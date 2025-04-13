ABD, özellikle Çin’in 2021’de kripto madenciliği faaliyetlerine yönelik kapsamlı baskısının ardından, küresel olarak Bitcoin madenciliği için en büyük merkezlerden biri olarak ortaya çıktı.

ABD’nin küresel Bitcoin madenciliğindeki payı 2020’de sadece %4,5 iken Ocak 2022’de etkileyici bir şekilde %37,8’e yükseldi.

Eski Başkan Donald Trump’ın kripto para yanlısı duruşu ve Stratejik Bitcoin Rezervi etrafındaki son girişimlerle birlikte, Amerikalı madenciler operasyonlarını genişletme konusunda giderek daha iyimser hissediyorlar.

Dijital madencilik platformu GoMining’in CEO’su Mark Zalan, Invezz’e verdiği röportajda sektördeki yenilenen iyimserliğe ilişkin görüşlerini paylaştı.

Zalan, “Federal hükümet kripto düzenlemeleri için ulusal bir çerçeve oluşturursa ve madencilere vergi teşvikleri sunarsa, bu ABD madencilik sektörünün küresel liderliğini pekiştirecektir” dedi.

Ancak sektör, enerji tüketimi konusunda eleştirilerle karşılaşmaya devam ediyor. NFTevening’e göre tek bir Bitcoin madenciliği, 61 ABD evine bir yıl boyunca yetecek kadar elektrik gerektiriyor.

Zalan ayrıca GoMining’in sürdürülebilir uygulamaları nasıl ilerlettiğini, daha küçük madencilerin madencilik havuzlarına katılmadan neden zorluk çekebileceğini ve madencilik altyapısının yapay zeka iş yüklerini destekleyecek şekilde nasıl uyarlanabileceğini ve madenciler için yeni gelir fırsatları yaratabileceğini anlattı.

E-postayla gönderilen röportajın düzenlenmiş bölümleri şöyle:

Mark Zalan

Stratejik Bitcoin Rezerv kararı, SEC’in madenciliğe ilişkin duruşu güveni artırıyor

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Invezz: Son istatistiklere göre, ABD merkezli madencilik havuzları artık küresel hash oranının %40’ından fazlasını kontrol ediyor. ABD’de Bitcoin madenciliğine olan yatırımları ve güveni ne yönlendiriyor?

ABD’nin nihayet “dünyanın kripto başkenti” olma yolunda doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Bu, iç pazarın uzun zamandır beklediği bir şeydi.

Perakendeden kurumsala kadar pek çok yatırımcı büyüyen sektöre girmek istiyordu ancak sektörün belirsiz yasal statüsünden endişe duyuyorlardı.

Başkan Trump’ın Stratejik Bitcoin Rezervi ve Dijital Varlık Stoku oluşturma kararı, birçok yatırımcı için Bitcoin ve diğer kripto paraların “temiz” bir varlık türü olarak meşrulaştırıldığına dair güçlü bir sinyaldi.

Aynı zamanda düzenleyiciler madenciliğe yönelik tutumlarını netleştiriyorlar: Örneğin, SEC yakın zamanda madencilik faaliyetlerinin bir menkul kıymet olmadığını doğruladı.

Bu da bize yatırımcılarımız için değer yaratmaya odaklanmamız ve operasyonlarımızı genişletmek için sermaye harcamalarımızı artırmamız için daha fazla alan sağlıyor.

Trump ailesinin BTC madencilik girişimi, sektör için bir ‘etkileyici onayı’ etkinliği

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Invezz: Son zamanlarda Donald Trump’ın oğullarının yeni bir Bitcoin madenciliği girişimi için Hut 8 ile ortaklık kurduğu duyuruldu. Sektördeki bir oyuncu olarak, bu gelişme ne kadar önemli?

Bu ortaklık, sektörün son dönemde yaşanan ve yaşanması muhtemel düzenleyici değişiklikler ışığında hızla büyüdüğünü gösteriyor.

Sektör, yeni ve önemli talep itici güçlerinin beklentisi içinde ve bu durum kaçınılmaz olarak kâr elde etmeyi hedefleyen yeni oyuncuların dikkatini çekiyor.

Rekabetin çok güzel bir haber olduğunu düşünüyorum çünkü sektörde daha fazla inovasyona olanak verecek ve uzun vadede müşterilerimizin yararına standartları yükseltecek.

Bu aynı zamanda sektörün daha da meşrulaştırılması anlamına geliyor ve madenciliğin kendi “etkileyici onayı” olayı olarak hizmet ediyor.

Kurumsal yatırımcıların BTC ve madenciliğe olan ilgisi hakkında

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Invezz: GoMining yakın zamanda 100 milyon dolarlık Alpha Blocks Fonu’nun lansmanını duyurdu. Sizce kurumlar Bitcoin madenciliğine yatırım yapmaya hazır mı?

Kurumsal yatırımcıların BTC ve madenciliğe olan ilgisi giderek artıyor.

Örneğin, EY-Parthenon ve Coinbase 352 firmayı araştırdı ve bunların %80’inden fazlası kripto paralara olan ilgisini artırmayı planlıyor.

GoMining Institutional’ın Alpha Blocks fonu aracılığıyla kurumsal yatırımcılar, iki yatırım stratejisiyle yapılandırılmış madencilik destekli getirilere erişebiliyor.

Geleneksel piyasaların şeffaflığını ve sağlam güvenliği sağlamaya odaklandık, bu nedenle Delaware’de yerleşik, kapalı uçlu sınırlı bir ortaklık kurduk ve önde gelen kurumsal saklama kuruluşlarından BitGo ile ortaklık kurduk.

GoMining Institutional, tokenleştirilmiş sabit getirili fonlar ve borç ürünleriyle ürün tekliflerini genişletecek, gerçek getiriler yaratacak ve geleneksel hisse senedi yatırımları yerine BTC madenciliğine doğrudan maruz kalma imkânı sağlayacak.

Yaklaşımımız geleceğe yöneliktir ve kurumsal yatırımcılar için yepyeni bir varlık sınıfının kilidini açma, TradFi’nin uzun süredir devam eden uygulamalarını ve kripto alanının yenilikçi getiri ürünlerini birleştirme potansiyeline sahiptir.

Madencilere yönelik vergi indirimi, ABD madenciliğinin küresel liderliğini sağlamlaştıracak

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Invezz: Trump yönetiminin kripto yanlısı duruşuyla, son düzenleyici değişiklikler Bitcoin madenciliğini nasıl etkiledi? Hangi politikalar yerel madencilik operasyonlarını en iyi şekilde destekler?

Trump yönetimi, kripto para geliştirme alanında yeni bir çağ başlatarak daha önce belirsiz olan yasal alanları netleştirdi ve madencilik sektörü için önemli bir talep sürücüsü görevi gördü.

Bu, sektörde haklı bir iyimserlik yaratıyor. Gelecekte, federal hükümet kripto düzenlemeleri için ulusal bir çerçeve oluşturursa ve madenciler için vergi indirimleri getirirse, ABD madencilik sektörünün küresel liderliğini sağlamlaştıracaktır.

Hazine Bakanı Scott Bessent’in şu sözünden alıntı: “Bitcoin ile ilgili her şey masada.”

Invezz: Son bitcoin madenciliği madencilik ödüllerini yarı yarıya azalttı ve sektörün kar marjını daralttı, bu da daha küçük oyuncuların büyük operasyonlarla rekabet etmesini zorlaştırdı. Düşünceleriniz?

Bitcoin madenciliği oldukça karlı olmaya devam ediyor ve yarılanmalar her zaman fiyatlanıyor.

Stratejik Bitcoin Rezervi ve önerilen devlet rezervleri, BTC’nin kurumsal yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini güçlendirdi ve bu da arzın kısıtlı olduğu bir ortamda talebi ve fiyatları artıracaktır.

Yukarı yönlü talep baskısının bir diğer açısı da kamu fonlarının Bitcoin’e yatırılmasına izin veren eyalet düzeyindeki yasal mekanizmaların getirilmesidir.

Bitcoin madenciliğinde küçük oyuncuların faaliyet göstermesi neden zorlaşabilir?

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Sonuç uzun vadede yeni bir denge olacaktır. Daha küçük oyuncular ve bireysel madenciler rekabet etmeyi gerçekten daha zor bulacaktır: ölçek ekonomileri şu anda iş başında.

Büyük madenciler ayrıca yapay zeka bilişimine yönelerek madencilik tesislerinin maliyetlerini optimize edebilir, böylece kârlarını daha da artırabilirler.

Onlar için en iyi yaklaşım büyük madencilik havuzu faaliyetlerine katılmaktır.

GoMining bunun için lider platformdur ve kripto paraların merkeziyetsiz ruhunu korurken en iyi getiriyi sağlayacak bilgi işlem gücüne ve uzmanlığa sahibiz.

Invezz: BTC madenciliği maliyetinin birçok farklı modeli var. Madenciliğin daha küçük oyuncular için hala uygulanabilir olup olmadığını veya endüstri konsolidasyonunun kaçınılmaz olup olmadığını paylaşabilir misiniz?

MacroMicro’nun son tahminlerine göre, ortalama madencilik maliyeti BTC başına 90.000 dolar civarında dalgalanıyor.

Bir diğer öne çıkan model olan Glassnode’un Zorluk Regresyon Modeli ise üretim maliyetinin BTC başına yaklaşık 33.000 dolar olduğunu gösteriyor.

Madencilik maliyeti rakamları genellikle tüm hikayeyi anlatmaz. Çok şey elektrik maliyetlerine bağlıdır, ancak işçilik ve donanım maliyetleri de denklemin önemli bir parçasıdır.

En azından kısmen konsolidasyon kaçınılmazdır ve olgunlaşan bir sektörün sağlıklı bir işaretidir.

Büyük madencilerin veri merkezleri inşa etmek ve işletmek için gelişmiş teknolojiye ve sermayeye sahip olması nedeniyle madencilik karlılığının önündeki engeller artık daha da arttı. Ölçek ekonomilerine erişimin kilidini açmak için, daha küçük oyuncuların havuz madenciliği gibi konsolide seçeneklere yönelmesi gerekiyor.

BTC madenciliğinin yüksek enerji tüketimi ve sürdürülebilirliği sağlamak için atılan adımlar

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Invezz: Bitcoin madenciliği genellikle yüksek enerji tüketimi nedeniyle eleştiriliyor. GoMining operasyonlarında sürdürülebilirliği nasıl sağlıyor?

Filomuzun neredeyse %100’ü yenilenebilir bir enerji kaynağı olan hidroelektrik santrallerinden elde edilen elektrikle çalışıyor.

Elektrik tüketim ölçeğimiz, sürdürülebilirliği sağlamak için azaltma stratejileri geliştirmemize olanak sağlıyor.

Kripto madenciliği ve yenilenebilir enerji gibi yenilikler birbirini tamamlıyor ve veri merkezleri bazen yenilenebilir enerjinin temel tüketicileri haline geliyor.

Bitcoin Madencilik Konseyi üyesi olarak, enerji tüketimini azaltmak için çözümler bulma ve uygulama konusunda da çalışıyoruz. İyileştirilmiş çevre standartları sektörümüz için bir önceliktir.

Invezz: Artan elektrik maliyetleri madencilik karlılığını sıkıştırdı. Enerji fiyatı oynaklığına karşı nasıl korunuyorsunuz?

Veri merkezleri için lokasyon seçerken stratejik davranıyoruz ve ucuz elektriğin güvenilir bir şekilde tedarik edilmesi önemli bir faktör.

Elektrik fiyatları gün içerisinde oldukça dalgalı seyrediyor, biz de bu oynaklığı mutlaka hesaba katıyoruz.

Ekibimizin büyük ölçekli toplu alımları sayesinde GoMining’deki herkes çok rekabetçi elektrik fiyatlarına erişebiliyor.

Biz de birçok büyük madenci gibi, çeşitli bölgelerde istikrarlı ve düzgün bir fiyat çizelgesi sağlamak için elektrik enerjisi yükünün en yoğun olduğu saatler ve güç satın alma anlaşmalarıyla çalışıyoruz.

Elektrik maliyetlerindeki artışa rağmen madencilik sektörünün marjı pozitif kalmaya devam ediyor.

Yapay zekanın ek gelir elde etmek için madencilik altyapısı nasıl kullanılabilir?

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Invezz: Daha fazla madencilik firması AI ile ilgili görevlere yöneliyor veya çeşitleniyor. Bu kısa vadeli bir trend mi yoksa iş modelinde temel bir değişim mi? Bitcoin madenciliği ve AI simbiyotik endüstriler haline gelebilir mi?

Bitcoin madenciliği ve yapay zeka, temelde aynı ekipmanları gerektirdiklerinden dolayı simbiyotiktir.

Her ikisi de sermaye yoğun olup, veri merkezleri kurmak için finansal zeka ve bunları çalıştırmak için teknik uzmanlık gerektirir.

Madenciler olarak yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem için hazır altyapı sağlayabilir ve ek gelir elde edebiliriz.

Donanımımızda gerçekleştirebileceğimiz görev yelpazesini çeşitlendirdiği için uzun vadede iş modelimizin istikrarına katkıda bulunuyor.

Ayrıca küçük madenciler artık BTC fiyat dalgalanmalarına bağımlı olmayacak ve fiyat düştüğünde daha karlı işlere geçebilecekler.

Bu ek gelir akışı, Bitcoin madenciliğinin ekonomik cazibesini artırıyor ve gelir kaynaklarını çeşitlendirerek madencilik iş modellerinin dayanıklılığını güçlendiriyor.

Daha fazla eyaletin BTC rezerv faturalarını tanıtması üzerine

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Invezz: Teksas, Florida ve New Hampshire kendi Bitcoin rezervlerini zorluyor. Bu, madencilik teşvikleri ve düzenlemeleri açısından eyaletler arasındaki rekabeti nasıl yeniden şekillendirebilir?

ABD eyaletlerinin yeni teknolojilerin potansiyelinden nasıl yararlandığını görmek ilham verici.

Bugün itibarıyla 28 eyalet meclisi Bitcoin rezerv yasa tasarılarını sundu ve birçoğu ivme kazanıyor.

Şimdilik rezervler ele geçirilen Bitcoin’lerle başlayacak, ancak birçoğunun hedefinde kamu fonlarının %10’u kadar Bitcoin stokları olması nedeniyle uyumlu, izlenebilir ve temiz Bitcoin arzı mutlak bir zorunluluktur.

Yasal çerçevede daha fazla şeffaflık, enerji anlaşmaları, veri merkezi inşa izinleri ve vergi indirimleri bekliyoruz ve karşılığında madencilerin yatırım, istihdam ve teknolojik bilgi birikimi getirmesini bekliyoruz.