Brezilya’nın Petrobras hisseleri ticaret savaşı korkuları ve düşen petrol fiyatları nedeniyle düşüşte

Brezilya’nın Petrobras hisseleri, büyük ölçüde artan küresel riskten kaçınma eğilimi ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle yoğun satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini artırma kararı, olası bir ticaret savaşı korkusunu yeniden alevlendirdi ve küresel piyasalarda gerginliği tırmandırdı.

Brent ham petrolün varil fiyatı yaklaşık 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bu düşüş sadece petrol fiyatlarını olumsuz etkilemekle kalmadı, aynı zamanda Brezilya’nın devlet petrol devi Petrobras’a da önemli bir darbe vurdu.

Petrobras’ın kayıpları, özellikle ülkenin zaten kırılgan olan iç siyasi durumu göz önüne alındığında, önemli oldu.

Ancak bazı analistler, Petrobras gibi emtia odaklı şirketlerin, piyasanın istikrara kavuşması durumunda, mevcut değerlemelerle cazip yatırım fırsatları sunabileceğini savunuyor.

Şirketin hisseleri son dört haftada %9,18, son 12 ayda ise %17,27 oranında değer kaybetti.

Trading Economics’in küresel makro model tahminlerine ve analist beklentilerine göre Petrobras hisselerinin bu çeyreğin sonunda 36,89 R$’a, bir yıl içinde ise 34,48 R$’a ulaşması bekleniyor.

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Kötüleşen hisse senedi fiyatı

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Yerel medya kuruluşu InfoMoney’e göre, Petrobras’ın tercih edilen hisseleri (PETR4), bu yılın Şubat ayında 38,66 R$’lık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından bu yana sürekli satış baskısıyla karşı karşıya kalıyor.

Son haftalarda hisse senedi önemli kayıplar kaydetti, kritik destek seviyelerini kırdı ve önemli hareketli ortalamalardan keskin bir şekilde uzaklaştı. Bu teknik modeller, hisse senedi için kötümser bir kısa vadeli görünümü güçlendiriyor.

Petrobras’ın teknik göstergelerine yakından bakıldığında satış baskısının boyutu görülüyor.

Son işlem seansında %3,56’lık düşüş yaşayan hisseler, Nisan ayında %13,89’luk ve yıl başından bu yana %11,58’lik düşüşle 32,00 R$’a geriledi.

33,90 R$ seviyesinin aşılması, önemli hareketli ortalamaların (9, 21 ve 200 dönem) kaybıyla birlikte yatırımcıların şu anda tanık olduğu olumsuz ivmeyi güçlendiriyor.

Teknik göstergeler ve gelecek projeksiyonları

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Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu anda 22,91 seviyesinde bulunuyor ve bu da varlığın aşırı satım bölgesine yaklaştığını gösteriyor.

Bu durum, potansiyel teknik toparlanmalar için zemin hazırlayabilir ancak genel piyasa koşulları hala oldukça belirsizliğini koruyor.

Teknik toparlanma konusunda bir miktar iyimserliğe rağmen Petrobras’ın kısa vadeli görünümü ticaret savaşlarındaki gerginlikler, zayıf petrol fiyatları ve dalgalı piyasa algısı nedeniyle belirsizliğini koruyor.