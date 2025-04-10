ABD’de enflasyon, işsizlik başvurularının artması ve piyasa gerginliğinin azalmasıyla Mart ayında %2,4’e geriledi

ABD’de enflasyon Mart ayında beklenenden daha fazla düşerken, haftalık işsizlik başvuruları yükseldi ve bu durum, gümrük vergileri gerginliğinin arttığı bir dönemde ekonomide olası bir yumuşamanın sinyalini verdi.

Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) Perşembe günü yaptığı açıklamada, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) geçen ay mevsimsel olarak düzeltilmiş olarak %0,1 oranında düştüğünü ve 12 aylık enflasyon oranının Şubat ayındaki %2,8’den %2,4’e gerilediğini bildirdi.

ABD’de Mart ayında çekirdek enflasyon

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Dalgalı gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda çekirdek enflasyon, Mart ayında sadece %0,1 arttı ve yıllık bazda %2,8’lik bir hıza geriledi; bu, Mart 2021’den bu yana en düşük seviye.

Dow Jones tahminlerine göre Wall Street, manşet enflasyonun yüzde 2,6, çekirdek enflasyonun ise yüzde 3 olmasını bekliyordu.

Düşen enerji maliyetleri fiyat baskılarının azalmasına yardımcı oldu. Benzin fiyatları Mart ayında %6,3 düştü ve enerji endeksinde daha geniş bir %2,4’lük düşüşe yol açtı.

Bu arada gıda fiyatları aylık bazda %0,4 artarken, yumurta fiyatları %5,9, yıllık bazda ise %60’ın üzerinde artış kaydetti.

Enflasyonun temel bileşenlerinden biri olan barınma maliyetleri Mart ayında sadece %0,2 arttı ve geçen yıla göre %4’lük bir artış kaydetti; bu, Kasım 2021’den bu yana en yavaş artış hızı oldu.

Goldman Sachs Asset Management’ta sabit gelir ve likidite çözümleri küresel eş başkanı Kay Haigh, CNBC’ye yaptığı açıklamada, özellikle son günlerde ticaret politikasında yaşanan büyük değişimler göz önüne alındığında, beklenenden düşük gelen TÜFE raporunun “geriye dönük” göründüğünü söyledi.

Haigh, “İleride, gümrük vergilerinden kaynaklanan fiyat artışlarının enflasyon verilerine yansıması ve ekonomik faaliyetlerin zayıf seyretmesi nedeniyle Fed’in zorlu bir dengeyle karşı karşıya kalması muhtemel” dedi.

6 Nisan’da sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları

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Çalışma Bakanlığı’na göre, ekonomideki soğuma belirtilerine ek olarak, ilk işsizlik başvuruları 6 Nisan’da sona eren haftada 228.000’e hafif bir artışla yükseldi.

Bu rakam, ekonomistlerin 215 binlik beklentisinin üzerinde ve bir önceki haftanın revize edilen 215 binlik rakamının da üzerinde gerçekleşti.

İşsizlik maaşı almaya devam edenleri temsil eden devam eden başvurular, 1,82 milyona çıkarak son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Enflasyon verilerinin gevşemesi ve işsizlik başvurularındaki artış, piyasalar için hassas bir dönemde geliyor.

Başkan Donald Trump’ın tartışmalı “karşılıklı” tarifelerinden bazılarını durdurma kararı, dalgalı bir ticaret haftasının ardından piyasa duyarlılığının istikrar kazanmasına yardımcı oldu.

Ancak Çin’e uygulanan gümrük vergilerinin hemen yürürlüğe girerek %125’e çıkarılması, diğer ülkelerin ise 90 günlük müzakere süreci boyunca %10’luk taban seviyesine dönmesiyle olası bir yavaşlama endişesi devam ediyor.

Yatırımcılar, jeopolitik risklerin artmasına rağmen, azalan fiyat baskıları ve zayıflayan işgücü piyasası verilerinin, Federal Rezerv’e bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürme imkânı sağlayabileceğine bahse giriyor.

Piyasalar bu ikiz raporlara olumlu tepki verdi: Dow Jones Sanayi Ortalaması 2.800 puandan fazla arttı, S&P 500 %9’un üzerinde sıçradı ve Nasdaq on yıllardır gördüğü en büyük günlük kazancı kaydetti.