Şanghay Borsası, yatırımcı güvenini artırmak için koordineli bir çaba kapsamında önde gelen Çinli aracı kurumların yerel hisse senedi fiyatlarını istikrara kavuşturmaya yardımcı olma sözü verdiğini duyurdu.

Bu taahhüt, çok sayıda halka açık şirketin, yerel piyasada şok dalgaları yaratan artan ticaret savaşına yanıt olarak kendi hisselerini geri satın alma planlarını açıklamasının ardından geldi.

Şanghay Borsası (SSE), dış şoklara karşı piyasaların istikrarının sağlanmasının kritik önemini vurgulamak amacıyla 10 önde gelen aracı kurumla bir toplantı düzenlediğini Salı günü duyurdu.

SSE, Citic Securities, Orient Securities ve Industrial Securities gibi katılımcı firmaların Çin’in uzun vadeli büyüme beklentileri konusunda iyimserliklerini dile getirdiğini ve piyasayı istikrara kavuşturmak için aktif olarak çalışacaklarına dair söz verdiklerini, bunun hükümetin çabalarına açık bir destek sinyali olduğunu belirtti.

Amerika’nın Çin mallarına %104’lük darbesi

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ABD, Çin’den yapılan ithalata yüzde 104 oranında vergi uygulanmasının gece yarısından hemen sonra yürürlüğe gireceğini duyurdu. Bu karar, küresel piyasaları altüst eden ve Çin hisselerini olumsuz etkileyen ticaret gerginliğini daha da yoğunlaştırarak Çin ekonomisine yönelik yakın tehdidin altını çizdi.

Aracılık toplantısı, Çin yetkililerinin ticaret savaşının zararını sınırlama çabalarının hızlandığını gösteriyor.

Bu karar, hükümetin varlık fonu olan Central Huijin’in daha önce yaptığı, piyasaya daha fazla destek sağlamak amacıyla hisse senedi varlıklarını artırma sözü vermesinin ardından geldi.

Bu çabalara ek olarak, 100’den fazla Çinli halka açık şirket, bu hafta altı ayın en düşük seviyelerine gerileyen ve yatırımcılar için daha fazla endişe yaratan bir piyasada güveni artırmayı amaçlayan hisse senedi alımları veya geri alımlarıyla ilgili duyurular yayınladı.

İnşaat makineleri üreticisi Sanyi Heavy Industry Co, Salı günü halka açık piyasadan 92,9 milyon yuan (12,64 milyon $) değerinde 5 milyon hisse geri satın aldığını belirterek somut bir adım attığını duyurdu.

Benzer şekilde XCMG İnşaat Makineleri de şirketin 3,6 milyar yuan değerindeki hisselerini geri satın alma planlarını duyurarak, şirketlerin hisse senedi fiyatlarını istikrara kavuşturma çabalarının boyutunu vurguladı.

Çin’in devlet varlık düzenleyicisinin rehberliğinde, merkezi hükümet tarafından kontrol edilen 20’den fazla halka açık şirket de geri alım planlarını açıkladı. Bu durum, hükümet ve devlete ait işletmelerin ortak bir yanıt verdiğini gösteriyor.

Bu grupta, PetroChina ve Sinopec gibi önde gelen petrol şirketlerinin yanı sıra China Shenhua Energy Co ve GD Power Development gibi elektrik üreticileri de yer alıyor ve bu da geri alım girişimlerinin geniş kapsamını vurguluyor.