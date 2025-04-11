Nvidia hisseleri, bir önceki seansta yaşanan sert satış dalgasının ardından Cuma günü bir miktar toparlanarak yükseldi. Zira tarifelerle ilgili piyasa oynaklığı, çip üreticisinin hisseleri için birincil katalizör olmaya devam ediyor.

Hisseler, Perşembe günü %5,9 düştükten sonra Cuma günü %2,5 artışla 110,26 dolardan işlem gördü.

Öte yandan, daha geniş piyasalarda erken işlemlerde düşüş yaşandı ve Dow Jones Sanayi Ortalaması 241 puan veya %0,6 düştü.

S&P 500 endeksi %0,4, Nasdaq Composite endeksi ise %0,2 geriledi.

Nvidia, Başkan Trump’ın çoğu karşılıklı tarifede 90 günlük erteleme kararının ardından Çarşamba günü %19 değer kazanmıştı.

Ancak yatırımcıların ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin hızla tırmanmasına tepki göstermesiyle hisse senedi yön değiştirdi.

Beyaz Saray’a göre, Trump’ın ikinci döneminde Çin ithalatına uygulanan toplam gümrük vergileri yüzde 145’e ulaştı.

Çin, Cuma günü ABD mallarına uyguladığı gümrük vergisini %125’e çıkardı ancak daha fazla artış yapmayacağını belirtti.

Citi, NVIDIA hisse senedi hedef fiyatını düşürdü

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Citi, grafik işlem birimi (GPU) satışlarındaki yavaşlama beklentisini gerekçe göstererek Nvidia hissesi için hedef fiyatı 163 dolardan 150 dolara düşürdü.

Banka, indirime rağmen hisse için alım notunu korurken, yeni hedefin hala son seviyelere göre %39’luk bir yükseliş potansiyeline işaret ettiğini belirtti.

Revizyon, Citi’nin 2025 ve 2026 yıllarında GPU talebine ilişkin beklentilerini düşürdüğünü ve satış tahminlerini sırasıyla %3 ve %5 oranında azalttığını yansıtıyor.

Analist Atif Malik, bu değişikliğin Microsoft gibi hiper ölçekleyicilerin veri merkezi yatırımlarını azaltacağı bildirilen harcama kesintilerine bağlandığını söyledi.

Malik, “Gözden geçirilmiş görünümümüz, MSFT’nin 2026 mali yılı sermaye harcamalarının büyümek yerine muhtemelen daralacağı beklentilerimize dayanıyor” dedi.

Ticaret gerginlikleri de bir karşı rüzgar olarak gösterildi. Malik, Nvidia’nın marjlarının “tarifelerden orta derecede etkilenebileceği” ve artan küresel belirsizlik nedeniyle kurumsal yatırımların durabileceği konusunda uyardı.

Ancak Nvidia’nın USMCA muafiyetinden faydalanabileceğini kaydetti.

Nvidia hisseleri, teknoloji dünyasındaki satış dalgasının etkisiyle 2025’e kadar yaklaşık %20 değer kaybetti.

S&P 500 teknoloji sektörü, kısmen Başkan Donald Trump’ın gümrük vergileri önlemleri ve olası bir resesyon korkularının da etkisiyle yılbaşından bu yana yüzde 17’den fazla düşüş yaşadı.

Wall Street analistleri NVIDIA konusunda büyük ölçüde iyimser

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Hafta başında Wall Street analistleri yapay zekanın gözdesi olan bu teknolojiye ilişkin iyimser duruşlarını sürdürdüler.

Analist Joseph Moore, Nvidia’nın yarı iletkenler arasında en iyi tercih olduğunu yineleyerek, aşırı ağırlık derecesini ve 162 dolarlık fiyat hedefini korudu.

Moore, Perşembe günü müşterilerine gönderdiği notta, güçlü talep ve mevcut hafifletme önlemlerini gerekçe göstererek, gümrük vergilerinin Nvidia üzerindeki doğrudan etkisinin yakın vadede sınırlı kalmasının muhtemel olduğunu söyledi.

“Bizim görüşümüze göre, NVIDIA’nın mikroekonomik etkileri oldukça asgari düzeyde olacak, özellikle de yakın vadeli talebin güçlü kalması ve halihazırda azaltılıyor olması nedeniyle,” diye yazdı.

Ancak Moore, özellikle yatırım finansmanının azalmasıyla daha geniş kapsamlı makroekonomik risklerin hisse senedi üzerinde olumsuz etki yaratabileceği konusunda uyardı.

Bernstein analistleri Pazartesi günü NVIDIA Corporation için 185,00 dolarlık fiyat hedefiyle Performans Dışı notunu yineledi.

Analistler, yarı iletkenlerin son dönemdeki karşılıklı tarifelerin kapsamı dışında tutulduğunu belirtirken, NVIDIA’nın donanım ürünlerinin genellikle etkilenen kategorilere gireceğini belirtti.

Ancak ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’ndaki (USMCA) hükümler nedeniyle Meksika’da üretilen mallar Trump yönetimi tarafından getirilen yeni tarifelerden muaf tutuluyor.