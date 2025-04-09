New York tasarısı 12 aylık blockchain seçim çalışması talep ediyor

ABD genelinde güvenli, merkezi olmayan teknolojilere olan ilgi artarken, New York, blockchain teknolojisinin eyalet düzeyindeki seçim sistemlerine entegre edilmesi için emsal teşkil edebilecek bir yasa tasarısını değerlendiriyor.

Meclis Üyesi Clyde Vanel (D-33) tarafından Salı günü sunulan A7716 Numaralı Meclis Tasarısı, blockchain’in seçmen verilerinin korunmasını ve seçim şeffaflığını nasıl güçlendirebileceğine ilişkin resmi bir çalışma öneriyor.

Yasa tasarısı kabul edilirse, New York Eyalet Seçim Kurulu’nun 12 ay içinde blockchain’in seçim kayıtlarını ve veri bütünlüğünü korumadaki rolünü inceleyen kapsamlı bir rapor sunması gerekecek.

Bu yasal hamle, ABD eyaletlerinin oylama sistemlerinden Bitcoin rezervlerine kadar kamu sektörü altyapısında blok zinciri ve dijital varlıkları keşfetmeye başladığı daha geniş bir eğilimin parçası.

Bill 12 aylık blockchain çalışması emri verdi

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26 Mart’ta sunulan A7716, Seçim Kurulu’na, blockchain’in seçimler için değiştirilemez, kriptografik olarak güvenli ve denetlenebilir bir kayıt oluşturma yeteneğini değerlendirme görevini veriyor.

Yasa tasarısında blockchain’in merkezi olmayan ve kurcalanmaya karşı dayanıklı yapısı referans alınarak “sansürsüz gerçeği” koruyan bir sistem olduğu belirtiliyor.

Önerilen çalışma, Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Ofisi ile iş birliği içinde yürütülecek ve blok zinciri, siber güvenlik ve seçim sistemleri alanındaki dış uzmanlardan bilgi alınacaktır.

Yasa tasarısı şu anda Meclis Seçim Hukuku Komitesi tarafından inceleniyor ve nihai onay için valiye ulaşmadan önce her iki yasama meclisinden de geçmesi gerekiyor.

Yasa tasarısı yasalaşırsa, Kurul’un bulgularını 2026 yılına kadar raporlaması yasal olarak zorunlu olacak.

Bu, oylama veya seçmen doğrulama sistemleri için blok zinciri teknolojisini deneyen veya uygulayan diğer yargı bölgelerinden vaka çalışmalarını da içerecektir.

Eyaletler blok zinciri yasalarını genişletiyor

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New York’un teklifi, ABD’deki bazı eyaletlerin blockchain mevzuatını finansal altyapıya genişletmeye başlamasının ardından geldi.

A7716 seçimlere odaklanırken, Utah yakın zamanda dijital cüzdanları, ödemeleri ve düğüm işlemlerini koruyan bir yasa olan HB230’u geçirdi, ancak eyalet tarafından doğrudan Bitcoin yatırımına ilişkin maddeleri hariç tuttu.

Bu arada diğer eyaletler de eyalet düzeyinde dijital varlık rezervlerini resmileştirmeye doğru ilerliyor.

Bitcoin Law adlı politika takipçisine göre, 26 eyalette 47 Bitcoin rezerviyle ilgili yasa tasarısı sunuldu ve 41’i hâlâ aktif.

Bu yasal düzenleme dalgası, dijital varlıklara finansal dayanıklılık ve inovasyon aracı olarak artan ilgiyi yansıtıyor.

Kentucky’de Vali Andy Beshear, eyalette faaliyet gösteren Bitcoin kullanıcıları ve işletmelere koruma sağlayan 701 No’lu Yasa Tasarısı’nı (adı “Bitcoin Hakları” olarak değiştirildi) imzaladı.

Oklahoma da Temsilciler Meclisi’nden 77’ye karşı 15 oyla geçen ve şu anda Senato incelemesinde olan Stratejik Bitcoin Rezerv Yasası olan HB 1203’ü çıkardı.

Missouri de eyalet destekli bir Bitcoin rezervinin kendi versiyonunu değerlendiriyor; Arizona Temsilciler Meclisi Kuralları Komitesi yakın zamanda Bitcoin ile ilgili iki yasa tasarısını onaylayarak, teknolojinin politika yapıcı çevrelerdeki cazibesini daha da artırdı.

New York’un geçmiş faturaları durdu

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Vanel’in sunduğu yasa tasarısı ilk değil. Benzer önlemler 2017’den beri New York yasama meclisinde ortaya çıktı ancak ilerleme kaydedilemedi.

Ancak, hem özel sektör kullanım örnekleri hem de federal katılım tarafından yönlendirilen, blok zinciri benimsemesine yönelik daha geniş bir duygu değişimi, A7716’ya daha olumlu bir yörünge sağlayabilir.

Mart ayında eski Başkan Donald Trump, merkezi olmayan dijital altyapıya olan federal ilginin arttığını işaret ederek Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturulması çağrısında bulunan bir yürütme emri yayınladı.

Bu direktif, blockchain’in hem güvenlik hem de ekonomik bağlamda ulusal ve eyalet düzeyindeki çıkarlara nasıl hizmet edebileceği konusuna yeni bir ilgi uyandırdı.

New York’un önerdiği çalışma, blockchain’in seçimler için pratik faydalar sağladığı sonucuna varırsa, gelecekteki oylama döngülerinde bu tür sistemlerin denenmesi veya kullanılması için daha fazla yasa çıkarılmasını tetikleyebilir.