ABD’de tüketici güveni, artan ticaret gerginlikleri ve enflasyon ve iş kaybı korkularının artmasıyla birlikte son on yılın en düşük seviyesine geriledi.

Michigan Üniversitesi’nin Cuma günü yayınladığı son anket, yakından takip edilen tüketici güveni endeksinin bir önceki ayki 57 seviyesinden Nisan ayında 50,8’e düştüğünü ortaya koydu.

Bu, sadece devam eden kötüleşmeyi değil, aynı zamanda küresel mali krizden bu yana en düşük okumalardan birini de işaret ediyor.

Wall Street Journal anketine göre bu rakam ekonomistlerin 54,6’lık beklentisinin oldukça altında kaldı.

Anketin direktörü Joanne Hsu, ekonomide “çok sayıda uyarı işareti”nin belirdiğini, kötümserliğin demografik yapıda eşit şekilde yayıldığını söyledi.

O şöyle dedi:

Bu düşüş yaş, gelir, eğitim, coğrafi bölge ve siyasi bağlılık açısından yaygın ve ortaktı.

Bu ay iş koşulları, kişisel finanslar, gelirler, enflasyon ve işgücü piyasalarına ilişkin beklentiler kötüleşmeye devam etti.

Anket, önemli politika duyurularının yapıldığı 25 Mart-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Başkan Trump’ın 2 Nisan’da “Kurtuluş Günü” tarifelerini ilan etmesi, finans piyasalarında sert bir satış dalgasına yol açtı.

Trump daha sonra bazı önlemlere 90 günlük bir ara vereceğini duyursa da, neredeyse tüm ithalatlara genel gümrük vergileri uygulamaya devam etti ve bu durum ekonomik sıkıntının uzun süre devam edeceği endişelerini artırdı.

Kaynak: The Wall Street Journal

Enflasyon korkuları yeni zirvelere ulaştı

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Michigan Üniversitesi’nin araştırması, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin 1981’den bu yana görülmemiş seviyelere çıktığını ortaya koydu.

Ankete katılanlar artık önümüzdeki yıl fiyatların %6,7 oranında artacağını, Mart ayındaki %5’lik orana göre keskin bir artış beklediklerini belirtti.

Uzun vadeli enflasyon tahminleri de yükselerek önümüzdeki beş yıl için yüzde 4,4’e çıktı.

Bu beklentiler, Trump’ın Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini %125’e çıkarması ve Pekin’in de aynı şekilde karşılık vermesiyle tüketiciler arasında artan kaygıyı yansıtıyor.

Çelik, alüminyum ve otomotiv ithalatına uygulanan yüksek vergiler, artan ekonomik baskı hissini artırıyor.

İstihdam rakamları ve perakende satışlar gibi somut veriler şu ana kadar karışık bir tablo sunuyor.

İşe alımlar sağlıklı bir tempoda devam ediyor, ancak son aylarda perakende satışlarının zayıflığı, hanelerin yakında kemer sıkabileceğine işaret ediyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell geçen hafta endişeleri yatıştırmaya çalışarak şunları söyledi:

“Bazen anketler çok olumsuz oluyor, ancak harcamaya devam ediyorlar. İnsanlar pandemi boyunca harcama yaptılar ve bu yüksek enflasyon döneminde de harcama yaptılar.”

Wall Street’teki gerginlik ve durgunluk riskleri büyüyor

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Gümrük vergilerindeki artışlarla daha da yoğunlaşan piyasa oynaklığı, son yıllardaki yüksek enflasyona rağmen harcamalarıyla ekonomiyi canlandıran varlıklı tüketicileri bile sarstı.

Comerica Bank Başekonomisti Bill Adams, devam eden piyasa türbülanslarının sonunda güveni zedeleyebileceği konusunda uyardı.

Adams, analist raporunda, “Zengin tüketicilerin borsadaki kazançları, yüksek fiyatlara rağmen ekonominin 2024’te büyümesini sağladı, ancak bu durum devam ederse zenginler harcamaya devam edecek kadar kendilerine güvenmeyecekler” dedi.

BlackRock CEO’su Larry Fink, endişelere ek olarak mevcut ortamı 2008 mali krizinin belirsizliğine benzetti.

Politika ve piyasalarda büyük yapısal değişimlerin yaşandığı buna benzer dönemleri daha önce de gördük; mali kriz, Covid-19 ve 2022’deki artan enflasyon gibi.

“Müşterilerimizle her zaman bağlantı halinde kaldık ve BlackRock’ın en büyük büyüme sıçramalarından bazıları da bunu takip etti” diye ekledi.

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon da görünümün risklerle dolu olduğunu belirterek değerlendirmelerde bulundu.

Dimon, bankanın üç aylık kazanç açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, “Ekonomi, vergi reformu ve düzenlemelerin kaldırılmasının potansiyel olumlu etkileri ile tarifeler ve ‘ticaret savaşlarının’ potansiyel olumsuz etkileriyle önemli bir türbülansla karşı karşıya” dedi.

Hem yumuşak veriler hem de tüketici güveni kötüleştikçe, ABD ekonomisinin dayanıklılığı giderek daha fazla sorgulanır hale geliyor.

Analistler ve politikacılar, harcama alışkanlıklarının enflasyon, politika değişiklikleri ve artan piyasa huzursuzluğunun birleşik ağırlığı altında tutunup tutunmayacağını veya zayıflayıp zayıflamayacağını yakından izleyecekler.