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Başarısız LIBRA token güncellemesi: Arjantinli milletvekilleri, Başkan Milei’nin token ile olan bağlantılarını soruşturmaya başladı

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Written on Apr 10, 2025
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  • Lawmakers approved a commission to investigate President Milei's ties to the LIBRA token.
  • The commission was backed by a 128 to 93 vote after previous Senate attempts failed.
  • Milei claims innocence, calling the inquiry a "political witch hunt" amid opposition pressure.

Arjantin’in alt meclisindeki milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Javier Milei’nin kamuoyuna açık bir şekilde desteklediği kripto para projesiyle ilgili yaşanan bir olaydan sonra, onun LIBRA token’ıyla olan bağlantılarını araştırmak üzere özel bir komisyon kurulmasını öngören bir yasa tasarısını kabul etti.

Soruşturma Milei yönetimi için önemli bir darbe niteliğinde.

Alt meclis, daha önce Senato’da başarısızlıkla sonuçlanan bir girişim olan komisyonun kurulmasını 128’e karşı 93 oyla onayladı.

Milei , Şubat ayında LIBRA token’ını desteklemiş ve sosyal medyada Arjantin’in sıkıntılı ekonomisini canlandırmak için potansiyel bir katalizör olarak tanıtmıştı.

Ancak token’ın çöküşüne ilişkin son iddiaların ortasında, başkanın iyimser duruşunu savunmak giderek zorlaşıyor.

Muhalefet Kongre’de ivme kazanıyor

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ZyCrypto’ya göre, alt meclisteki görüşmeler özel komisyonun kurulmasıyla sınırlı kalmadı.

Muhalefetin büyük çoğunluğunu oluşturduğu milletvekilleri, LIBRA projesiyle bağlantılı kilit hükümet yetkililerinin incelenmesini amaçlayan çeşitli tedbirleri de kabul etti.

Çağrılanlar arasında Ekonomi Bakanı Luis Caputo ve Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu Başkanı Roberto Silva da bulunuyor.

Bu önerge 131 kabul, 96 aleyhte oy alarak ezici bir çoğunlukla kabul edildi.

Ayrıca, yasa koyucular, Yürütme Şubesinden LIBRA olayıyla ilgili temel belgeleri ve bilgileri talep etmek için onayı başarıyla aldılar. Bu oylamada 135 oy lehte ve 84 oy aleyhte oy kullandı.

Muhalefet temsilcisi Pablo Juliano, şeffaflığın önemini vurgulayarak, Kongre’nin LIBRA token skandalının Arjantin’in ekonomik istikrarına ciddi zarar verip vermediğini araştırması gerektiğini söyledi.

Milei, artan incelemeler arasında herhangi bir yanlış yapmayı reddetti

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Devlet Başkanı Milei, artan siyasi baskılar ortasında soruşturmaları “klasik bir siyasi cadı avı” olarak nitelendirerek herhangi bir suistimal iddiasını kesin bir dille reddetti.

Başarısız olan LIBRA projesinden hemen uzaklaşmaya çalıştı ve token’ın çöküşüyle kendisi arasında doğrudan bir bağlantı olmadığında ısrar etti.

Ancak muhalefet milletvekilleri, özellikle Milei’nin LIBRA token’ının arkasındaki geliştiriciyle birlikte olduğu fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından şüpheci kalmaya devam ediyor.

Olay kısa sürede büyük bir siyasi tartışmaya dönüştü ve eleştirmenler başkanı yeterli özeni göstermeden riskli bir varlığı pervasızca tanıtmakla suçladı.

Soruşturma hızlanırken, LIBRA fiyaskosunun yarattığı siyasi sonuçlar, özellikle Arjantin’in derin ekonomik zorluklar ve piyasa belirsizliğiyle boğuştuğu bir dönemde Milei’nin liderliğine olan güveni daha da aşındırabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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