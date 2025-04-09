Apple (AAPL) hissesi derecelendirme artışına rağmen %2 düştü: İşte nedeni

Apple hisseleri , Çin’in ABD’nin gümrük vergilerindeki artışlara Amerikan mallarına uyguladığı vergiyi %84’e çıkararak karşılık vermesinin ardından Çarşamba günü de düşüşünü sürdürdü. Bu durum, ticaret savaşını tırmandırırken yatırımcıların teknoloji devinin Çin’e maruz kalmasına ilişkin endişelerini artırdı.

AAPL hissesi, piyasa öncesi işlemlerde %2,04 düştü ve son dört seanstaki kayıplarını %23’ün üzerine çıkardı.

Bu sert düşüş, Apple’ı piyasa değeri açısından Microsoft’un da altına itti ve ABD’deki en değerli şirket unvanını sona erdirdi.

Şirketin Salı günü itibarıyla piyasa değeri yaklaşık 2,59 trilyon dolardı. Microsoft’un şu anki değeri yaklaşık 2,64 trilyon dolar.

AAPL hissesi neden düşüyor?

Copy link to section

Çarşamba günü Çin, Başkan Trump’ın Çin ithalatına uygulanan ABD vergilerini %104’e çıkarma kararının ardından misilleme amaçlı gümrük vergilerini resmen artırdığını duyurdu.

Pekin, hükümet açıklamasında ABD’nin gerginliği tırmandırmasını “hata üstüne hata” olarak niteledi ve Washington’ı çok taraflı ticaret sistemine zarar vermekle suçladı.

Çin’in ABD mallarına uyguladığı yeni gümrük tarifesi 10 Nisan yerel saatle 00.01’de yürürlüğe girecek.

Analistler, özellikle iPhone üretimi için hala büyük ölçüde Çin üretimine bağımlı olan Apple’ın, yeni ticaret rejimi altında önemli kazanç baskısıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

Needham, Apple’ın gümrük vergilerinden muaf tutulmaması durumunda, ABD-Çin arasında tam kapsamlı bir ticaret savaşında 2025 mali yılı kazançlarının en az %28 oranında azalabileceğini öngördü.

Jefferies, yükseltmeye rağmen fiyat hedefini düşürdü

Copy link to section

Jefferies Çarşamba günü Apple’ın notunu düşük performanstan tut’a yükseltti ancak kötüleşen makro ortamı ve Apple’ın gümrük vergisi gerginliğine olan kırılganlığını yansıtarak fiyat hedefini 202,33 dolardan 167,88 dolara düşürdü.

Hisse senedi şu anda 52 haftanın en düşük seviyesi olan 164,07 dolara yakın bir seviyede işlem görüyor.

Şirket, Apple’ın önümüzdeki dört yıl içinde ABD’ye 500 milyar dolar yatırım yapma planı nedeniyle bir muafiyet elde etmesini bekliyor; bu yatırım, iPhone üretiminin bir kısmını ABD’ye taşımayı da içerebilir.

Bununla birlikte Jefferies, iPhone talebini etkileyebilecek olası bir küresel durgunluk da dahil olmak üzere daha geniş ekonomik risklere işaret etti.

Jefferies ayrıca 2025-2027 mali yılları için iPhone sevkiyat tahminlerini %3,6 ile %7,7 arasında düşürdü; bu da aynı dönemde gelir revizyonlarının %2 ile %4,1 arasında olması anlamına geliyor.

Apple’ın tarifeleri uzatma girişimi

Copy link to section

Apple’ın Mart ayının son haftasında Hindistan ve Çin’den ABD’ye beş tam uçuş iPhone ve diğer ürünleri gönderdiği bildirildi.

Bu adım, ABD yönetiminin 5 Nisan’da yürürlüğe giren elektronik ürünlere uyguladığı yüzde 10’luk gümrük vergisi öncesinde geldi.

Mart ayı ürün sevkiyatları açısından genellikle daha sakin bir dönemdir, bu nedenle zamanlama dikkat çekicidir.

Şirketin, yakın vadede fiyatlandırma ve tedarik yönetimini sağlamak amacıyla gümrük vergisi süresinin dolmasından önce ABD depolarını doldurmayı hedeflediği belirtiliyor.

5 Nisan’dan önce gönderilen ürünler yeni vergilere tabi tutulmayacak.