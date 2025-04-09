ABD’nin Asya’nın en büyük ekonomisinden yapılan ithalata uyguladığı gümrük vergilerini %100’ün üzerine çıkarmasının ardından Çin’in “kararlı ve etkili” önlemler alacağına dair söz vermesiyle Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO) sıkıntı yaşamaya devam ediyor.

Çin-ABD arasındaki artan ticaret gerginliği AVGO için önemli çünkü şirket şu anda toplam gelirinin yaklaşık %20’sini Pekin’den elde ediyor.

Yine de, yılbaşından bu yana en yüksek seviyesine kıyasla %35’ten fazla değer kaybeden Broadcom hissesine yatırım yapmak için sebepler var.

Broadcom hissesi cazip bir değerlemeyle işlem görüyor

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AVGO’nun karşı karşıya olduğu zorluklar açıkça görülse de, teknoloji hissesinde bu yılın başından bu yana yaşanan büyük çaplı satış dalgası, hisseyi değerleme açısından oldukça cazip hale getirdi.

Broadcom hisselerinin ileriye dönük satış-fiyat oranı artık 15’in altında seyrediyor.

Bu, Nvidia’nın 18’den fazla olanına göre önemli ölçüde düşüş gösteriyor.

JPM analistlerinin müşterilerine gönderdikleri son notta Broadcom hissesini “rahatlama rallisi” için başlıca adaylardan biri olarak adlandırmasının sebeplerinden biri de bu.

Yatırım şirketi, geri çekilme sırasında AVGO hissesi satın alınmasını öneriyor ve hisselerde 250 dolara kadar yükseliş potansiyeli görüyor, bu da mevcut seviyelerden %60’ın üzerinde bir kazanç potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Yüzde 1,51’lik temettü getirisi, 2025’in ikinci yarısında beklenen gümrük vergilerinden kaynaklanan durgunluğun öncesinde Broadcom Inc’i sahip olunması için daha da cazip hale getiriyor.

AVGO’nun yeni geri alımı hisse fiyatının toparlanmasına yardımcı olabilir

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Broadcom Inc.’in CEO’su Hock Tan, bu hafta başında, yıl sonuna kadar tamamen gerçekleştirileceğini söylediği 10 milyar dolarlık bir hisse geri alım programını duyurdu.

Tan’ın duyurusu AVGO yatırımcıları için oldukça olumlu, zira şirket yönetiminin giderek zorlaşan makroekonomik tabloya rağmen kendine güvenini koruduğunu teyit ediyor.

Karşı rüzgarlara rağmen Broadcom CEO’su, şirketin yapay zeka gelirinin 2025’te %50 artmasını sağlayabileceğine inandığı özel yongalarına olan talebin güçlü bir ivmeyle arttığını görüyor.

Geçtiğimiz ayki kazanç görüşmesinde Tan, AVGO’nun yapay zeka devi Nvidia’ya doğrudan rakip olmasını sağlayacak şekilde firmanın özel yapay zeka hızlandırıcıları için yeni müşteriler kazanabileceğinin sinyalini vermişti.

Cramer neden AVGO hissesi almıyor?

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Ünlü yatırımcı Jim Cramer da bu hafta Yatırım Kulübü üyelerine yaptığı son güncellemede Broadcom’un hisse geri alım duyurusunu memnuniyetle karşıladı ve “bu harika bir durum” dedi.

Cramer, geri alım programının AVGO hisse senedi fiyatının altında bir taban oluşturacağını ve şirketin zorlu zamanlarda bile istikrarlı bir alıcı olarak hizmet vereceğini düşünüyor.

Çokuluslu şirketin 2025’in geri kalanında nakit yaratımı konusunda en ufak bir endişesi olsaydı böylesine büyük bir geri satın alma duyurusunda bulunmazdı, diye ekledi.

Bununla birlikte eski hedge fon yöneticisi, yapay zeka çip üreticisinde halihazırda yeterince büyük bir pozisyona (650 hisse/3,55 ağırlık) sahip olduğundan mevcut seviyelerde Broadcom hissesine yatırım yapmayacağını doğruladı.