynaklık ve ekonomik çöküş beklentisiyle hem hisse senetlerinden hem de kripto varlıklardan çekildiler.

Ancak bu kan gölünde bir satın alma fırsatı arayan yatırımcılar için. Bazı fırsatlar var. Bunlardan biri erken aşamadaki bir proje olan CartelFi.

Neden ETH ve OP satın almalısınız?

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Yaygın bir piyasa düzeltmesine rağmen, Ethereum (ETH) ve Optimism (OP), faaliyetleri genellikle büyük piyasa değişimlerinin habercisi olan büyük yatırımcılar olan kripto balinaları tarafından sessiz ama dikkat çekici bir birikim görüyor.

4-6 Nisan tarihleri arasında 1.000 ila 10.000 ETH arasında ETH tutan Ethereum cüzdanlarının sayısı 5.340’tan 5.388’e yükseldi.

Mutlak değerler açısından mütevazı olsa da, 48 cüzdanlık bu artış, büyük yatırımcıların durgunluk döneminde pozisyon oluşturmak için bilinçli bir hamle yaptığını gösteriyor.

ETH ağır baskı altında ve düşüş eğilimi devam ederse Ocak 2023’ten bu yana aşılmamış bir seviye olan 1.400 doların altına düşme riskiyle karşı karşıya.

Ancak, eğer ivmeyi yeniden kazanır ve 1.748 doları geri kazanırsa, teknik grafikler 1.938 dolara doğru olası bir tırmanışı ve hatta 2.000 dolar eşiğinin yeniden test edilmesini öneriyor.

İyimserlik benzer bir eğilim gösterdi. 4-6 Nisan arasında 10.000 ile 1.000.000 OP arasında tutan cüzdanlar 4.138’den 4.151’e yükseldi.

Büyük yatırımcıların sayısındaki bu artış, kripto piyasalarındaki genel duygunun hala kırılgan olmasına rağmen, Layer 2 protokolünün uzun vadeli temellerine olan güveni gösteriyor.

Dalgalanma ortamında balina birikimi, genellikle kurumsal veya yüksek net gelirli oyuncuların perakende katılımından önce bir toparlanmaya konumlandığını gösterir.

Bu davranış devam ederse, başta ETH ve OP olmak üzere bazı altcoin’ler için dip yapma sürecinin erken aşamaları olabilir.

CartelFi neden dikkat edilmesi gereken bir firma?

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Yerleşik kripto para birimlerinin baskı altında olması nedeniyle yatırımcılar genellikle güçlü getiri potansiyeli gösteren erken aşama projelere odaklanıyor.

Sessizce dikkat çeken projelerden biri de CartelFi.

CartelFi, kripto para dünyasında uzun süredir var olan bir ikilemi çözmeyi hedefleyerek, meme kültürü ile merkezi olmayan finansın kesişim noktasında yıkıcı bir oyuncu olarak konumlanıyor: Meme coin’lerin spekülatif yükselişi ile getiri odaklı DeFi protokollerinin istikrarı arasındaki denge.

CartelFi, meme token’lar için özel likidite havuzları sunarak atıl spekülatif varlıkları getiri üreten sermayeye dönüştürüyor ve yatırımcıların yüksek büyüme potansiyeline maruz kalmalarını sağlarken, daha geleneksel DeFi platformlarıyla ilişkilendirilen getirileri elde etmelerini sağlıyor.

Protokolün temel özelliklerinden biri, toplanan ücretlerin %100’üne kadarını otomatik token geri alımları ve yakmaları için kullanan ve token değeri üzerinde sürekli yukarı yönlü baskı uygulayan deflasyonist mekanizmasıdır.

Cüzdanlarda büyük miktarda hareketsiz duran meme coin’ler nedeniyle CartelFi henüz keşfedilmemiş bir potansiyel görüyor.

Temel önermesi oldukça basit: Meme coin’lerin sadece bir hayal ürünü olması gerekmiyor; aynı zamanda istikrarlı bir getiri de sağlayabiliyorlar.

CartelFi, bugün ilerleyen saatlerde ön satışını başlatarak erken yatırımcılara yapılandırılmış 30 aşamalı bir satış modelinden yararlanma şansı sunuyor.