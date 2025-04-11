ABD hisseleri, Beyaz Saray’ın Çin ile ticaret konusunda iyimserlik sinyali vermesiyle toparlandı

Wall Street, Beyaz Saray’ın Çin ile bir ticaret anlaşmasına varmaya açık olduğunu ima etmesinin ardından inişli çıkışlı bir haftanın ardından Cuma günü keskin bir yükselişle kapandı.

Yenilenen iyimserlik dalgası, yoğun oynaklık günlerinin ardından bir miktar rahatlama sağlayarak, ana endekslerde yükselişe neden oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 1,8 yükselirken, Dow Jones Sanayi Endeksi 658 puan, yani yüzde 1,7 yükseldi.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksi, yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesiyle %2 artışla kazançlara öncülük etti.

Piyasalar öğleden sonra Beyaz Saray’dan gelen, Başkan Donald Trump’ın Çin’in ABD ile anlaşma arayışı konusunda “iyimser” olduğuna dair açıklamaların ardından ivme kazandı.

Olumlu hava, yatırımcıların haftanın başlarında piyasaları sarsan endişelerden kurtulmasına yardımcı oldu.

Bu hafta, ABD borsaları için yakın tarihin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşadı.

Perşembe günü, artan ticaret gerginliği korkularının yatırımcıları riskten kaçınma moduna itmesiyle ana ortalamalar düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 3,46, Dow Jones endeksi 1.014 puan veya yüzde 2,5, Nasdaq endeksi ise yüzde 4,31 düştü.

Satış dalgası, Trump’ın Çarşamba günü bazı tarifelerde 90 günlük bir duraklama duyurmasının ardından gelen tarihi yükselişten sadece bir gün sonra geldi.

Bu duyuru güçlü bir toparlanmayı tetikledi: S&P 500 %9,52 yükselerek II. Dünya Savaşı’ndan bu yana üçüncü en büyük günlük kazancını elde etti, Dow ise 2.900 puandan fazla yükseldi.

Hafta boyunca oynaklık önemli bir tema olmaya devam etti.

Wall Street’in korku ölçütü olan CBOE Volatilite Endeksi (VIX), Cuma günü 50 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra hafifçe gerileyerek 44 seviyesine yaklaştı.

Bu kadar yüksek oynaklık seviyeleri genellikle yatırımcıların ekonomik ve politik riskler konusundaki derin belirsizliğini yansıtır.

Ticaret politikası, piyasanın baskın itici gücü olmaya devam etti.

Trump’ın gümrük vergilerine ilişkin daha yumuşak bir ton benimsemesi iyimserlik yaratırken, yatırımcılar ABD-Çin ilişkilerinin uzun vadeli görünümü konusunda temkinli davranmaya devam ediyor.

Piyasa katılımcılarının çoğu, daha fazla tırmanışın veya politika değişikliğinin yeni bir satış dalgasına yol açabileceğinden endişe ediyor.

Ticaret haberlerinin yanı sıra ekonomik veriler ve şirket kazanç güncellemeleri de güven duygusunu yönlendirmede rol oynadı.

Ancak ticaret gelişmeleri diğer göstergeleri büyük ölçüde gölgede bırakarak, piyasaların jeopolitik manşetlere ne kadar duyarlı hale geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

Analistler, geleceğe bakıldığında Cuma günkü yükselişin cesaret verici olduğunu ancak yatırımcıların ticaret cephesinde karışık sinyaller almaya devam etmesiyle oynaklığın devam edebileceği konusunda uyarıyor.

Haftanın güçlü kapanışı, önemli endekslerin önceki kayıplarının bir kısmını telafi etmesine yardımcı oldu, ancak üçü de ay boyunca düşüşte kaldı.

Washington ile Pekin arasındaki müzakerelerin seyri ilerledikçe, yatırımcılar ve tüccarlar önümüzdeki haftalarda daha fazla manşetlere konu olacak hamlelere hazırlanıyor.