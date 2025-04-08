ABD operatörleri petrol üretim büyümesini düşürmeye neden zorlanabilir?

Rystad Energy’ye göre ham petrol piyasasındaki satış dalgasının ABD’deki üretim büyüme hızını düşürmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da kapsamlı yeni gümrük vergilerini açıklamasının ardından küresel borsalar 2020’den bu yana en düşük ikinci seviyeye geriledi.

Ticaret gerginlikleri, yatırımcıların tam kapsamlı bir savaşın küresel yakıt talebini büyük ölçüde azaltabileceğinden korkmasıyla petrol fiyatlarının dört yıldan uzun süredir en düşük seviyesine düşmesine neden oldu.

Rystad Energy, mevcut fiyat ortamında ABD’li operatörler için önemli riskler öngörüyor ve bu risklerin üretim büyüme oranlarını kısıtlamaya neden olma potansiyeli taşıdığını belirtiyor.

Rystad Energy Kuzey Amerika Petrol ve Gazından Sorumlu Başkan Yardımcısı Matthew Bernstein, e-postayla gönderdiği yorumunda şunları söyledi:

Kamu oyuncuları için kurumsal gerçeklik, fiyatların varil başına 60 dolar civarında kalması durumunda zaten mütevazı olan büyümenin riske girebileceği anlamına geliyor.

Petrol fiyatları maliyetin altında

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Rystad, birçok ABD petrol oyuncusu için yeni “her şey dahil” denge maliyetinin artık 62 doların üzerinde olduğunu ve buna daha yüksek engel oranları, temettü ödemeleri ve borç hizmet maliyetleri dahil olduğunu tahmin ediyor.

Yazının yazıldığı sırada, New York Ticaret Borsası’nda West Texas Intermediate ham petrolünün fiyatı varil başına 60,85 dolardı. WTI, ABD ham petrolünün referans fiyatıdır.

ABD’nin Aşağı 48 eyaletinde üretim artışının Permian Havzası dışında gerçekleşmesi zaten pek olası değil.

Bernstein, petrol fiyatlarının düşük seyretmesi halinde ülkenin en üretken petrol havzası olan Permiyen’deki yavaşlamanın, 2025’te üretim büyüme hızının düşmesine yol açacağını söyledi.

Enerji Bilgi İdaresi’ne göre, 28 Mart’ta sona eren haftada Aşağı 48 eyaletteki petrol üretimi günlük 13,138 milyon varil oldu.

Sürdürülebilirliği zor bir iş modeli

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Rystad’a göre fiyatlar yukarıda belirtilen seviyenin altına düştüğünde, ABD petrol üreticilerinin son birkaç yıldır uyguladığı iş modelinin sürdürülmesi çok daha zor hale geliyor.

Bernstein, “Bu, marjları korumak için kısa vadeli faaliyet seviyeleri, yatırımcı ödemeleri veya envanter korumasının bir kombinasyonundan fedakarlık edilmesi gerekeceği anlamına geliyor” dedi.

Yukarıdaki faktörlere karşı şirketlerin duyarlılıkları farklı olmakla birlikte, faaliyet ve üretim en fazla etkilenecek unsurlar olacaktır.

Çelik tarifelerinin 2025 yılı kuyu maliyetlerine etkisinin nispeten sınırlı kalması mümkün olsa da, politika darbesinin yarattığı belirsiz ortamda yönetim ekiplerinin faaliyet göstermesi zor oldu.

Mevcut yıl için Amerika Birleşik Devletleri’nde (Alaska ve Hawaii hariç) öngörülen petrol üretimi artışının büyük kısmının, Teksas ve New Mexico’nun bazı bölgelerini kapsayan, verimli bir petrol üretim bölgesi olan Permian Havzası’ndan kaynaklanması bekleniyor.

Bu bölgenin önemli rezervleri, sondaj ve çıkarma teknolojilerindeki gelişmelerle bir araya gelerek burayı ABD petrol üretiminin temel itici gücü haline getirmiştir.

Source: Rystad Energy

Permiyen dinamikleri

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Ülkedeki diğer petrol üreten bölgelerde bir miktar büyüme yaşanabilirken, bunların birleşik katkısının Permian’daki genişlemenin yanında çok küçük kalması bekleniyor.

Büyümenin tek bir havzada yoğunlaşması, ABD enerji manzarasının şekillendirilmesindeki önemini vurguluyor ve ülkenin enerji taleplerini karşılamadaki rolünü öne çıkarıyor.

Permiyen Havzası ticari açıdan en uygun maliyet-karşılıklı fiyatları sunmasına rağmen, Arama ve Üretim (E&P) şirketlerinden gelecek yüksek temettü vaadi havzanın büyüme potansiyelini tehlikeye atıyor.

Bu durum özellikle daha az karlı araziye sahip olan işletmeciler için geçerlidir.

Rystad Energy’ye göre, Permian’ın Delaware havzasında faaliyet gösteren halka açık orta ölçekli şirketler, petrol fiyatlarının uzun süre 60 doların altında kalması durumunda özellikle savunmasız kalacak.

Bu operatörler yüksek kuyu maliyetleri ve ilk yıl üretimde ciddi düşüşlerle karşı karşıya kalıyor.

Ayrıca önemli sermaye getirisi gereksinimlerini de karşılamaları gerekir. Ayrıca, büyük şirketlerin en karlı envanterin çoğunu zaten konsolide ettiği bir ortamda faaliyet gösteriyorlar, diye belirtti Bernstein.