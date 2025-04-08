Meksika, ABD’nin gümrük tarifeleri saldırısında nasıl bir koz buluyor, Çin ve Vietnam’a karşı nasıl mesafe kat ediyor?

Eski Başkan Donald Trump’ın büyük imalat rakiplerine yönelik kapsamlı yeni gümrük vergileri uygulamaya koymasıyla Meksika kendini avantajlı bir konumda buluyor.

Çin ve Vietnam ağır vergilerle karşı karşıya kalırken, en sert yaptırımlardan büyük ölçüde muaf tutulan Meksika, ABD’ye önemli bir tedarikçi olarak konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

Trump’ın Çin mallarına %34, Vietnam ithalatına ise %46 oranında vergi uygulayan son gümrük tarifesi uygulaması, Meksika’yı büyük ölçüde etkilemedi.

Meksika, çelik ve alüminyuma uygulanan %25’lik küresel gümrük vergisi ve otomobillerdeki ABD dışı içeriklere uygulanan %25’lik vergi dahil olmak üzere bazı gümrük vergileriyle karşı karşıya olsa da, ABD ile ticaretinin çoğu ABD-Meksika-Kanada Anlaşması uyarınca gümrük vergisinden muaftır.

ABD-Meksika sınırında bir düzineden fazla tesis işleten Nearshore Company’nin eş başkanı Jorge González Henrichsen, Wall Street Journal’da yer alan habere göre, “Yeni tarifeler Meksika’yı daha rekabetçi hale getirecek.” dedi.

Yakın kaynak kullanımı eğilimi ivme kazanıyor

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Bu gelişme, tedarik zinciri risklerini azaltmak için üretimi ABD’ye daha yakın bir yere taşımayı amaçlayan stratejik bir değişim olan yakın kaynak kullanımına (nearshoring) olan eğilimi daha da hızlandırabilir.

Foley & Lardner hukuk firmasının ortağı Greg Husisian, raporda, gümrük vergilerinin daha geniş kapsamlı uygulanmasının daha fazla sayıda şirketi operasyonlarını Meksika’ya kaydırmaya itebileceğini, bunun Trump’ın ilk döneminde görülen mütevazı taşınmalardan daha fazla olabileceğini belirtti.

Meksika’nın ABD’ye yakınlığı, nispeten düşük işgücü maliyetleri ve kültürel yakınlığı, onu uzun zamandır üreticiler için cazip bir yer haline getirmiştir.

Trump’ın gümrük vergisi hamlesi, ABD’nin daha yüksek ticaret engelleriyle boğuşan Asyalı rakiplerine karşı ona yeni bir üstünlük sağlıyor.

Goldman Sachs ekonomisti Alberto Ramos, yeni rejim altında Meksika’nın ortalama gümrük vergisi oranının yüzde 8 civarında seyredeceğini tahmin ediyor.

“İyi mi? Hayır. Kötü. Meksika için dünyanın sonu mu? Kesinlikle hayır,” diye belirtti Ramos, Meksika’nın ticaret pozisyonunun dayanıklılığını vurgulayarak.

Meksika otomotiv sektörü kritik bir baskı noktası olmaya devam ediyor

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Meksika’nın artan önemi ticaret verilerinde açıkça görülüyor.

2024 yılında Meksika, ABD’nin toplam mal ithalatının %15,5’ini karşılarken, 2018’de bu oran %13,6 idi.

Buna karşılık Çin’in payı yüzde 21,2’den yüzde 13,4’e gerilerken, Vietnam’ın ABD pazarındaki varlığı iki kattan fazla artarak yüzde 4,2’ye çıktı.

Ekonomistler, Meksika ihracatçılarının USMCA kapsamında değişen gereksinimlere uyum sağlayabilecek konumda olduğuna ve ülkenin üretim ivmesini sürdürmesine yardımcı olacağına inanıyor.

Danışmanlık şirketi Nepanoa’nın yönetici müdürü Alberto Villarreal, işletmelerin uyumluluğu sağlamak için tedarik zincirlerini proaktif bir şekilde incelediğini söyledi.

Villarreal, USMCA standartlarını karşılamaya yönelik yoğunlaşan odaklanmayı anlatırken, “Zaten yaptığımız şeyin daha fazlasını yapıyoruz” dedi.

Ancak tablonun zorlukları da yok değil.

Meksika’nın imalat sanayi ihracatının üçte birini oluşturan otomotiv sektörü kritik bir baskı noktası olmaya devam ediyor.

Meksika, dünyanın beşinci büyük otomobil üreticisi ve altıncı büyük araç ihracatçısı olup, her yıl ABD’ye yaklaşık üç milyon araç gönderiliyor.

Şirketler şimdiden uyum sağlıyor. Stellantis, Meksika da dahil olmak üzere birçok tesiste üretimi durdurdu, pil üreticisi EnerSys ise üretimi Monterrey’den Kentucky’ye taşıma planlarını duyurdu.

Sheinbaum’un diplomatik pragmatizmi işe yarıyor

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Meksika’nın nispeten olumlu konumunda Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un ihtiyatlı yaklaşımının da payı var.

Trump’ın Meksika’ya uygulayacağı gümrük vergileri ilk kez gündeme getirilip daha sonra ertelendiğinden beri Sheinbaum, agresif misilleme önlemlerini ana hatlarıyla belirtmekten kaçındı ve bunun yerine diyaloğu açık tutmayı tercih etti.

Sheinbaum geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bunun, Meksika ve ABD hükümetleri arasında saygıya dayalı olarak kurduğumuz iyi ilişkiyle ilgisi var” dedi.

Meksika’nın öncelikleri arasında otomobil, çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerinin azaltılmasının yanı sıra Çin ithalatına uygulanan vergilerin gözden geçirilmesinin yer aldığını vurguladı.

Ticaret uzmanları, Meksika ve Kanada’nın Çin yatırımlarını denetlemek ve gümrük vergileri stratejilerinde uyum sağlamak amacıyla ABD ile daha yakın çalışabileceğini öne sürüyor.

Bu olumlu durumun, Meksika’daki ekonomik yavaşlamanın ortasında durmuş yatırımları yeniden canlandırıp canlandırmayacağına dair henüz bir bilgi yok.

Ancak şimdilik Meksika, Trump’ın son gümrük vergileri hamlesiyle birlikte işletmelerin küresel tedarik zincirlerini yeniden düşünmesiyle değişen ticaret dinamiklerinden yararlanmaya hazır görünüyor.