ABD’nin artan yaptırımlarının etkisiyle Şandong’un ham petrol stokları Mart ayında rekor seviyelere ulaştı.

Vortexa’nın raporuna göre, bunun nedeni Çinli rafinerilerin ABD yaptırımlarına meydan okuyarak yaptırım uygulanan ham petrol ithalatını artırmasıydı.

Çin’in deniz yoluyla ham petrol ithalatı, büyük ölçüde İran’dan Şandong bölgesine rekor seviyede ham petrol varışlarıyla desteklendi ve Mart ayında günlük 10,6 milyon varile ulaşarak Ekim 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Gemi izleme istihbarat ajansının verilerine göre, rafineriler , ABD’nin İran bağlantılı tankerlere uyguladığı son yaptırımların İran ham petrol akışını aksatabileceği endişelerine yanıt olarak ham petrol stoklarını hızla artırıyor.

Çin’in İran’dan ham petrol ithalatı mart ayında günlük 1,8 milyon varil ile yeni bir rekora imza attı.

Source: Vortexa

Vortexa’nın tahminlerine göre, bu toplamın günlük 1,5 milyon varilden fazlası Shandong eyaletinden geldi ve bu, 2024 ortalamasına göre yaklaşık %50’lik bir artışı temsil ediyor.

Karadaki stoklar keskin bir şekilde arttı

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Shandong’un karadaki ham petrol stokları Mart ayında rekor seviyede en hızlı aylık stok artışını yaşayarak 20 milyon varilden fazla arttı. Bu artış, İran petrol varışlarındaki artışa yakın bir şekilde karşılık geliyor.

Vortexa’nın kıdemli piyasa analisti Emma Li, “Mevcut yüksek stok seviyeleri Shandong çaydanlıklarının pazarlık gücünü artırdı, stok yapmayı yavaşlatmalarına ve yaklaşan teslimatlar için daha büyük indirimler talep etmelerine olanak sağladı” dedi.

Nisan ayında gelen akışların muhtemelen daha yavaş olmasına rağmen, petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte Nisan ayında yerel rafineri marjlarının iyileşmesiyle indirimli hammaddeye olan talep güçlü kalmaya devam ediyor.

Tahminlere göre, İran’ın Güney Çin Denizi’ndeki yüzen ham petrol depolama kapasitesi Mart ayının başındaki 33 milyon varil seviyesinden Mart ayı sonunda 30 milyon varile geriledi.

Mart ayında günlük yaklaşık 1,8 milyon varillik ihracatla yaklaşık 7 yıllık rekora imza atılması, İran’ın olası arz kesintileri öncesinde varil ihracatını hızla doğuya doğru yaptığını gösteriyor.

Rus Arktik ham petrolü Shandong’a göz dikti

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Vortexa verilerine göre, Çin’in Rus ham petrolünden deniz yoluyla ithalatı Mart ayında günlük 1,3 milyon varile çıkarak 2024 ortalamasına yaklaştı.

Bu toparlanmanın başlıca nedeni Uzak Doğu tahvillerindeki artış ve tahvillerin 12 aylık zirveye ulaşmasıydı.

Source: Vortexa

Bu artış, Ocak ve Şubat aylarından bu yana gemilerde bekletilen Sokol ve Sakhalin Blend kargolarının alıcılar tarafından indirimli olarak satın alınmasından kaynaklandı.

Bu kazanımlar, 10 Ocak’ta ABD’nin uyguladığı yaptırımların ardından yaptırım uygulanmayan tankerlerin yetersizliği nedeniyle ithalatta yaşanan düşüşü telafi etti.

Li, 10 Ocak’tan sonra yaptırımlara tabi tankerlerle sevk edilen Rus Arktik ham petrolünün Güney Çin Denizi’ne ulaşmaya başladığını söyledi.

Bu sevkiyatlar, 2024’ten bu yana uzun mesafeli Rus varil alımlarını önemli ölçüde azaltan çaydanlık rafinerilerine yöneliktir.

VLCC Shandong’da görüldü

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Yaptırımlara tabi olmayan ve daha önce İran’a gemi-gemi (STS) teslimatlarında yer alan çok büyük bir ham petrol taşıyıcısının (VLCC), Rusya’dan gelen Arktik ham petrolünü Çin’in Shandong kentine taşıdığı görüldü.

Ham petrol iki STS transferi ile VLCC’ye yüklendi.

Source: Vortexa

Li şöyle dedi:

Bu durum, Rus petrolünün İran ham petrolüne kıyasla daha büyük indirimlerle sunulduğunu ve fiyat hassasiyeti olan çaydanlıklara hitap ettiğini gösteriyor.

Vortexa’ya göre, şu anda Uzak Doğu’ya sevk edilen yaklaşık 20 milyon varil Rus Arktik ham petrolü, Çin talebini karşılamayı amaçlıyor.

Li, yaptırıma tabi ham petrolün artan fazlasının rekabeti artırmasının beklendiğini ve karanlık filoya yeni katılanların Güney Çin Denizi’nde STS transferlerine katılmasını teşvik edebileceğini sözlerine ekledi.