Yeni küresel servet raporuna göre, Moskova dışında dünyadaki en zengin şehirlerden biri Londra oldu.

Başkent, yalnızca son bir yılda 18 sentilyoner ve iki milyarder olmak üzere 11,300 dolar milyoneri kaybetti ve bu durum, bir zamanlar küresel servetin mıknatısı olarak görülen şehir için endişe verici bir eğilime işaret ediyor.

Göç danışmanlığı şirketi Henley & Partners için New World Wealth tarafından hazırlanan raporda servet, nakit, tahvil ve hisse senedi gibi likit yatırılabilir varlıklar olarak tanımlanıyor.

Emlak değerlerini hesaba katmıyor. Londra’nın azalan zengin sakin sayısı 2014’ten bu yana %12’lik bir düşüşe işaret ediyor, Batı yaptırımlarından ve siyasi istikrarsızlıktan sarsılan Moskova ise zengin vatandaşlarının %25’ini kaybetti.

Ancak sayısal olarak bakıldığında Londra en büyük göçü yaşadı; son on yılda şehri terk eden milyoner sayısı yaklaşık 30.000 oldu; bu sayı Moskova’dan ayrılanların üç katı.

Hala 215 bin 700 milyonerin yaşadığı İngiltere’nin başkenti, metrekare başına düşen konut fiyatlarında Hong Kong, New York ve Monako’nun ardından dünyanın en pahalı şehirleri arasında yer almaya devam ediyor.

Vergi artışları ve politika değişiklikleri milyoner göçünü hızlandırıyor

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Analistler, Londra’daki varlıklı nüfusun azalmasının, artan vergiler, uzun süreli ekonomik belirsizlik ve varlıklı bireyleri hedef alan politika reformlarının bir araya gelmesine bağlıyor.

Maliye Bakanı Rachel Reeves’in yerleşik olmayan vergi mükelleflerine yönelik son dönemdeki baskısı, sermaye kaçışını hızlandırdı.

Eleştirmenler, Adam Smith Enstitüsü’nün tahminlerine göre bu önlemlerin İngiltere ekonomisine yıllık 10 milyar sterline mal olabileceğini, bunun da önümüzdeki on yılda 111 milyar sterlinlik büyüme kaybına yol açabileceğini savunuyor.

New World Wealth Araştırma Başkanı Andrew Amoils, İngiltere’deki nispeten yüksek sermaye kazançları ve miras vergilerinin hem işletme sahiplerini hem de emeklileri caydırdığını söyledi.

Amoils, “FTSE 100’deki şirketlerin çoğunun zenginler tarafından kurulduğunu belirtmekte fayda var” dedi.

“Bu bireylerin kaybı ekonomi üzerinde büyük bir etkiye sahip.”

Ayrıca, İngiltere’nin azalan cazibesi, Amerikan ve Asya teknoloji sektörlerinin küresel hakimiyetinin artmasıyla daha da artıyor ve bu durum, varlıklı girişimcileri daha fazla büyüme potansiyeli ve daha düşük vergi yükü sunan şehirlere taşınmaya yöneltiyor.

Paris ve Dubai gibi şehirler, daha elverişli düzenleyici ortamlar ve cazip yatırım göçü programları sayesinde bu mobil servetleri kendine çekiyor.

Brexit ve Londra’nın azalan finansal etkisi krizi derinleştiriyor

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Brexit’in etkileri Londra’nın gerileyen statüsünde belirleyici bir faktör olmaya devam ediyor.

Kültür Bakanı Lisa Nandy, Sky News’e yaptığı açıklamada, raporun İngiliz işletmelerini desteklemek için Avrupa Birliği ile daha iyi bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladığını söyledi.

“Rapor çeşitli faktörlere, özellikle de Brexit’e işaret ediyor,” dedi. “İngiliz girişimciliğini desteklemek için AB ile çok daha iyi bir anlaşma sağlamaya kararlıyız.”

İşleri daha da zorlaştıran şey ise, bir zamanlar piyasa değeri bakımından dünyanın en büyüğü olan Londra Borsası’nın küresel ölçekte 11. sıraya gerilemesi.

Son yirmi yıl , şirketlerin borsadan çıkışları ve yeni halka arzların azlığıyla geçti ve bu durum Londra’nın Avrupa’nın önde gelen finans merkezi olma konumunu zayıflattı.

Henley & Partners CEO’su Juerg Steffen, daha geniş bir küresel eğilime dikkat çekerek, “yatırım özgürlüğünü yaşam tarzı getirileriyle” birleştiren şehirlerin geleneksel finans merkezlerini geride bıraktığını belirtti.

Steffen, “Bu kent merkezleri ortak bir DNA’ya sahip: sağlam yasal çerçeveler, gelişmiş finansal altyapı ve belki de en önemlisi, küresel yetenek ve sermayeyi memnuniyetle karşılayan yatırım göçü programları” dedi.

Londra, dünyanın seçkin şehirleri arasında yer almaya devam ederken, en zengin sakinlerinin sürekli olarak şehirden ayrılması, gelecekteki ekonomik dayanıklılığı konusunda acil soruları gündeme getiriyor.

Dubai, Paris, Cenevre ve Frankfurt gibi rakip merkezlerin yükselişte olduğu Londra, zenginler için küresel bir cennet olma yolunda eski konumunu yeniden kazanmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.