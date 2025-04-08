Ticaret savaşı S&P 500’ü bu seviyeye kadar daha da aşağı itebilir

ABD hisse senetleri, Başkan Trump’ın 2 Nisan’da onlarca ülkeye misilleme niteliğinde veya bazılarına göre cezalandırıcı gümrük vergileri uygulayacağını açıklamasının ardından taban bulmakta zorlanıyor.

Trump’ın gümrük vergilerine dünyanın dört bir yanındaki finans piyasaları olumsuz tepki gösteriyor; zira bu kararın küresel tedarik zincirinde yol açacağı aksamalar geniş çaplı bir resesyona yol açabilir.

S&P 500,Trump’ın ticaret politikaları nedeniyle halihazırda yaklaşık %17 oranında değer kaybetmiş olsa da, önümüzdeki aylarda endeksin daha fazla değer kaybetmesi ihtimali göz önüne alındığında, yine de dikkatli olmakta fayda var.

S&P 500 4.850 seviyesine kadar gerileyebilir

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Worth Charting’in kurucusu ve CEO’su Carter Braxton Worth’a göre, SPX grafiğinin daha derinlemesine analizi, ABD hisse senetlerinin düşüşünün henüz bitmediğini gösteriyor.

Worth, son raporunda endeksin 4.850 seviyesine kadar gerileyebileceği uyarısında bulunarak, buradan itibaren yüzde 5,0’lik bir düşüş daha yaşanabileceğini söyledi.

Worth, 4.850 seviyesinin 2021’de piyasanın COVID-19 sonrası zirvesiyle ve “2020 pandemisinin düşük seviyesinden bu yana yürürlükte olan piyasanın yükseliş trendi çizgisiyle” çakışması nedeniyle anlamlı bir destek görevi görmesini umuyor.

Piyasanın deneyimli ismi geçen hafta, “Çalışmalarımız piyasanın 2021 zirvesine/5 yıllık trend çizgisine doğru ilerlediğini göstermeye devam ediyor” diye yazdı.

Stratejistler yıl sonu SPX hedeflerini düşürmeye devam ediyor

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Trump’ın tarifeleri, birçok piyasa stratejistinin S&P 500 için 2025 yılı sonu hedeflerini düşürmesine neden oldu; sonuncusu da RBC Capital Markets’tan Lori Calvasina’ydı.

Calvasina, geçen hafta endeks için yıl sonu hedefini 5.550’ye düşürürken, Beyaz Saray’dan gelen belirsizliğin devam ettiğini belirtti.

“Bu hamleyle, endeks için bu yılki eski ayı senaryomuz yeni temel senaryomuz haline geldi,” dedi müşterilerine yakın zamanda yayınladığı bir notta. Calvasina artık SPX kazançlarının 258 dolarda sınırlandırılmasını bekliyor – önceki 264 dolarlık tahmininden aşağıda.

RBC’nin yeni hedefinin, S&P 500’ün bu yılı 2025’e başladığı fiyatın yüzde 5,0’den fazla altında tamamlayacağını öngördüğünü belirtelim.

Misilleme tarifeleri ABD hisse senetlerine de zarar veriyor

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Trump’ın gümrük vergilerine yanıt olarak Çin de dahil olmak üzere bir dizi ülke Amerikan mallarına misilleme vergileri uygulamaya başladı.

Pekin, geçen hafta 10 Nisan’dan itibaren tüm ABD ithalatlarına %34 oranında yeni bir gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Bu, Çin’e önemli gelir sağlayan çok sayıda Amerikan şirketi için felaketle sonuçlanabilir.

Apple ve Nvidia gibi devler bile ciro büyümesi için büyük ölçüde Çin’e bağımlı durumdalar. Bu durum, devam eden ticaret savaşının ortasında ABD borsasının neden sert bir şekilde çöktüğünü daha da açıklıyor.

Bununla birlikte, Oppenheimer analistleri SPX’in bu yıl 7.000 seviyesini aşabileceğini ve buradan itibaren %35’in üzerinde olağanüstü bir potansiyel artış olabileceğini öngörüyor.