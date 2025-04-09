Bitcoin Kasım ayındaki en düşük seviyeleri test ediyor, altcoin’ler HYPE’nin günlük kazançlara öncülük etmesiyle düşüşte

Bitcoin, yeni bir yükseliş katalizörü olmadan, son günlerde düşüş eğilimini sürdürerek Kasım 2024 dip seviyelerini test etti.

Makroekonomik belirsizlik piyasaları olumsuz etkilemeye devam ederken, sektörün toplam piyasa değeri basın saati itibarıyla yaklaşık %5 düşüşle 2,5 trilyon dolar civarında kapandı.

Kripto para korku ve açgözlülük endeksi de aşırı korkuya doğru gerileyerek 8 puanlık düşüşle 18’e geriledi ve Mart ayının başından bu yana en düşük seviyeye geldi.

Bu arada, altcoin’ler genel piyasa yavaşlamasını yansıtacak şekilde çoğunlukla mütevazı tek haneli kayıplar yaşadı.

Bitcoin bugün neden düşüşte?

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Bitcoin, yeni ticaret gerginliklerinin piyasalara baskıyı artırmasıyla ayların en düşük seviyesi olan 74.772 dolara geriledi.

Çin, 9 Nisan’da Trump’ın tarife hamlesine karşılık vererek 10 Nisan’dan itibaren ABD mallarına %84’e varan yeni vergiler uygulayacağını duyurdu.

Basın sekreteri Karoline Leavitt, bu adımın Trump’ın Çin ithalatına %104’e kadar varan gümrük vergileri koyma kararının ardından geldiğini söyledi.

Küresel Makro Yatırımcı Raoul Paul gibi bazı analistler, bu gerginliği siyasi bir duruş olarak değerlendiriyor ve her iki tarafın da bir anlaşma peşinde olabileceğini öne sürüyor.

Görüşmelerden bir çözüm çıkması durumunda, küresel ticaret gerginliği azalabilir ve özellikle kripto paralara yönelik risk iştahı yeniden canlanabilir.

Bununla birlikte, küresel yatırımcılar riskli varlıklardan kaçmaya devam etti ve spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından 8 Nisan’da üst üste dördüncü gün çıkış yaşandı ve piyasadan 326 milyon dolardan fazla para çıktı.

Devam eden satışlar Bitcoin üzerindeki aşağı yönlü baskıyı daha da artırdı.

Bitcoin’in bundan sonraki adımı ne?

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Kobeissi analistleri, piyasanın “sürü benzeri” fiyat hareketine yakalandığını, hem boğaların hem de ayıların artan oynaklık karşısında “rahatsız” hissettiğini belirtti.

“Tek bir kişinin tek bir paylaşımı” nedeniyle trilyonlarca dolar değerindeki varlıkların yok edildiğini veya yaratıldığını belirterek, Başkan Trump’ın açıklamalarının hisse senetleri ve Bitcoin gibi risk varlıklarında aşırı oynaklığa yol açtığını vurguladılar.

Bu tür oynaklıklar yatırımcıların pozisyon açmasını zorlaştırıyor, büyük günlük kazançlar sıklıkla büyük kayıplara dönüşüyor ve bunun tersi de geçerli oluyor.

Makro cephede daha fazla kesinlik sağlanana kadar Bitcoin’in bu reaktif fiyat dalgalanmalarının içinde kalmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu da sözlerine eklediler.

Şu anda olumlu bir katalizör olmadığından toparlanma ihtimali düşük.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan analist Rekt Capital, Bitcoin’in fiyat grafiğinde hala daha düşük dip seviyeleri oluşturduğunu, günlük RSI’ın ise güçlenmeye dair erken sinyaller vermeye başladığını belirtti.

Analiste göre, RSI’ın daha yüksek dip seviyeleri oluşturmaya başlaması, yükseliş yönlü bir ayrışmanın erken aşamalarının sinyali olabilir.

Ancak bu yapının anlamlı bir yükselişe dönüşebilmesi için olgunlaşması için zamana ihtiyaç duyduğu konusunda uyardı.

Rekt Capital, daha önceki bir yazısında Bitcoin’in 82.000 ila 85.000 dolar arasında yeni bir direnç bölgesi oluşturduğuna dikkat çekmişti.

Bu durum, BTC’nin yatay aralığın altına düşmesi ve CME vadeli işlem grafiğinde şu anda güçlü bir direnç görevi gören bir boşluğu doldurmasının ardından geldi.

BTC/USD 1 haftalık grafik. Kaynak: Rekt Capital

Analist ayrıca Bitcoin’in şu anda hareket ettiği önemli bir işlem aralığına da dikkat çekti.

83.000 doların direnç olarak teyit edilmesiyle birlikte, satış baskısı devam ederse BTC bu aralığın alt ucuna, yani yaklaşık 71.000 dolara doğru düşmeye devam edebilir.

Ancak, analist arkadaşımız DonnieBTC’nin vurguladığı yükseliş eğilimine göre kısa vadeli bir çıkış ihtimali de mevcut.

DonnieBTC, 1 haftalık grafikte, genellikle yükseliş yönlü dönüşlerden önce görülen bir yapı olan düşen kama formasyonunu vurguladı.

Bitcoin’in desenin zirvesine yaklaşmasıyla birlikte, alıcıların devreye girmesi halinde ufukta bir çıkış olabilir.

Takma isimli analist Roman, 1 günlük grafikte potansiyel bir sıçramanın işaretlerini vererek yükseliş söylemine katkıda bulundu.

Kısa vadeli geri dönüşlerin sıklıkla habercisi olan iki gösterge olan aşırı satım stokastik RSI ile birlikte yükseliş yönlü ayrışmaların oluştuğunu belirtti.

Roman’a göre Bitcoin, hacim artarsa 84.000 dolara doğru rahatlatıcı bir yükseliş görebilir.

Basın saatine göre Bitcoin fiyatı 76 bin dolar destek seviyesinin üzerinde dengeleniyor gibi görünüyordu ve son 24 saatte %1,6 düşüş yaşadı.

Altcoin’ler için yavaş bir gün

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Altcoin piyasa değeri son bir günde yüzde 6,5 düşüşle yaklaşık 982 milyar dolara gerilerken, Altcoin Sezon Endeksi 17 olarak gerçekleşti. Bu da Bitcoin’in hala piyasaya hakim olduğu anlamına geliyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük altcoin olan Ethereum (ETH) %2,6 düşerken, XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) ve Cardano (ADA) gibi diğer büyük piyasa değerine sahip altcoin’ler %1 ile %4 arasında değişen kayıplar kaydetti.

Kripto para piyasasında hakim olan düşüş eğilimine rağmen Hyperliquid (HYPE), ilk 100 altcoin arasında en çok kazandıran olarak öne çıktı ve %8,4’lük kazancı korumayı başardı.

Four (FORM) ve PancakeSwap (SWAP) sırasıyla %6,37 ve %5,07’lik kazançlarla takip etti. Aşağıya bakın:

Kaynak: CoinMarketCap

HYPE’ın yükseliş hareketinin, perakende yatırımcıların dikkatini çeken balina aktivitesindeki artıştan kaynaklandığı görülse de, basın saati itibarıyla FORM ve SWAP’ta görülen kazançların belirli bir katalizörü tespit edilemedi.